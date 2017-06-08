Реновация: мэр Москвы принимает жителей за идиотов

"Стимулирующие" визиты домой, спорные опросы... Выдвигая в качестве аргумента далеко не всегда доказанную ветхость домов, кампания московской мэрии по реновации направлена на то, чтобы убедить жителей тысяч домов переехать в другие квартиры, пишет корреспондент Libération в Москве Этьен Буш.

План по реновации жилья, инициированный мэрией, пробудил население, интерес которого к государственным делам редко оказывается бьющим через край. Принятый в первом чтении 20 апреля законопроект предусматривает снос многих жилых домов и переселение жителей в современные здания, говорится в статье.

"С тех пор как этот законопроект был принят в первом чтении, ночью я сплю лишь по несколько часов", - признается Тамара Репина, 30-летняя женщина в мотоциклетной куртке. Она с детства живет в квартале Фили и посвящает свое свободное время тому, чтобы мобилизовать своих соседей, передает журналист. "Какие-то люди постучались в дверь, чтобы спросить у жителей, готовы ли они в принципе переехать в новые квартиры, - рассказывает она. - Совершенно неофициальный опрос, не имеющий никакой юридической силы. Другим жителям позвонили по телефону. Позднее их дома оказались в списке плана по реновации: опрошенные лица якобы просили о том, чтобы их переселили!" Проходя по кварталу, Тамара указывает на дома, подлежащие сносу, и устраняет недоразумение, сознательно поддерживаемое властями: программа реновации касается не только аварийных домов.

Она убедила своих соседей заставить себя услышать, что позволило исключить ее дом из этого плана. Тамара создала интернет-сайт с тем, чтобы привлечь внимание к закулисным махинациям. И радуется своим первым успехам: "В России считается, что дух инициативы обречен на провал. Люди привыкли к тому, что их направляют, многие были воспитаны в советскую эпоху. Сейчас я впервые вижу неравнодушных людей. Так как квартира - это самое ценное, самое интимное, что у нас есть. Во имя чего какой-то непонятный префект вправе решать, где нам жить?"

"Сотни тысяч москвичей, столкнувшиеся с нечистоплотной процедурой покушения на частную собственность, рискуют оказаться вынужденными согласиться на условия переезда, лишенные какой-либо правовой защиты, - говорится в статье. - Мэрия уверяет, что собственники бесплатно получат новую квартиру в том же районе. Распространяемые документы расхваливают хорошо оборудованные квартиры большей площади в домах со сроком жизни не менее ста лет, в отличие от хрущевок, задуманных максимум на пятьдесят лет, подчеркивает мэрия. Однако многие жители опасаются, что их просто дурят". "Все это ни на чем не основано, - считает Евгения, присутствующая на собрании жителей района Фили. - Делают изображения каких-то несуществующих квартир и требуют от жителей принять важное решение, в то время как закон еще официально не принят!" Что касается точного адреса будущих построек, то он остается еще более неопределенным, что порождает страх потерь при выборе. "Здесь цена за квадратный метр высокая, мы находимся в нескольких станциях метро от центра города. Власть хочет заполучить хорошее место, чтобы построить там двадцатиэтажные башни... В Москве могущественное строительное лобби", - считает Тамара Репина.

"Те, кто выступает против этого законопроекта, представляются властями в карикатурном виде, как люди, мало заботящиеся об общем благе", - отмечает автор.

"Однако критики законопроекта не выступают против сноса действительно ветхих домов, они сокрушаются по поводу отсутствия четких критериев отбора. В то время как одни бьются за то, чтобы сохранить свой дом, другие требуют, чтобы их дом был включен в программу реновации", - отмечает автор.

Перед лицом народного протеста мэрия умерила свои притязания: количество домов, включенных в программу, было уменьшено почти вдвое, с 8000 до 4665. После митинга 14 мая, собравшего более 20 тыс. москвичей, в текст законопроекта были внесены поправки, позволяющие оспаривать экспроприацию и торговаться по поводу финансовой компенсации, говорится в статье.

