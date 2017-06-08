Не культурные слои Красноярска

...закачивалась на долготе примерно соответствующей Красноярску. В южной своей части ... в ней археологических материалов (культурный слой V) я ориентируюсь на ...Поэтому, ожидать найти здесь многометровые культурные слои малоперспективно. Кроме того, мощные потоки...