Трансформация образа американского супергероя

«Культурная работа, которую выполняли боги и эпосы, сегодня выполняется рекламой стиральных порошков и героями комиксов…»

Ролан Барт

Введение

Издревле люди очень любили истории о героях. Достаточно вспомнить древнегреческую мифологию: подвиги Тесея и Геракла, истории про Одиссея, Ахиллеса и т.д. Во всех культурах мира до сих пор существуют свои герои, существуют свои мифы, сказки, сказания, былины, эпосы о героических подвигах. Иногда героями в историях выступают не люди, а «боги»! Тогда, как правило, эти истории являются частью некоего религиозного учения. И, возможно, эта связь с религией далеко не случайна.

При рассмотрении данной проблематики стоит задаться одним вопросом: «Какую функцию в культуре общества несут истории о героях? Являются ли эти истории чистым развлечением или же они выполняют какую-то иную роль?»

Учитывая тот факт, что истории о героях существуют во всех культурах, очевидна их необходимость. Люди тянутся к подобным историям, и если раньше это были мифы и сказки, то сейчас в качестве героев могут выступать вполне реальные персонажи. Многие люди с удовольствием изучают биографии своих кумиров, смотрят автобиографичные фильмы о том, как человек стал известным и добился успеха. Даже в современной истории уже на столь значительном этапе развития культуры мы всё равно нуждаемся в героях и ищем их либо в реальной жизни, либо в вымышленных мирах. Но для чего это нам? Неужели нам интересна жизнь совершенно чужого человека, с которым мы даже не знакомы? Неужели жизнь какого-то медиаперсонажа нам важнее, чем своя собственная?

Для того, чтобы понять, для чего нам нужны герои, необходимо в первую очередь ответить на вопрос: «А кто такой – герой? Что отличает героя от всех остальных?»

В словаре В. Даля, например, приводится следующее определение:

Герой – это:

храбрый воин, доблестный воитель, богатырь, чудо-воин;

доблестный сподвижник вообще, в войне и в мире, самоотверженец.

Словарь Д. Ушакова даёт такое определение:

Геро́й (от др.-греч. ἥρως, «доблестный муж, предводитель») — человек исключительной смелости и доблести, либо одно из главных действующих лиц литературного произведения.

Очевидно, что в данных определениях под главным качеством, каким должен обладать настоящий герой, понимается доблесть. То есть герой – это доблестный персонаж (в определении Даля – преимущественно военный). Такое определение герою, безусловно, отвечало вызовам той эпохи, во времена которой В. Даль и Д. Ушаков писали свои словари.

В совершенно упрощённом виде герою можно дать следующее определение:

Герой – это персонаж, обладающий определённым набором качеств, которые выделяют его из общей массы людей, возвышают его, позволяют ему справляться со сверхсложными задачами, нести груз взваленной на него ответственности глобального масштаба.

Сейчас «героями» часто также называют персон, обладающих таким набором качеств, которые позволяют добиться признания в обществе, то есть стать богатым, успешным, популярным, влиятельным. Здесь достаточно привести в пример таких людей как Стив Джобс, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и многих звёзд, перечислять которых бессмысленно в силу их массовости. И действительно, кто не хочет сейчас добиться всего того, чего добились эти люди? Выпускаются книги об их жизни из жанра «история успеха», в журналах постоянно публикуются статьи о том, как они шли к своей мечте, в социальных сетях постоянно мелькают посты с их цитатами и мыслями. Разве всё это не подтверждает ранее высказанный тезис, что мы до сих пор нуждаемся в героях?!

В определении герою мы сказали, что выбор набора качеств, характеризующих его, не является случайным, а отвечает определённым требованиям. Почему мы хотим видеть в герое именно эти качества, а не какие-то другие? В ответе на этот вопрос содержится ключ к пониманию того, зачем нам вообще нужны герои. Герои нам нужны, потому что мы стремимся подражать им. Герой – это некий идеал без страхов, комплексов, изъянов, без всего того, что обременяет нас, тянет вниз. Это описание того, к чему мы должны стремиться, чему мы должны соответствовать. Общество будет воспевать те качества, которые способны проложить дорожку к тому, что оно (общество) считает ценным и важным.

Если сейчас ценностями в обществе являются успех, популярность, власть, деньги, то очевидно, что героями всё чаще и чаще будут певцы, музыканты, актёры, главы каких-то крупных компаний и проектов и т.д.

А вот у В. Даля и Д. Ушакова, упомянутых выше, было совершенно иное понимание образа героя, так как страна и народ жили в культуре военного времени. Даль начал писать свой словарь в начале девятнадцатого века и писал пятьдесят три года, за это время Россия пережила семь войн!!! Словарь Ушакова вышел в 1935-1940 годах – во времена, когда страна только что пережила Первую мировую войну, революцию, гражданскую войну и находилась на пороге новой войны, ещё более страшной. Очевидно, что в таких условиях требуется возвышение совершенно других качеств. В условиях военного времени человек должен равняться на смелых, сильных, доблестных, самоотверженных героев. Поэтому героизм в трактовках Даля и Ушакова выглядит иначе.

Американский героизм

Итак, мы выяснили, кто такие герои и зачем они нужны обществу, а также какое воздействие они оказывают на культуру в целом. Теперь давайте рассмотрим вопрос об американском героизме. Почему он так интересен? США – очень молодая страна по сравнению с Европой, Россией и многими другими странами мира. Если считать от момента подписания декларации о независимости — с 4 июля 1776 года, то история США как государства насчитывает чуть более двухсот лет.

В отличие от нас или от Европы, где история героизма уходит своими корнями в прошлое, где есть своя древняя культура, архитектурные и литературные памятники, которые отображают определённую героику, формировавшуюся на протяжении тысячелетий, Америка не прошла такого длительного периода становления культуры.

Конечно, учитывая, что население США не появилось из ниоткуда, и большую его часть составляют выходцы из европейских стран, то неминуемо в культуру Америки привнесена часть европейских ценностей и образцов.

