Главная » История, Невероятное в мире

Не культурные слои Красноярска

18:08. 8 июня 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:
С Андреем Худоноговым (по его наводке) побывали на красноярской стройплощадке по ул.Урицкого, 61. Котлован глубиной метров шесть.


Котлован находится в центре города недалеко от Енисея


До Енисея по прямой около 270м




Видны деревянные сваи от старых домов


То ли подвал дома, то ли коллектор




Верхние, культурные слои (строительный мусор и органика)




Слои грунта состоят из (сверху вниз): асфальт с подсыпкой, очень тонкий слой почвы (не везде видно), супесь (песок с глиной) и у самого дна котлована – песчано-гравийный грунт (речная галька).


Супесь


Хорошо видна внизу граница супесь-галька



Фотоальбом

А сейчас вопрос: где слои с почвами, прегноем, слои с иными породами? Такое впечатление, что растительной жизни сотни тысяч (по официальной геохронологической шкале), а то и миллионы лет назад и не было.
Лично я делаю вывод – вся эта толща образована практически момнетально. Водами потопа. Ни одно половодье не даст таких наносов.
Галечник, возможно – это дно древнего Енисея. А все, что выше в виде супеси – это наносы потока воды катаклизма в прошлом.
Искать города Тартарии на берегах таких рек, думаю, бесполезно. Хотя, остатки прежних поселений можно проследить в примерах ниже:
***

Раскопки в Красноярске

В Красноярске продолжается второй этап строительства – развязка около четвретого моста. Там где строители находят что-то – вызывают археологов и это время закладывается в график строительства.

Судя по заявлениям археологов – весь склон берега усыпан артефактами: от скребков каменного века, до остатков быта 19в.


Во время раскопок в зоне строительства четвертого моста на Афонтовой горе найдена нижняя челюсть человека эпохи палеолита, обитавшего здесь 12 тысяч лет назад. Это третья по счету антропологическая находка в Сибири за всю историю изысканий.
Первой антропологической находкой в Сибири были останки ребенка времен палеолита, обнаруженные в 30-е гг. прошлого века иркутскими археологами, а второй — нижняя челюсть мальчика-кроманьонца, найденная под Дивногорском в 1992 г.
Источник

Для представления, что там делают:


Как видно – это все слои глины, песка.



Находки, сделанные при строительстве:



И еще один случай:


Кладбище почти в центре города без информации о нем.

И все в глине, не в черноземе. Мое мнение – все перемешано селем потопа или закрыто выпавшей глиняной пылью в 19в.


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: археология, геология, история, катастрофы, находки, потоп, раскопки, сибирь
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Почему деревья старше 150-200 лет встречаются только под "культурным" слоем.
...evrazii/ — о "культурных слоях"  http://vvdom.livejournal.com/332212.html — "Культурные слои" С-Петербурга....livejournal.com/159295.html — Красноярск в прошлом  http://sibved.livejournal...&t=1484553 — фото старого Красноярска  http://rosdrevo.ru/index.php...
Когда деревья были большими? Загадка...
... массово встречаются только под "культурным слоем".Ссылкиhttp://rosdrevo.ru/ - ...- о "культурных слоях"http://vvdom.livejournal.com/332212.html - "Культурные слои" С-Петербургаhttp...livejournal.com/159295.html - Красноярск в прошломhttp://sibved.livejournal....
Факты о потопе
.... н.э.Это культурные слои такой толщины?Археологи извлекли... Карга на Таймыре в Красноярском крае местный житель — ...Козулька", Козульского р-на. Красноярского края. Ракушечник в глине ...разнесенных пассатами и накрывших культурные слои песком и глиной толщиной ...
Беловодье - Арктида - Гиперборея. Земля - на которой мы живём
...закачивалась на долготе примерно соответствующей Красноярску. В южной своей части ... в ней археологических материалов (культурный слой V) я ориентируюсь на ...Поэтому, ожидать найти здесь многометровые культурные слои малоперспективно. Кроме того, мощные потоки...
История Великого Новгорода
.... В 1951 г. в культурном слое Новгорода были обнаружены первые 10...старше Киева, Москвы, Казани, Петербурга, Красноярска, Владивостока и многих других российских...историка-археолога А. Арциховского в культурном слое Новгорода были обнаружены первые берестяные...
Здания, занесенные грунтом. Часть 14
... вулканического пепла в слоях глины, найденные при...Костенках: Костенки. В слоях глины слои вулканического пепла. Добавим ливни...:"В среднем по Красноярску радиоактивность почвы выше ...век.***Зарайский кремль: очень культурный слойВ этом ролике показано...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>