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Ограничить анонимайзеры и отменить реестр блогеров

18:57. 8 июня 2017 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:


Госдума продолжает радовать кол-вом производимого маразма.

Вслед за "чудесными предложениями" про замену государственного гимна на "Боже царя храни!" и усилением работы с бьюти-блогерами, внезапно выяснилось что, "реестр блогеров" оказался не нужным.

Внесенный в Госдуму законопроект о запрете VPN-сервисов и анонимайзеров в России содержит пункт, предлагающий избавить блогеров от введенных в 2014 году ограничений и отменить их реестр.
Правила распространения блогерами общедоступной информации «обнаружили свою неэффективность», говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Начиная с 2014 года блогеры, чья аудитория превышает три тысячи человек в сутки, обязаны регистрироваться, после чего их вносят в специальный реестр Роскомнадзора. Они должны соблюдать те же правила, что и СМИ: к примеру, отвечать за достоверность публикуемой информации и не употреблять нецензурную лексику. Всего за три года в реестр попали около двух тысяч страниц. Никто из вошедших в этот список наказан по закону не был.

https://lenta.ru/news/2017/06/08/blogery_reestr/ – цинк

То есть, на всю эту хрень с "реестром блогеров" (куда кстати и меня записали) потратили деньги, человеко-часы, тонны бумаги и в итоге – неэффективность. Кто бы мог подумать.
Сразу вспоминается КВН:

- Я еще бояре, привез я из Голландии вам алькозельцер. Пойдем покажу!
- Ты нахрена его вообще туда увозил!

Но это так, куда как примечательнее сам законопроект о запрете анонимайзеров.
Весь сок депутатской мысли вот здесь http://asozd.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/F071CE249CC1BD814325813900378252/$File/195446-7_08062017_195446-7.PDF?OpenElement
Если коротко, предлагается резко ужесточить политику государства в отношении сервисов, которые позволяют обходить блокировку в сети, а так же обязать поисковые системы скрывать ссылки на запрещенные ресурсы.

А теперь я просто напомню, как недавно федеральное ТВ учило обходить блокировку сайтов на Украине http://colonelcassad.livejournal.com/3424846.html
Интересно, будет ли федеральное ТВ учить обходить блокировку на Украине и не обходить ее в России? Законопроект сей казус никак не разъясняет. Нет ли тут своеобразного двоемыслия?
И это я даже не говорю о том, что полностью заблокировать все способы обхода блокировок в интернете практически невозможно. Затруднить обход блокировок – вполне,  полностью перекрыть доступ к запрещенной информации – крайне маловероятно. Но легко можно допустить ситуацию, когда и этот закон примут, а потом через 2-3 года заявят, что он вообще то и не был нужен, а эффективность его работы стремится к нулю.

Как говорил кто-то из великих князей про одну из первых Государственных Дум начала XX века, это такой орган, который необходим государству с теми же целями, для которых человеку нужен задний проход, в частности, для выпуска газов.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: блогосфера, государственная дума, идиоты, Интернет, юмор
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