Однако народностей, заселивших территорию Северо-Американского континента, много, поэтому, достаточно поварившись в этой каше, развивая капиталистические принципы построения общества, в США сформировалась совсем новая культура, не имеющая ничего общего со своей европейской колыбелью.

В этой культуре стали появляться свои герои, в чем большую роль сыграли комиксы – рисованные рассказы или рассказы в картинках. Само название «комикс» происходит от английского слова «comic», что означает «смешной», и в начале своего появления комиксы носили чисто юмористический характер.

Ситуация в корне изменилась в XX веке, когда появился первый настоящий супергерой с простым и говорящим именем Супермен, то есть суперчеловек. Рисованная история про Супермена была выпущена в июне 1938 года компанией DC Comics, и эту дату принято считать началом золотого века комиксов в США. Затем появился мрачный герой Бэтмен. Затем индустрия комиксов, прощупав жилку в чаяниях общества, начинает бурно развиваться. Появляются многие другие супергерои: Флэш, Человек-паук, Капитан Америка, Железный человек, Халк, Доктор Стрендж, Черепашки-ниндзя и т.д.

Всего за период только одного золотого века было создано около четырёхсот супергероев – своеобразный аналог пантеона древнегреческих богов.

Почему комиксы оказались столь востребованы в США? Ведь сами журналы с рисованными рассказами так и не удалось распространить на весь мир. Да и узнали мы о пресловутых американских супергероях только благодаря крупнобюджетным экранизациям.

Именно ожившие на телеэкранах истории о людях с суперспособностями сделали сюжеты комиксов популярными на весь мир. Теперь каждый школьник в любой точке планеты (исключая совсем бедные и отсталые регионы с очень низким уровнем жизни, где нет телевизора и интернета) прекрасно знает «своих» героев: Человека-паука, Флэша, Супермена, Бэтмена и т.д. Кино подарило комиксам вторую жизнь.

Капитализм – не самая справедливая система жизнеустройства общества. Поэтому появление героя, который борется с несправедливостью, защищает слабых и бедных – есть закономерный результат общественных процессов. Помните историю про Робина Гуда из Шервудского леса? Её появление явилось ответом бедного населения Англии на вседозволенность и жадность королевской знати. Именно поэтому Робин Гуд стал столь популярным персонажем, и не важно, являются ли вымыслом баллады о нём или нет.

Обществу Америки, в котором из года в год нарастали противоречия, необходимы были свои герои. Но где их взять? История нового государства, появившегося на карте, насчитывает не так много лет. Стоит ли ворошить кровавое прошлое и искать героев в войне между Югом и Севером? Копошение в исторических событиях поднимало уйму вопросов касательно угнетения «цветной» части населения США. Когда вопрос о равноправии с белыми даже не стоял на повестке дня, развлекательная индустрия работала на белое население США, поэтому можно было спокойно снимать вестерны и делать героями ковбоев, которые не только виртуозно умели стрелять из револьверов, но ещё и занимались уничтожением индейцев.

Сейчас, судя хотя бы по медиаиндустрии, элиты США в условиях сложившегося «равноправия» всех граждан своей страны хотят каким-то образом стереть различия между белыми и чёрными в широких слоях населения, проповедуют толерантность. («12 лет рабства», «Джанго освобождённый», «Ограда», «Найти Форрестера» и т. д.).

Для объединения общества, опять же, нужны свои герои, и появление рисованных суперлюдей – это как спасательная соломинка в подобной ситуации, и не важно, что они – ненастоящие, ведь супергерои были созданы, в первую очередь, для детей. По тонкому расчёту именно дети должны стать основным потребителем контента комиксов, именно детям нарисованные человечки будут давать представления о справедливости, нравственности, о героизме.

Взрослое поколение когда-нибудь сменится более молодым, воспитанным на совершенно других образах (образцах) и ценностях. И это молодое поколение в США уже действительно выросло, и супергерои для многих из них до сих пор являются кумирами: многие собирают редкие издания комиксов, некоторые фигурки супергероев имеют коллекционное значение и стоят бешеных денег и т.д. То есть для общества США на данный момент супергероизм – это одна из фундаментальных категорий, безусловно, являющаяся частью мировоззрения среднестатистического американца. В силу глобального характера распространения голливудской продукции остальные страны тоже не остались в стороне от этой тенденции.

Самый главный вывод здесь: учитывая, что супергерои комиксов являются важной частью культуры США, то они являются и неплохим инструментом влияния на эту культуру. Их искусственность, их отсутствие в реальной действительности делает их ещё очень удобным инструментом, так как образы героев достаточно пластичны, и авторы историй о суперлюдях могут довольно легко подвергать их трансформации, тем самым создавая новые образцы для подражания.

ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПОВЕДЕНИИ ГЕРОЕВ КОМИКСОВ БУДЕТ НЕИЗБЕЖНО ВЛИЯТЬ НА КУЛЬТУРУ США И ТЕХ СТРАН, НАСЕЛЕНИЕ КОТОРЫХ РЕГУЛЯРНО СМОТРИТ ПРОДУКЦИЮ ГОЛЛИВУДА.

***

Какими были образы супергероев изначально? С какими врагами они сражались? Изначально герои комиксов боролись с преступностью, искали справедливости, защищали слабых и беспомощных и т.д. Образ героя соответствовал некоему эталону нравственности, этим он отличался от остальных. Он никогда не стремился использовать свою суперсилу во вред, в своих корыстных интересах, даже если сам испытывал затруднения в быту, в обычной негеройской жизни. К примеру, у Питера Паркера, известного как человека-паука, часто были финансовые проблемы, но его никогда не посещала мысль, используя свои суперспособности, ограбить банк или обчистить казино, и затем уже в безбедности бороться с несправедливостью. Более того, многие герои используют маску. Таким образом, они скрывают своё истинное лицо, остаются инкогнито. Многие из них не ищут славы, при этом совершают настоящие геройские поступки.

