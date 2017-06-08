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Хватит ныть об отсталой России. Возможно, это ты от неё отстал

12:36. 8 июня 2017 Просмотров - 57 Один комментарий Опубликовал:



Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Видео
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Один комментарий»

  • 1634 1498
    Борис 8 июня 2017 в 13:04 Ссылка Пометить
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    Интересно от чего отстал?
    От какой такой новой формации в которую я лично не вписываюсь?
    Пускай мне объяснят почему моя здоровая критика и мнение теперь называется нытьем.
    И за чем тогда вообще живу, если должен глотать приглаженную и кастрированную информацию.
    Живу и вижу одно, а должен читать и потом хлопать в ладоши, как хорошо об этом пишет пресса и показывают по телевидению.
    Почему я должен отказаться от своей активной жизненной позиции в угоду серости и безразличию льющемуся со всех сторон.
    И я отвечу вам – воспитание не позволяет.
    Потому как сила в правде и о ней всегда приятно и легко говорить.

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