Хватит ныть об отсталой России. Возможно, это ты от неё отстал
12:36. 8 июня 2017 Просмотров - 57 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Интересно от чего отстал?
От какой такой новой формации в которую я лично не вписываюсь?
Пускай мне объяснят почему моя здоровая критика и мнение теперь называется нытьем.
И за чем тогда вообще живу, если должен глотать приглаженную и кастрированную информацию.
Живу и вижу одно, а должен читать и потом хлопать в ладоши, как хорошо об этом пишет пресса и показывают по телевидению.
Почему я должен отказаться от своей активной жизненной позиции в угоду серости и безразличию льющемуся со всех сторон.
И я отвечу вам – воспитание не позволяет.
Потому как сила в правде и о ней всегда приятно и легко говорить.