Как правило, мелкие проблемы заканчиваются крупными неприятностями: по сюжету появляется какой-нибудь суперпреступник-злодей или угроза, которые могут уничтожить весь мир или стереть человечество с лица Земли. Таким образом, рано или поздно супергерою приходится брать на свои плечи глобальный уровень ответственности: теперь он ответственен не просто за спасение своей страны или города, но и всего человечества. Это добавляет одно интересное качество американскому мировоззрению: многие американцы верят в некую уникальность своего народа, в его миссию, считают, что можно спокойно вмешиваться во внутренние дела других государств. И делают они это, в первую очередь, исходя из своих идеалов, следуя своим образцам для подражания, с верой, что они несут мир, свободу и справедливость всему человечеству, что они способны решать и решают глобальные проблемы.

По крайней мере, если в элитах США и присутствует злой умысел, то простое население США, исходя из сформировавшейся культуры, легко убедить в благих намерениях.

Ещё одна очень важная особенность героизма США – это его индивидуальность. Супергерой – это почти всегда одиночка, который самостоятельно, без какой-либо помощи, ведёт войну против преступности. Часто по сюжету ситуация доходит до крайности: только один-единственный супергерой способен спасти человечество или Землю от гибели (более подробно об этом читайте в материале «Коллектив и личность в западном кинематографе»).

Идея индивидуализма является главенствующей в западном мировоззрении, поэтому она, безусловно, отражается в культуре США и тех продуктах, которые эта культура воспроизводит. Здесь стоит упомянуть произведения знаменитой американской писательницы Айн Рэнд, которая все свои творения посвятила разрушению коллективисткой морали, альтруистической идеи самопожертвования и служения обществу. Супергерои американских комиксов в разной степени также несут в себе эту идею индивидуализма, являющуюся основой концепции западного (американского) мировоззрения.

Следующая характерная черта американского героизма – это способы противодействия сложившейся ситуации. Все супергерои действуют, выражаясь в управленческой терминологии, на силовом приоритете, то есть буквально воюют с преступниками или врагами. У супергероев, как правило, нет стремления разобраться в причинах сложившейся ситуации и ликвидировать сам источник проблемы.

Например, человек-паук сражается с различными суперзлодеями-мутантами, такими же, как и он. Человек-паук и всего его враги появились на свет благодаря корпорации, которая занимается опасными научными экспериментами и разработками, финансирует сомнительных фанатиков и откровенных психопатов. Почему бы не уничтожить саму корпорацию, и тогда преступники просто перестанут появляться? Но человек-паук не стремится найти источник проблемы – он упорно продолжает побеждать суперзлодеев.

Преступность в Готеме, где действует ещё один известный герой – Бэтмен, также обусловлена определёнными факторами. В городе наблюдается серьёзное классовое расслоение с неотъемлемым атрибутом коррумпированности элит, где богатые развлекаются на фуршетах и живут беззаботной жизнью, а бедные еле-еле сводят концы с концами. Бороться с преступностью, конечно, нужно, но уверен, что Брюс Уэйн мог бы сделать на своём мирном поприще гораздо больше, чем Бэтмен, создавая рабочие места с достойной оплатой, центры и фонды помощи бедным, бездомным и прочим категориям социально незащищённых граждан, занимаясь развитием города и его инфраструктуры, вкладываясь в образование, и самое главное – постепенно меняя систему в целом, чтобы в ней не воспроизводилось такое расслоение на бедных и богатых. Но всей этой созидательной деятельности нет – есть только бесконечные драки, взрывы и погони. Что показательно, именно это ярко оформленное дорогими спецэффектами силовое противостояние и запоминается детям при просмотре подобных фильмов, о чём свидетельствуют результаты исследования: «Супергерои учат детей агрессии и насилию».

Возможно, в этом состоит один из главных замыслов создания супергероев: внимание общества уводят от решения реально существующих проблем, предлагая бороться с симптомами, но не с самой болезнью. Если уж совсем углубляться в теорию заговора, то, возможно, контент про супергероев – это часть огромного плана по формированию совершенно определённого мировоззрения, у носителей которого никогда не возникнет мысли или идеи, что общество устроено как-то неправильно, что существует какая-то социальная несправедливость, эксплуатация человека человеком.

Трансформация образа супергероя в фильмах

Несмотря на все вышеперечисленные недостатки, до настоящего времени американские супергерои обладали, как уже было сказано ранее, и положительными качествами, главное из которых – эталон нравственности. Герои, обладающие суперсилой, всегда были готовы самоотверженно сражаться с врагами, защищать мирных граждан, проявляя при этом смелость, мужество, отвагу и даже великодушие и уважение к своим врагам. Они всегда были готовы дать противнику шанс на исправление.

Однако в последнее время этот эталон нравственности стал несколько видоизменяться, обрастая новыми несвойственными для супергероев характеристиками.

Хэнкок 2008

Первой ласточкой в этом смысле был фильм «Хэнкок». В начале фильма перед нами предстаёт совершенно иной герой, которого до недавнего времени не было в подобных историях. Хэнкок – это бомж, потерявший надежду и всякий интерес к жизни, ему скучно и одиноко. С утра до ночи он заливается алкоголем и даже подвиги совершает с бутылкой в руках. Его методы и способы обращения с людьми зачастую выглядят хамскими, пренебрежительными и жестокими. Он с лёгкостью разносит в щепки различные здания и сооружения, даже когда этого не требуется, потому что ему абсолютно наплевать, сколько будет стоить ремонт, и вообще на то, что это было построено людьми. От него постоянно несёт перегаром, мочой и рвотой. Уж кто-кто, но Хэнкок вряд ли может претендовать на эталон нравственности.

Глупо было бы оставить его таким же на протяжении всего фильма, поэтому по всем законам драматургии Хэнкок должен стать хорошим парнем. В итоге он им и становится, но совершенно иной образ, каким может быть супергерой, уже «разорвал шаблон». И правда, а почему мы привыкли, что супергерой – это какой-то идеал? Он может быть вполне обычным человеком со всеми вытекающими пороками и слабостями, с которыми он, как и все люди, отчаянно борется. Иногда берёт верх над ними, а иногда они побеждают его.

