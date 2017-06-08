Ограничить анонимайзеры и отменить реестр блогеров

Алкоголь убивает Россию! Каждый день из-за убийств и самоубийств, несчастных случаев и болезней, связанных и вызванных употреблением спиртного, в нашей стране уходят из жизни 2 000 человек! Двадцать последних лет из-за медицинских и социальных последствий...