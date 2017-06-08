Не культурные слои Красноярска
18:08. 8 июня 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал: brahman
С Андреем Худоноговым (по его наводке) побывали на красноярской стройплощадке по ул.Урицкого, 61. Котлован глубиной метров шесть.
Котлован находится в центре города недалеко от Енисея
До Енисея по прямой около 270м
Видны деревянные сваи от старых домов
То ли подвал дома, то ли коллектор
Верхние, культурные слои (строительный мусор и органика)
Слои грунта состоят из (сверху вниз): асфальт с подсыпкой, очень тонкий слой почвы (не везде видно), супесь (песок с глиной) и у самого дна котлована – песчано-гравийный грунт (речная галька).
Супесь
Хорошо видна внизу граница супесь-галька
Фотоальбом
А сейчас вопрос: где слои с почвами, прегноем, слои с иными породами? Такое впечатление, что растительной жизни сотни тысяч (по официальной геохронологической шкале), а то и миллионы лет назад и не было.
Лично я делаю вывод – вся эта толща образована практически момнетально. Водами потопа. Ни одно половодье не даст таких наносов.
Галечник, возможно – это дно древнего Енисея. А все, что выше в виде супеси – это наносы потока воды катаклизма в прошлом.
Искать города Тартарии на берегах таких рек, думаю, бесполезно. Хотя, остатки прежних поселений можно проследить в примерах ниже:
***
Раскопки в Красноярске
В Красноярске продолжается второй этап строительства – развязка около четвретого моста. Там где строители находят что-то – вызывают археологов и это время закладывается в график строительства.
Судя по заявлениям археологов – весь склон берега усыпан артефактами: от скребков каменного века, до остатков быта 19в.
Во время раскопок в зоне строительства четвертого моста на Афонтовой горе найдена нижняя челюсть человека эпохи палеолита, обитавшего здесь 12 тысяч лет назад. Это третья по счету антропологическая находка в Сибири за всю историю изысканий.
Первой антропологической находкой в Сибири были останки ребенка времен палеолита, обнаруженные в 30-е гг. прошлого века иркутскими археологами, а второй — нижняя челюсть мальчика-кроманьонца, найденная под Дивногорском в 1992 г.
Источник
Для представления, что там делают:
Как видно – это все слои глины, песка.
Находки, сделанные при строительстве:
И еще один случай:
Кладбище почти в центре города без информации о нем.
И все в глине, не в черноземе. Мое мнение – все перемешано селем потопа или закрыто выпавшей глиняной пылью в 19в.
Котлован находится в центре города недалеко от Енисея
До Енисея по прямой около 270м
Видны деревянные сваи от старых домов
То ли подвал дома, то ли коллектор
Верхние, культурные слои (строительный мусор и органика)
Слои грунта состоят из (сверху вниз): асфальт с подсыпкой, очень тонкий слой почвы (не везде видно), супесь (песок с глиной) и у самого дна котлована – песчано-гравийный грунт (речная галька).
Супесь
Хорошо видна внизу граница супесь-галька
Фотоальбом
А сейчас вопрос: где слои с почвами, прегноем, слои с иными породами? Такое впечатление, что растительной жизни сотни тысяч (по официальной геохронологической шкале), а то и миллионы лет назад и не было.
Лично я делаю вывод – вся эта толща образована практически момнетально. Водами потопа. Ни одно половодье не даст таких наносов.
Галечник, возможно – это дно древнего Енисея. А все, что выше в виде супеси – это наносы потока воды катаклизма в прошлом.
Искать города Тартарии на берегах таких рек, думаю, бесполезно. Хотя, остатки прежних поселений можно проследить в примерах ниже:
***
Раскопки в Красноярске
В Красноярске продолжается второй этап строительства – развязка около четвретого моста. Там где строители находят что-то – вызывают археологов и это время закладывается в график строительства.
Судя по заявлениям археологов – весь склон берега усыпан артефактами: от скребков каменного века, до остатков быта 19в.
Во время раскопок в зоне строительства четвертого моста на Афонтовой горе найдена нижняя челюсть человека эпохи палеолита, обитавшего здесь 12 тысяч лет назад. Это третья по счету антропологическая находка в Сибири за всю историю изысканий.
Первой антропологической находкой в Сибири были останки ребенка времен палеолита, обнаруженные в 30-е гг. прошлого века иркутскими археологами, а второй — нижняя челюсть мальчика-кроманьонца, найденная под Дивногорском в 1992 г.
Источник
Для представления, что там делают:
Как видно – это все слои глины, песка.
Находки, сделанные при строительстве:
И еще один случай:
Кладбище почти в центре города без информации о нем.
И все в глине, не в черноземе. Мое мнение – все перемешано селем потопа или закрыто выпавшей глиняной пылью в 19в.
Источник: sibved.livejournal.com