Теперь Хэнкок – действительно супергерой. Он носит специальный костюм, пытается быть вежливым, пробует соответствовать своему статусу обладателя суперсилы. Но, как известно из науки биржевого дела, если линия тренда пробита, за ней неминуемо последует изменение тренда. В случае с образом супергероя эта теория демонстрирует свою работоспособность.

Этот парень в железном костюме также внёс некоторые коррективы в представления о супергероях. До него большинство супергероев, появляющихся на экранах, предпочитали оставаться инкогнито, действовали скрыто, стараясь не привлекать излишнего внимания к своей персоне, избегая популярности и не требуя благодарности за свои подвиги. По сути, многим супергероям и маска нужна именно для этого.

Вспомните Бэтмена. Сравнение Бэтмена и Железного человека уместно, так как они оба богаты, оба владеют огромными корпорациями, оба не обладают сверхспособностями, а используют различные технологии и последние научные разработки для реализации своих супергеройских идей.

Однако Брюс Уэйн в жизни – очень скрытный человек. Не только враги, но и многие друзья (и даже любимые) не знают, кто прячется под маской летучей мыши, и он пытается сохранить тайну, насколько это возможно. Чего не скажешь о железном человеке. Тони Старк, управляющий бронированным костюмом, – известная и эпатажная личность. Он любит популярность, PR и не собирается скрывать то, чем занимается, так как это может сослужить хорошую службу в создании его привлекательного имиджа и имиджа его компании. Он не против использовать образ железного человека для извлечения прибыли. Наружу из этого персонажа прут эгоизм и чувство превосходства, при всём его стремлении совершать добро.

Таким образом, в эталоне супергероя появляется новая черта – стремление к популярности и успеху. Теперь герой не хочет скрываться, не пытается убежать от внимания общественности, напротив, он идёт ей навстречу.

Хранители 2009

Этот фильм представил нашему вниманию целую группу супергероев, совершенно непохожих на привычных нам Бэтмена и Супермена. Дадим краткую характеристику некоторым из них, дабы продемонстрировать, какие изменения произошли в архетипах людей со сверхспособностями в этом кино.

Роршах

Герой постоянно носит маску. Она выполнена из бинтов, на которых проявляются пятна, наподобие пятен из психологического теста Роршаха (отсюда и имя), что уже придаёт данному персонажу некий образ психопата и параноика. Из флэшбеков мы немного узнаём о прошлом Роршаха.

Мать у него была проституткой и ненавидела собственного отпрыска, из-за чего над ним издевались другие дети. Однако Роршах умел дать сдачи, проявляя особую жесткость и садизм к своим обидчикам. Так, в одной из драк Роршах зубами откусил кусок мяса от щеки парня, который над ним потешался.

По сюжету фильма он оказывается в тюрьме. Так как Роршах участвовал в поимке многих преступников, местная публика относится к нему не очень дружелюбно. Те, кого Роршах упрятал за решётку, грозятся отомстить ему в самой жестокой форме. Однако Роршах – это герой, который вырос в среде насилия, поэтому на любую жестокость он готов ответить ещё большей жестокостью, от которой даже у самых заядлых злодеев начинают трястись поджилки. Его жестокость постоянно оправдывается насилием и ненавистью, заполонившими мир людей.

Комедиант

Этот персонаж представлен в образе беспринципного циника. В зубах постоянно торчит окурок сигары.

В одной из сцен он избивает другого героя группы «Хранителей» – Шёлкового призрака – из-за того, что та отказывает ему в половом сношении. Изрядно избив девицу в довольно откровенном геройском костюме, Комедиант собирается изнасиловать её, но его останавливает другой герой «Хранителей». И этот персонаж сражается с преступниками, убийцами и насильниками???!

В другой сцене Комедиант, участвуя во Вьетнамской войне, с улыбкой на лице сжигает заживо безоружного вьетнамца, неспособного сопротивляться, так как ему только что оторвало ногу.

Уже после окончания войны к нему приходит вьетнамская беременная девушка, с которой, видимо, комедиант подгулял во время боевых действий. После непродолжительного разговора девушка наносит удар горлышком от разбитой бутылки по лицу Комедианта, за это он убивает её (БЕРЕМЕННУЮ).

В одной из сцен Комедиант с безумным сладострастием бросается усмирять протестующих, требующих запретить супергероев и вернуть полицейских. Комедиант с улыбкой на лице избивает мирных граждан: мужчин и женщин.

Шёлковый призрак

Единственная представительница женского пола в «Хранителях». По своему изначальному внешнему виду похожа, скорее, на девушку лёгкого поведения.

Озимандиас

Этот персонаж из «Хранителей» является самым умным и, как говорил Достоевский: «Но ведь возвышенность организации даже иногда способствует наклонности к циническим мыслям, уже по одной только многосторонности развития».

Его кумиром, примером для подражания является Александр Македонский. Озимантиас, восхищаясь своим античным героем, говорит: «Его видение единого мира было беспрецедентным».

Сам Озимантиас позиционирует себя как борца со злом, освободителя человечества от навязанной ненависти и войны друг с другом за место под солнцем. Однако он – не совсем тот, за которого себя выдаёт. Ближе к концу мы узнаём, что у Озимантиаса есть и другие кумиры – фараоны. Слово «фараоны» является паролем к его компьютеру, а энергетическая станция, построенная в Антарктике, внешне повторяет древние строения Египта – пирамиды.

Сам Озимантиас сравнивает возведённую станцию с Карнаком – египетской деревней, где расположен самый большой храм древнего мира – Храм Амона-Ра. Учёных и инженеров, которые помогали ему в строительстве своего «нового храма», Озиматиас убивает, называя их «рабами, которых хоронили живьём вместе с фараонами и их секретами».

