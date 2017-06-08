Новости Украины и Новороссии 08 июня 2017
- 07:31 Минсвязи ДНР заявило о перебоях в работе оператора «МТС Украина» в результате диверсии.
- 02:25 Клуб лизунов и дети дяди Леши.
- 00:18 “Я могу ответить на любой вопрос” Интервью LIFE.
- 00:15 ВАЖНО: Украина оставила Донбасс без мобильной связи.
Минсвязи ДНР заявило о перебоях в работе оператора «МТС Украина» в результате диверсии
Сбои в работе мобильного оператора «МТС-Украина» начались вчера вечером в ДНР в результате диверсии на объектах связи. Об этом сообщил министр связи ДНР Виктор Яценко.
«Сегодня вечером на территории Украины в районе Марьинки произошла диверсия — были перерезаны транспортные кабели МТС»— сказал министр.
Он добавил, что аналогичная ситуация складывается на территории Луганской Народной Республики, где также произошли сбои в работе мобильного оператора «МТС — Украина».
«Кабели были перерезаны также в районе населенного пункта Счастье. Диверсии произошли единовременно»— подытожил Яценко.
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Клуб лизунов и дети дяди Леши
Он лучший. Мы гордимся им. Он потерял здоровье на посту…
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“Я могу ответить на любой вопрос” Интервью LIFE
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ВАЖНО: Украина оставила Донбасс без мобильной связи
Сбои в работе мобильного оператора «МТС-Украина» начались сегодня вечером в ДНР в результате диверсии на объектах связи. Об этом ДАН сообщил министр связи ДНР Виктор Яценко.
«Сегодня вечером на территории Украины в районе Марьинки произошла диверсия — были перерезаны транспортные кабели МТС», — сказал министр.
Он добавил, что аналогичная ситуация складывается на территории Луганской Народной Республики, где также произошли сбои в работе мобильного оператора «МТС — Украина».
«Кабели были перерезаны также в районе населенного пункта Счастье. Диверсии произошли единовременно», — подытожил Яценко.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su