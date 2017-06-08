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Сколько зарабатывают на человеческой вере. Стоит ли верить в чудеса

21:32. 8 июня 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

В Абхазии на оконном стекле появился лик Святой Богородицы, в Аргентине мироточит статуя Девы Марии, а в Челябинской области могила ребёнка исцеляет болезни? Тысячи паломников ежедневно приходят к святым местам, чем непременно пользуются аферисты. Сколько они зарабатывают на человеческой вере в чудо и как уберечь себя от фальсификации за ваши кровные? Стоит ли верить в то, во что хотим верить или скептически относиться ко многочисленным историям исцелений и чудес?

Метки: загадочное, мистика, чудеса исцеления
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