Из биографии героя: «Во время путешествия на Ближний Восток он понял, что Александр Великий был всего лишь бледной имитацией Рамзеса II, который и стал новым героем Вейдта. Вернувшись в Америку, он взял псевдоним Озимандия (древнегреческое имя Рамзеса II)». Источник.

В одной из сцен Озимантиас сидит перед множеством телевизоров. Подобный образ уже не первый раз появляется на экранах. Во второй части знаменитой трилогии «Матрица» Нео встречается с похожим персонажем – великим архитектором или иначе — геометром, либо богом масонов – всевидящим оком на вершине пирамиды.

Какими же методами этот фараон или божество новой эпохи собирается установить мир на Земле? На монументе Рамзеса II, установленного в центре строения-электростанции, написаны следующие строки:

«Моё имя Озимандий, я король королей. Созерцайте работу мою, властитель. Здесь ничего, кроме разрушений и праха…»

Он начинает убивать неугодных супергероев. Жертвами его большой игры становятся Комедиант и Молох. Реактор, строительство которого декларировалось как создание нового бесплатного источника энергии, на самом деле должен превратиться в бомбу новейшего поколения. Стерев с лица крупнейшие города мира, такие как Москва, Гонконг, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, и обвинив в этом Доктора Манхэттена, Озиматиас собирается установить мир на планете. Теперь у человечества есть новый, более опасный враг, для борьбы с которым они должны объединиться – один из множества богов.

Доктор Манхэттен

Доктор Манхэттен является ключевым персонажем истории про Хранителей. Отставной супергерой Холис Мэйсон пишет книгу, в которой называет доктора Манхэттена зарёй супергероев, а позже сравнивает доктора Манхэттена с богом. Сам же доктор Манхэттен заявляет буквально следующее: «Самый умный человек на свете является не большей угрозой для меня, чем наиумнейший термит». Ещё одна фраза, указывающая на всемогущество этого персонажа: «Я могу изменить всё, кроме человеческой природы».

То есть доктор Манхэттен представляет из себя совсем иное живое существо, жизнь совершенно другого порядка. Его можно сравнить с мифическими «богами» или с титанами, в которых верили люди на протяжении значительного периода своей истории и, по всей видимости, мифология которых искусственно поддерживалась с верхнего уровня властной иерархии.

Он участвует в войне во Вьетнаме, и именно благодаря ему по сюжету Америка становится победителем. Сам доктор Манхэттен, ощущая своё всемогущество, также постепенно претерпевает некоторые изменения. Когда Комедиант убивает беременную, доктор не останавливает его. Комедиант делает вывод, что доктору плевать на человечество, что он теряет с ним связь. Манхэттен молчит, потому что согласен с ним. Сам доктор заявляет следующее: «Я устал от Земли. Люди. Мне надоело путаться в хитросплетениях их жизней».

В итоге Манхэттен сначала покидает Землю и обустраивается на Марсе, а потом и вовсе нашу галактику…

Примечательна и главная идея фильма, озвученная Озимантиасом: «Человечество лишь способно объединиться против общего врага или угрозы. Только на основе ненависти и лжи оно способно разрешить все свои разногласия и противоречия и построить мир». Но разве мир может быть построен на ненависти и лжи, на угрозе уничтожения, на всеобщем страхе?»

Зелёный шершень 2011

Бритт Рид – сын влиятельного медиамагната, владельца независимой газеты. Став взрослым, сынок научился тратить деньги отца на различные тусовки, предпочитая пьяные вечеринки и доступных девиц самоутверждению и профессиональному росту. Ему ничуть не стыдно прятаться от жизни за успехами своего влиятельного родителя. Бритт не собирается чему-то учиться, так как его вполне устраивает существующее положение.

В его жизни появляется новый персонаж по имени Като. Като приехал из Шанхая. Отец Бритта устроил его к себе на работу – он следит за раритетными автомобилями мистера Рида. Като в отличие от Бритта с самого начала обладает всеми необходимыми качествами супергероя: он разбирается в технике, сам проектирует и создаёт различные устройства, в том числе и оружие, обладает отличными навыками рукопашного боя и экстремального вождения. На его фоне Бритт – просто инфантильный ребёнок, которого постоянно надо вытягивать из различных передряг.

Свои приключения они начинают с отпиливания головы памятника отцу, спасения нескольких людей от уличных бандитов и ухода от преследования полиции. Успешную «операцию» они завершают привычным празднованием с алкоголем, сигарами и т.д.

После этих событий происходит следующий интересный диалог, который приоткрывает завесу будущего образа супергероев:

Като: Мы людям жизнь спасли, а они болтают об этой голове. Как мы станем героями, если нас считают преступниками?

Бритт: Так. Ну-ка, подумай хорошенько и скажи мне, какая ГЛУПОСТЬ всегда объединяет всех супергероев?

Като: Трико.

Бритт: Нет.

Като: Шляпа.

Бритт: Нет, Като. А то, что все вокруг знают, что ОНИ – ХОРОШИЕ РЕБЯТА, что ОНИ – ГЕРОИ. Верно? И злодеям остаётся только покрошить ни в чём не повинных людей, и вот они держат героя под прицелом. И так во всех фильмах, во всех комиксах. Так везде. И это ОЧЕНЬ ГЛУПО. А представь, что плохой парень думает, что хороший парень – тоже ПЛОХОЙ, тогда он не сможет с ним так поступать. ВОТ ЧЕМ МЫ БУДЕМ ОТЛИЧАТЬСЯ: МЫ БУДЕМ ИЗОБРАЖАТЬ ЗЛОДЕЕВ, НО ДЕЙСТВОВАТЬ СТАНЕМ, КАК ГЕРОИ.

Като: Но ведь тогда и полицейские, и плохие парни будут пытаться нас убить.

Бритт: Да мы и так не живём. Ну, правда, ты прикинь, я серьёзно – мы оба профукиваем весь свой потенциал, причём ты больше, чем я… Не смерти нужно бояться, А ТО, ЧТО НЕ УСПЕЛ ПОЖИТЬ НА ВСЮ КАТУШКУ.

