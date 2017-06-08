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Новости Украины и Новороссии 08 июня 2017

08:53. 8 июня 2017 Просмотров - 216 Нет комментариев Опубликовал:

Минсвязи ДНР заявило о перебоях в работе оператора «МТС Украина» в результате диверсии


Сбои в работе мобильного оператора «МТС-Украина» начались вчера вечером в ДНР в результате диверсии на объектах связи. Об этом сообщил министр связи ДНР Виктор Яценко.

«Сегодня вечером на территории Украины в районе Марьинки произошла диверсия — были перерезаны транспортные кабели МТС»— сказал министр.

Он добавил, что аналогичная ситуация складывается на территории Луганской Народной Республики, где также произошли сбои в работе мобильного оператора «МТС — Украина».

«Кабели были перерезаны также в районе населенного пункта Счастье. Диверсии произошли единовременно»— подытожил Яценко.

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ВАЖНО: Украина оставила Донбасс без мобильной связи | Русская весна

Сбои в работе мобильного оператора «МТС-Украина» начались сегодня вечером в ДНР в результате диверсии на объектах связи. Об этом ДАН сообщил министр связи ДНР Виктор Яценко.

«Сегодня вечером на территории Украины в районе Марьинки произошла диверсия — были перерезаны транспортные кабели МТС», — сказал министр.

Он добавил, что аналогичная ситуация складывается на территории Луганской Народной Республики, где также произошли сбои в работе мобильного оператора «МТС — Украина».

«Кабели были перерезаны также в районе населенного пункта Счастье. Диверсии произошли единовременно», — подытожил Яценко.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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