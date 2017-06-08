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«Военная приемка. След в истории». «1945. Сорок флагов над Рейхстагом»

21:06. 8 июня 2017 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

Пятницкий, Щербина, Егоров, Кантария… Сейчас часто задают этот вопрос: а зачем вообще наши деды рисковали жизнью ради отреза красной ткани? Что такое взятие здания типа Рейхстага? Что значит Знамя Победы для русского человека? Какую роль сыграло водружение именно красного знамени в мировой истории? Официально все учебники по истории России ХХ века рассказывают о том, что первыми Знамя Победы над Рейхстагом водрузили Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Русский и грузин. Произошло это около 3.00 часов 1 мая 1945 года. В этом фильме мы восстановим историческую справедливость. Не только Егоров и Кантария. Таких героев, которые тогда, в мае 45-го, подняли красный флаг над Рейхстагом, было гораздо больше. Об этом и о создании символа Великой Победы наш фильм!

Источник: www.youtube.com

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