И первое, за чем отправляются наши новоиспечённые герои… Нет, не делать хорошие дела, не готовиться к предстоящим битвам со злом. Они отправляются ЗА ПОПУЛЯРНОСТЬЮ. Бритт требует у компании, которая досталась ему в наследство, чтобы те написали о вандалах, отрезавших голову памятнику отца, на первых полосах газеты. Он называет нового «супергероя» зелёный шершень, так как его отец умер от укуса пчелы, при этом спокойно пользуясь благами и наследством, которые тот оставил ему.

В одной из сцен Бретт говорит Като следующее:

– Возьми меня за руку и скажи, что пойдёшь со мной навстречу ПРИКЛЮЧЕНИЯМ.

То есть для него главной целью были и остаются развлечения, получение удовольствия от жизни, веселье, а вовсе не спасение людей, борьба с преступниками и т.д. В отличие от других супергероев его не вынуждает судьба брать на себя бремя ответственности за судьбы людей, он просто хочет «пожить на всю катушку».

Пока Като создаёт новый суперавтомобиль для настоящих супергероев, Бретт занимается самолюбованием: красуется возле зеркала, примеряет различные варианты масок, занимается своим будущим образом, который будет красоваться на обложках глянцевых журналов.

Далее в своих супергеройских приключениях Бритт ведёт себя как ребёнок, который совершенно не понимает, как он тут оказался, и что со всех сторон поджидает смертельная опасность. Он – не супергерой, он – человек, который пытается изображать супергероя.

Один раз неумело воспользовавшись оружием, Бритт оказывается в коме на одиннадцать дней. Его китайский напарник Като надевает ему подгузник. Этот момент очень символичен, так как демонстрирует всю несостоятельность и детскую придурковатость новоиспечённого борца со злом.

Интересна и сцена драки Бритта с его напарником Като, в результате которой безымянный китайский помощник наравне с Бриттом пару раз оказывается лежачим, несмотря на то, что мастерски владеет единоборствами и способен положить около десятка бандитов разом. При этом Бритт показывает своё детское эгоистичное упрямство, противопоставляя его профессионализму. Таким образом, демонстрируется совершенно новый для супергероя шаблон поведения – инфантильное упрямство, которое якобы способно компенсировать недостаток компетентности.

В итоге Като так и продолжает делать за Зелёного шершня всю основную работу, а Бритт, возомнивший себя супергероем, продолжает успешно паразитировать на трудолюбии и бескорыстии своего напарника. Кроме того, Бритт постоянно демонстрирует некоторую придурковатость часто граничащую с полной безбашенностью, что также является достаточно характерным элементом пропаганды американского кино.

Американский герой 2015

Фильм, не снискавший особой популярности и любви у зрителей, но продолжающий намеченную линию в изменении характера и образа супергероя. Уже название фильма говорит о многом: речь будет идти не просто о каком-то абстрактном герое, а именно американском.

Знакомьтесь, Мэлвин. Он умеет передвигать предметы силою мысли и обладает достаточно развитыми интеллектуальными способностями, чтобы запоминать числа любой сложности, читать серьёзную литературу, слушать классику и играть на фортепиано.

Однако нашему герою не повезло родиться в бедном и неблагополучном районе. Среда, в которой он вырос, друзья делают его совсем не тем героем, которого мы привыкли видеть на телеэкранах.

Вместо того, чтобы пытаться как-то выбраться из этой гнилой ямы и с пользой применять свои таланты, Мэлвин, как и его приятели, предпочитает прожигать жизнь, растворяя себя в постоянных тусовках с употреблением алкоголя и наркотиков, с беспорядочными половыми связями.

Его образ жизни приводит к разрушению его брака. Суд решает, что ему нельзя видеться с сыном и нельзя приближаться к бывшей жене менее, чем на сто ярдов.

День героя проходит в поиске денег на то, чтобы угарно провести вечер. Иногда он с друзьями устраивает представления на улице, где демонстрирует свои способности, таким образом зарабатывая крохи и тратя их на наркотики.

Несмотря на абсолютно деструктивный образ жизни, внутри Мэлвин – хороший парень. Многие люди отзываются о нём хорошо. Он помогает другу-инвалиду, вернувшемуся с войны в Ираке. Ходит в церковь. Однажды он помог одной старой женщине, которая оказалась обречённой на погибель в собственном доме во время урагана Катрина. На её мольбы о помощи явился Мэлвин, который отвёл её в безопасное место и восстановил её дом после урагана.

Многие из его окружения говорят ему о необходимости перемен в жизни, о том, что ему надо с пользой применять свои таланты, но Мэлвин, сравнивая свои сверхспособности с аномалией, отказывается от предлагаемой ему ответственности. Он замкнут на решении личных проблем и личностных противоречий.

Однажды он цитирует Мопассана, эта цитата, вероятно, близка ему, так как характеризует его как личность: «Талантлив и умён, но ленив. Способен понять всё и даже чего-то достигнуть. Тем не менее, он склонялся наслаждаться жизнью в качестве наблюдателя».

Единственным мотиватором к изменению является его сын. Только став трезвым и более ответственным, Мэлвин сможет видеться с ним.

Таким образом, мы сталкиваемся с совершенно новым изображением супергероя – потребителя. Герой не хочет быть героем, не хочет заниматься проблемами общества, государства, а хочет наслаждаться «простым человеческим счастьем», замыкаясь на решении своих бытовых проблем. И правда, почему супергерой, оказавшийся в такой среде, должен стать хорошим? Почему он, подобно другим, не может стать наркоманом или алкоголиком? Почему он не может быть как все? Почему обязательно его сверхспособности должны быть востребованы?

При такой постановке вопроса американский герой комикса перестаёт выполнять хоть какую-то полезную функцию, так как герой перестал быть героем и не обладает теми качествами, которые его характеризуют. Он превратился в обычного человека со «своими тараканами», со своими проблемами, комплексами и недостатками, которые мешают ему проявлять свой героизм в этом мире.

