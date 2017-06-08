После роботизации: квоты для людей на заводах и лейбл «Сделано людьми»
08:43. 8 июня 2017 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Робот на фабричном производстве обходится дешевле любого рабочего в Китае, а рынок труда стремительно меняется. Новые условия требуют нового трудового законодательства, сообщается в отчете Международной ассоциации юристов. Аналитики предлагают ввести квоты на рабочие места для людей и создать маркировку товаров «Сделано людьми».
Четвертая промышленная революция меняет традиционные рабочие практики и влияет на различные отрасли — от промышленного производства до автострахования, сообщает отчет Международной ассоциации юристов.
Треть профессий будущих выпускников вузов получат роботы и программное обеспечение. Процесс будет происходить повсеместно по всему миру. Распространение автоматизированных производственных линий и умных компьютерных систем постепенно снизить стоимость человеческого труда до минимума.
Сотрудник автомобилестроительного завода в Германии трудится за €40 в час, а промышленные роботы — за €5-8 в час. «Промышленный робот обходится дешевле китайского рабочего. При этом он не болеет, не растит детей, не бастует и не нуждается в отпуске», — цитирует отчет The Guardian.
Авторы исследования считают, что трудовое законодательство устаревает и нуждается в корректировке, которая защищала бы трудоспособное население. Правительству необходимо определить, какую работу будут выполнять исключительно люди. В каждой отрасли следует ввести квоту на определенный процент людей-рабочих. Также Международная ассоциация юристов предлагает ввести налог на использование робототехники и маркировку «Сделано людьми».
Другая проблема, обозначенная в отчете, — это страхование беспилотных автомобилей. Законодательство пока так и не определило, кто и в какой мере несет ответственность в случае аварии с участием беспилотника. Ответственность роботов за нанесенный ими вред — до сих пор открытый вопрос. При этом за последний 30 лет в США по вине роботов на производствах погибло 33 человека. Некоторые эксперты полагают, что роботы должны нести моральную и уголовную ответственность за свои действия и за любой вред, который они могут причинить.
Исследование также отмечает, что условия труда изменились. Все больше сотрудников работает удаленно, а граница между рабочим и личным временем стирается. Рабочее место все чаще становится пространством для общения между сотрудниками, а трудовые процессы выносятся за пределы офиса, так как многие работают за ноутбуком в ближайшем кафе.
В то же время, Четвертая промышленная революция приводит к формированию монополий и усилению экономического неравенства. В будущем многие останутся без работы, а высококвалифицированные амбициозные специалисты будут зарабатывать еще больше, чем сейчас. Тенденция может привести к расколу общества, а концепция среднего класса в принципе исчезнет, и ее придется создавать с нуля.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com