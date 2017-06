Откровение из США: 102 миллиона американцев трудоспособного возраста не имеют работы

Знаете ли вы, что количество американцев, находящихся в трудоспособном возрасте и не имеющих работу в настоящее время, гораздо большее, чем в худшие моменты последней рецессии?

Так, в январе 2009 года 92,6 миллионов американцев трудоспособного возраста не имели работы, но, как мы только что выяснили, количество граждан США, находящихся в трудоспособном возрасте, и у которых нет работы, почти достигло отметки 102 миллиона человек.

Мы обсудим эти цифры детально ниже, но сейчас я хочу сказать пару слов о разнице между восприятием реальности и реальностью как таковой.

По мнению бюрократов из федерального правительства, “уровень безработицы” в мае оказался самым низким за последние 16 лет. Имея безработицу на уровне лишь “4,3%,” мы безусловно находимся в ситуации “полной занятости,” а значит каждый, кто и в самом деле хочет найти работу, может сделать это с легкостью.

Кончено же, все это полнейшая ерунда. Джон Уильямс из shadowstats.com показывает цифры, которые должна была бы публиковать официальная статистика, используй она честные методы подсчетов. По словам Уильямса, уровень безработицы в настоящее время равен 22%.

Так почему же мы видим такое расхождение в цифрах?

Что ж, правда заключается в том, что официальный “уровень безработицы,” о котором не прекращает трубить мейнстрим-медиа, подвергается таким масштабным манипуляциям, что в этом показателе нет абсолютно никакого проку.

Нам сказали, что мае американская экономика создала 138 000 рабочих мест, но этого количества не хватает даже на компенсацию роста населения страны.

Однако, когда вы взгляните вглубь трудового отчета, вы сразу же увидите тревожные сигналы. Вы не услышите в новостях, что вообще-то в мае экономика США утратила 367 000 рабочих мест на полный рабочий день. И эта цифра абсолютно катастрофична, и она лишь подтверждает, что экономическая активность в стране начинает очень серьезно замедляться.

Но каким-то непонятным образом “уровень безработицы” в мае снизился с апрельских “4,4%” до “4,3%.”

Как же они смогли прийти к такому?

Что ж, годами правительство использует схему, согласно которой оно берет людей из одной корзины, известной как “официально безработные,” и кладет их в другую корзину, именующуюся “вне состава рабочей силы.” Поскольку те, кто не состоит в “рабочей силе,” не принимают участие в расчете уровня безработицы, то статистики могут приукрашивать ситуацию, произвольно переводя людей в другую категорию.

В мае правительство добавило невероятные 608 000 американцев в категорию “вне состава рабочей силы.” И теперь количество американцев трудоспособного возраста “вне состава рабочей силы” достигло 94,98 миллионов человек. Если вы прибавите к этой цифре количество американцев, которые официально являются “безработными,” вы получите итог в 101,84 миллиона человек.

Другими словами, когда вы округлите эту цифру, вы получите 102 миллиона американцев, у которых в настоящее время нет работы.

При этом в январе 2009 года количество американцев, входящих в категорию “вне состава рабочей силы,” составляло 81,02 миллиона человек. В тот же момент количество “официально безработных” граждан страны равнялось 11,61 миллионов человек. А значит, согласно статистике федерального правительства, по состоянию на январь 2009 года общее количество американцев в трудоспособном возрасте, у которых не было работы, составляло 92,63 миллиона человек.

Таким образом, если число американцев в трудоспособном возрасте, не имеющих работы, увеличилось с января 2009 года на 9,21 миллиона человек, то действительно ли наши дела теперь гораздо лучше по сравнению с тем, как они обстояли в самые худшие моменты прошлой рецессии?

Еще один способ взглянуть на официальную трудовую статистику под другим углом – это проследить за динамикой отношения численности занятого населения к общей численности трудоспособного населения страны. Прямо перед наступлением прошлой рецессии около 63% граждан трудоспособного возраста имели работу, но во время рецессии эта доля снизилась в диапазон 58-59% на некоторое время. В итоге мы вернулись над отметку 60%, но мы до сих пор находимся ниже значений, которые были зафиксированы в преддверии прошлой рецессии.

Таким образом, предполагается, что цифры трудовой статистики, которые публикует правительство, лучшим образом отражают экономическую действительность, но в самом деле этот крайне спорный момент.

Например, согласно недавно появившемуся анализу, “модель рождения/смерти бизнесов” оказалось источником прибавки 93% всех “новых рабочих мест,” о которой рассказывало правительство, начиная с 2008 года…

Как посчитали наши друзья из Morningside Hill, 93% из общего количества вновь появившихся рабочих мест, начиная с 2008 года, или 6,3 млн. из 6,7 млн. – и 40% от общего количества новых рабочих мест, появившихся в 2016 году – были добавлены посредством модели рождения и смерти бизнесов, крайне сомнительной модели, чьи данные не подтверждаются статистикой. Кроме того, имеющаяся в наличии информация из различных источников указывает на то, что в стране продолжается снижение предпринимательской активности.

Вкратце, правительственные бюрократы приписывают цифры в трудовой отчет, основываясь на собственных предположениях о том, сколько, по их мнению, в Америке было создано новых бизнесов в каждый конкретный месяц.

Может ли статься так, что правительственные чиновники были излишне оптимистичны, когда они делали свои предположения?

Большая часть людей и понятия не имеет, что “официальные цифры,” которые публикует правительство, крайне сомнительны, поскольку правительственных чиновников всегда преследует соблазн представить эти цифры в лучшем свете, нежели они есть на самом деле.

Невозможно поверить, что мы находимся где-то поблизости от “полной занятости.” Я постоянно слышу от людей их разных уголков страны, что найти работу в настоящее время крайне тяжело. И, согласно последнему отчету Challenger, Grey & Christmas, количество увольнений в мае текущего года оказалось на 71% выше, чем в мае прошлого года.

Мы также знаем, что в последние 10 лет темп экономического роста в Соединенных Штатах был ровно таким же, как и средний темп роста экономики в Америке 30-х.

Я не вижу никаких оснований для заявлений о том, что экономическая ситуация в Америке нормальна. До наступления прошлой рецессии количество американцев, получающих продуктовые талоны, исчислялось 26 млн. человек, теперь таких людей оказалось 44 миллиона. Мы находимся в процессе установления исторического рекорда по количеству закрытий магазинов за один год, а количество бездомных людей в округе Лос-Анджелеса выросло на невероятные 23% за последние 12 месяцев.

Но опять же, мы говорим о разнице между восприятием реальности и реальностью как таковой. Телевизор бесконечно скармливает людям мысль о том, что экономика страны чувствует себя просто прекрасно, и большая часть американцев, похоже, покупается на это, по крайне мере пока…

Оригинал на английском: The Real Unemployment Number: 102 Million Working Age Americans Do Not Have A Job

Источник: nashaplaneta.su