Дэдпул 2016

Полный анализ данной картины представлен в статье «Фильм «Дедпул»: Убивать – это весело?». Приведем лишь несколько цитат из данной статьи для понимания образа этого супергероя:

«Главный герой – наёмник Уэйд, бывший спецназовец, на счету которого 41 труп. Как он сам о себе выражается: «Я сволочь, которая живёт тем, что гасит ещё больших сволочей». Уэйд влюбляется в проститутку Ванессу и «счастливо» живёт с ней год (счастье с Ванессой показано калейдоскопом сцен с их сексом, которые заставляют отворачиваться от экрана не столько из-за откровенности, сколько из-за извращенности)».

«Тема извращений, так или иначе, присутствует на протяжении всего фильма, в основном в виде коротких вставок в видеоряд или в диалогах героев. Начнём с самого жёсткого – в одной из сцен, описывающих «романтические отношения» Уэйда с его возлюбленной, в течение нескольких секунд показано, как наш супергерой выступает в роли «пассива», а его девушка с помощью подручных средств выполняет роль мужчины. По сюжету речь идёт о добровольном участии в подобном эпизоде. То есть ДЭДПУЛ – это СУПЕРГЕРОЙ-ПЕДЕРАСТ. Или кто-то считает, что один раз можно?»

«Встречу с лучшим другом (барменом) Уэйд начинает с просьбы «минета» – алкогольного коктейля с таким названием. Своего врага Уэйд зовет «Френсис» и «пупсик», делает ему из трупов «любовные записки», как это называет Аякс. Камера частенько акцентирует внимание на пятой точке главного героя и других мужчин, в том числе голых, да и сам Уэйд не против порассуждать на тему мужского тела и гениталий, как своих, так и чужих. Это же видно и по постеру, на котором Дэдпул одет в облегающий красный костюм с женским рюкзачком, повёрнут к потенциальным кинозрителям спиной и держит себя рукой за ягодицу».

Думаю, какие-либо комментарии здесь излишни. Разница между суперменом 1978 года и Дэдпулом-2016 колоссальна и осязаема. Дэдпул – это далеко не идеал, не носитель нравственных ориентиров, не пример для подражания. Скорее данный персонаж – носитель идей толерантности, пропагандист насилия, половых извращений и сортирного юмора.

Примечательно, что в данной картине наблюдается одна схожая с фильмом «Хранители» сюжетная линия: в начале фильма мы видим смерь супермена, которая в метафоричном значении может иметь смысл смерти определённого образца супергероя и замены его на совсем иные образцы. То же самое немного ранее было продемонстрировано в «Хранителях» – герой-бог был заменён героями совершенно нового типа.

Что же за образцы нам предлагаются взамен?

Дэдшот

Дэдшот – наёмный убийца, который хвастается тем, что никогда не допустил ни одной осечки. Согласно истории комиксов он становится врагом Бэтмена и затем попадает в тюрьму. Отсидев в тюрьме, он начинает работать наёмным убийцей. Предыстория данного персонажа следующая:

Однажды его отец напал на брата Флойда, а также хотел избить всю семью, и Флойд попытался застрелить его из собственной же винтовки, однако вместо отца случайно убивает брата. После этого непреднамеренного убийства Флойд поклялся, что никогда не промахнется. (Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дэдшот)

То есть заметьте, он не отказывается от оружия как средства решения проблем, не отбрасывает ружьё в ужасе, так как его применение привело к гибели брата. Напротив, он собирается и в дальнейшем использовать оружие, только для начала нужно довести навык убийства людей до совершенства. Кто в итоге виновен, что он стал таким? Отец? Или всё-таки он сам сделал свой выбор? Служит ли борьба с насилием оправданием ещё большему насилию?

Дэдшот полностью пренебрегает человеческой жизнью. В одном из комиксов он даже решает взорвать детский сад.

И по мнению создателей картины «Отряд самоубийц», данный герой всё-таки может послужить во благо человечества, хотя бы под страхом гибели.

Харли Квинн

Харли Квинн – персонаж, известный по вселенной Бэтмена. Она – союзница Джокера, злодейка, сражающаяся с Бэтменом. Также по комиксам поддерживает хорошие отношения с Ядовитым Плющом и Женщиной-кошкой.

Харли Квинн была гимнасткой, затем она поступила в университет на психиатра. Она не очень хотела напрягаться в учёбе, поэтому соблазняла преподавателей, по чьим предметам не успевала. Затем она попадает работать в психиатрическую лечебницу Аркхэм, где работает с самыми сложными маньяками-убийцами, чтобы заработать себе имя (а не для того, чтобы вылечить их). Далее её допускают для работы с самим Джокером, и тот влюбляет её в себя. Так Харлин Квинзель из не очень хорошей девочки превращается в совсем плохую.

Несколько фактов из биографии:

Харли помогла Джокеру в осуществлении его плана похитить и взорвать несколько десятков детей.

Однажды злодейка попала в ад, где устроила бунт умерших злодеев, а потом так достала демона Этригана, что тот изгнал её обратно, вернув на Землю.

В числе главных врагов Бэтмена участвовала в плане Хаша и Риддлера по уничтожению героя.

Вернулась на лечение в клинику. Вместе со многими злодеями сбежала во время организованного Секретным обществом суперзлодеев всеобщего побега из тюрем по всей планете.

И т.д. И она тоже может и должна послужить человечеству…

Эль Диабло

История этого персонажа начинается с того, как он и его лучший друг грабят банк. Но Чато (так когда-то звали этого героя) ловит пулю от своего лучшего друга и попадает в больницу. Это предательство сильно задевает Чато. В больнице, где он лежит, Чато встречает Лазаруса Лейна, который предлагает впитать в себя дух Эль Диабло. Переняв способность пирокинеза, владения огнем, Чато решает разобраться с предателем и сжигает дом, в котором жил бывший друг. Поздно осознав, что в доме были женщины и дети, он сдается властям и принимает смертную казнь. Но его спасает Аманда Уоллер, которая предлагает искупить грех Чато. Вступив в отряд самоубийц в 2011 году, Чато Сантана выполняет сложные миссии для правительства.