Однако по-прежнему царит недоверие: люди отмечают двусмысленность и необоснованность поправок. Пока Собянин радостно докладывал о продвижении этого досье, под окнами Госдумы выступающие против проекта, которые не были допущены на слушания, устроили импровизированный митинг протеста. Скандируя "Собянин, вон из Москвы!" и "Собянина в отставку!" сотня человек затем отправилась к зданию президентской администрации. "Закон будет принят летом, когда все уедут на дачу и город опустеет..." - предчувствует Тамара Репина.

"Нервы обеспокоенных московских жителей, похоже, на пределе. Хотя в перспективе две важнейшие предвыборные кампании, выборы мэра Москвы и российского президента в 2018 году, и власть могла бы попытаться разрядить обстановку. Впрочем, Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства резко осудил законопроект о реновации. Как это часто бывает, Владимир Путин позиционировал себя над дебатами: "Сделать это нужно так, чтобы не нарушить права граждан, в первую очередь право собственности", - указал президент. Однако небольшое уважение, как правило, оказываемое к требованиям со стороны гражданского общества, дает основания предполагать использование силовых методов, в ущерб интересам москвичей", - комментирует Буш.

Представители популярных сервисов ремонта раскритиковали образцы квартир , которые построят по программе реновации. Ранее глава департамента строительства Андрей Бочкарев заявил о том, что переселенцев ждет отделка комфорт-класса. Эксперты же утверждают, что речь идет лишь об эконом-классе, материалы неэкологичны и опасны, а мэрия всеми силами старается сэкономить. Об этом сообщает портал The Village "Безусловно, комфорт-классом назвать это нельзя, потому что использование линолеума, обоев под покраску и пластиковых плинтусов сразу же снижает уровень отделки. Это самый обычный эконом", - заявила главный архитектор сервиса "Сделано" Елена Васильева. По ее словам, на ванну и раковину приходится один смеситель, что как минимум несовременно, а внешнюю разводку самих труб придется переделывать. Вместо этого власти могли бы предложить москвичам выбор в отделке или квартиру вообще без отделки, сэкономив средства как бюджета, так и переселенцев. А вот благоустройство, входы в подъезды и их приспособленность маломобильных групп населения можно только приветствовать. О разнице качества в строительстве жилья и отделке заявил и директор по маркетингу сервиса "Квадрим" Алексей Ильин. "Мы видим довольно современные дома, стеклянные двери в подъездах, остекленные балконы, специальные места для монтажа кондиционеров, довольно аккуратные уличные общественные пространства, - заявляет он. - Попадая внутрь квартиры, мы переносимся на 60 лет назад". По его мнению, такая отделка стоит 8–10 тысяч рублей за квадратный метр под ключ, что затруднительно назвать комфорт-классом. Зато такая отделка обходится дешево и создается довольно быстро. "Изучив буклет, я первым делом подумал: "А не попал ли я в прошлое?" Ведь то, что я там увидел, - это такой привет из 90-х. Линолеум, обои под покраску, плохая сантехника", - заявляет архитектор платформы HOUZZ Руслан Киричанский. По его словам, линолеум и пластиковые плинтуса неэкологичны и пожароопасны, обои под покраску приемлемы скорее для офиса категории В, а полиуретановые карнизы при температуре выше 22 градусов начинают выделять отравляющие вещества. Сантехнику же подбирали исключительно исходя из дешевизны. "И у меня появляется вопрос: в состоянии ли город провести качественную реновацию, если банально ему не хватает средств на качественную отделку квартир для переселенцев?" - отмечает эксперт. Ранее планы мэрии раскритиковал архитектор Алексей Кротов: по его словам, "красиво покрашенные домики" построены по стандартам XIX века - из традиционных материалов, с паровым отоплением и с вытяжной вентиляцией, уносящей тепло. "Я неоднократно обращал на это внимание главного архитектора столицы Кузнецова. Ответ всегда был один: "Ну мы же строим бюджетное жилье", - заявил специалист. О том, что дома комфорт-класса просто невозможно построить за предложенные городом суммы, ранее говорили и девелоперы.

Источники: https://www.inopressa.ru/article/07Jun2017/liberation/maire.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

http://newsmsk.com/article/07jun2017/econom.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

И вот за это фуфло заплатит вся страна.