Как видите, данный персонаж тоже далеко не однозначен.

Убийца Крок

Обладает огромной физической силой и выносливостью. Чешуйчатая кожа способна защитить даже от выстрела из крупнокалиберного оружия. Также имеет хорошее обоняние. И небольшой штришок: Крок – каннибал, то есть кушает людей.

И он тоже состоит в отряде, который должен спасти человечество. Вероятно, после такого подвига ему простят все его преступления и отпустят с повинной, предупредив, что нельзя слишком часто употреблять в пищу человеческое мясо.

Противостояние супергероев

Ещё одна тема, которой хотелось бы коснуться отдельно, – это тема противостояния супергероев. Дело в том, что в последнее время в кинематографе появилась одна достаточно тревожная тенденция – сталкивать хороших супергероев друг с другом.

Так, Бэтмен сражается с Суперменом «на заре справедливости», железный человек вступает в «противостояние» с Капитаном Америкой. В культуру общества подбрасывается новая идея:

«Мы все прекрасно знаем, что супергерои всегда побеждают своих врагов. Результат любого такого сражения предсказуем. Но мы никогда не сравнивали хороших парней между собой. А кто из них более сильный, более смелый, более отважный и т.д.»

Таким образом, нас двигают с интересом наблюдать, как супергерои вместо того, чтобы бороться со злом, «месят» друг друга на протяжении двух часов, выясняя, кто из них круче и кто имеет более правильные представления о мире и справедливости, о том, как надо спасать человечество и на какие жертвы следует пойти.

Этот художественный приём сталкивания имеет очень важный информационный посыл, вносящий некую неясность в целеполагание супергероев. Теперь деятельность супергероев начинает порождать некоторые сомнения: «А всегда ли супергерои поступают правильно? Не могут ли их действия привести ещё к большим трагедиям? Не могут ли они искренне заблуждаться, использоваться втёмную?»

Противостояние супергероев – это вопрос об их необходимости. Нужны ли вообще обществу такие герои, которые сами не могут разобраться, что есть правда и справедливость, которые даже между собой не могут договориться? Нужны ли нам самодуры, которые по своему личному видению будут пытаться исправлять ошибки и решать проблемы человечества, бороться с пороками этого общества?

Естественно, тема противостояния супергероев не может не оказывать своего влияния на культуру тех народов, которые потребляют продукцию Голливуда. И больше всего она касается основы основ любого общества – вопроса о первичных категориях морали: справедливость, честь, совесть, правда, свобода и т.д. Демонстрируя на примере людей со сверхспособностями, что понимание этой самой морали может быть очень и очень размытым, общество подводят к тому, что границы норм морали начинают расширять, допуская в культуру такие вещи и явления, которые раньше были недопустимы. Ведь даже супергерои не могут разобраться, что правильно.

Заключение

Какие же выводы следует сделать из всего сказанного? Первый и самый главный вывод, который приходится повторять из статьи в статью, из материала в материал, что весь создаваемый медиаконтент – это не просто развлечение, это ещё и информация, способная воздействовать на умы и, в целом, на культуру общества. В этом смысле герои комиксов выступают персонажами мифологии новой эры – эры массмедиа. Они совершают подвиги, противостоят злодеям, погружают нас в сказочные миры, где возможности безграничны и добро всегда побеждает зло, но в то же время это самое «добро» всё сложнее отличить от зла.

Через события, через действия, совершаемые супергероями, в первую очередь дети идентифицируют те нормы и образцы морали, которым необходимо подражать и соответствовать. Поэтому героем не может быть кто угодно. Герой – это эталон, и об этом надо всегда помнить. Примешивание героям каких-то нехарактерных черт неминуемо будет влиять на самоосознание общества, влиять на поведение и мышление людей.

В этом контексте американский кинематограф даёт самые тревожные сигналы. Так, героями мифов современной эпохи становятся алкоголики, наркоманы, эгоисты, мечтающие о славе и деньгах, а также откровенные негодяи и маргиналы. Здесь невольно в сознании всплывают мифы Древней Греции, в которых пантеон «богов», полубогов и героев также в значительной степени представлял из себя персонажей, совершающих аморальные поступки. Вполне вероятно, что вся эта древнегреческая мифология, отголоски которой до сих пор активно проявляются в нашей жизни (любопытный факт: в Советском Союзе из образовательной программы убрали всю религиозную риторику, но при этом внесли туда изучение древнегреческого эпоса), использовалась в те времена с теми же целями, с которыми сегодня миру через продукты главной «фабрики грёз» навязывается культ супергероев с их интригами, разборками, ссорами и т.д.

Отдельно стоит выделить Дэдпула – героя, который, по всей видимости, дал старт новой волне супергероев, не гнушающихся половых извращений. Скорее всего, учитывая те тенденции, которые наблюдаются в среде массмедиа, направленные на расчеловечивание и уничтожение института семьи, скоро на телеэкранах мы сможем увидеть и более извращённых «положительных персонажей», уже откровенно пропагандирующих педерастию и прочие мерзости.

Также стоит отметить, что все фильмы в этой статье расположены в хронологическом порядке, что позволяет проследить направление, в котором движется современное искусство про героев из комиксов, наблюдать, как изменяются характеристики «героев», их поведение, их представления о справедливости, добре и зле и т.д.

«Отряд самоубийц» (название тоже говорит само за себя), «Хранители», «Американский герой» предлагают совершенно новую концепцию героизма. Согласно этой концепции супергерои могут быть обычными людьми со своими достоинствами и недостатками, со своими изъянами и пороками, они могут также совершать и дурные поступки, наряду с хорошими, могут быть откровенными мерзавцами и преступниками. Лишь бы они выполняли свою работу по защите общества, а как, каким образом – это не настолько важно. Их лозунг – «цель оправдываЕт средства».

Олег Ищущий

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Источник: feedproxy.google.com