Мы не признали наглой воли Того, под кем дрожали вы

Русский язык и русский народ едины , и развернувшаяся битва за сохранение русского языка, его богатства, а это означает за сохранение и развитие сокровищниц русской литература и русского искусства, русского духовного пространства, – есть битва за будущее русского народа, есть уже развернувшаяся война против русофобии и наступление на историческое достоинство русского народа. Ранее на русском языке древние русичи так и называли другие народы «языками».

Мною выдвигается тезис, который собираюсь развить в своем выступлении: русский язык, Пушкин и коммунизм – это не только символы прошедшего со дня гибели Пушкина на дуэли с мерзавцем Дантесом (за которой, судя по многим данным, стоял «заговор» против русского поэта и мыслителя как лидера «русской партии» при дворе монарха Николая I) периода истории, в которой вошел и 1917 год – год Великой Октябрьской – Русской – Социалистической Революции, положившей начало Прорыва всей всемирной истории человечества к социализму и соответственно – к коммунизму, и который вот уже 100 лет продолжается, по моим взглядам, приобретая в XXI веке ноосферно-экологическое измерение, но, что нужно подчеркнуть, всей будущей русской истории, а через неё – и всей истории человечества.

Мы собрались, что бы отметить «День русского языка», который уже более шести лет по инициативе КПРФ отмечается в этот день – день рождения великого русского поэта, мыслителя, историка, про которого другой русский поэт и писатель Аполлон Григорьев сказал: Пушкин – это «наше всё».

«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовёт меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык».

«…всяк сущий в ней язык» – это ведь о всех народах и племенах, национальностях, проживавших на просторах российской империи в век жизни поэта.

«Русский вопрос», который встал в наше время как «вопрос» судьбы России и человечества в начале XXI века, – потому и встал в таком смысловом качестве, что против русского народа, как главного исторического созидателя и скрепа российской цивилизации, и соответственно против России, развязана глобальным империализмом в первую очередь США, затем Великобритании и стран Западной Европы, война – война информационная, духовная, экономическая, культурно-образовательная, геополитическая, и даже «языковая».

В этом контексте показательно откровение Збигнева Бжезинского, недавно ушедшего от нас, живущих на Земле, «в мир иной», которое он продемонстрировал в конце 90-х годов в ответах на вопросы корреспондента французского журнала «Le Nouvel Observateur». В ответ на вопрос журнала, этого журнала по поводу гибели или бежавших из страны миллиона афганцев после ухода из Афганистана советских войск, заявил: какое это всё имеет значение по сравнению с победой над Россией?



И когда журналист спросил его: вы боролись с коммунизмом? – Бжезинский ответил: не надо морочить себе и людям голову, мы (Запад) боролись не с коммунизмом, а с исторической Россией, как бы она не называлась (цитирую по статье Андрея Фурсова «Змея, которая пережила свой яд», опубликованной в газете «Завтра» в начале июня 2017 года, №22(1226), с. 1). Вспоминается крылатая фраза, сказанная А.А.Зиновьевым, кажется в 1990 году, и обращенная к тому, что творили М.С.Горбачев, Б.Н.Ельцин и их сподвижники: целили в коммунизм, а попали в Россию, а я бы добавил – целили в коммунизм, а попали в русский народ. И это так.

Россия – цивилизация правды, и в этом своем качестве есть цивилизация «цивилизационного социализма», если под этим, как мною предлагается, понимать «ценностный геном» российской цивилизации и русского народа, олицетворяемый ценностями правды, социальной справедливости, коллективизма (общинности, соборности), товарищества, красоты, гармонии, любви, осуждения неправедных форм обогащения, сребролюбия (того, что нашло отражение в словах Александра Невского – «не в силе Бог, а в правде»).

И прорыв человечества к социализму именно из России, страны в капиталистическом отношении не развитой в начале ХХ века, де-факто уже ставшей экономической колонией (в 1917 году капитал Запада по данным А.И. Фурсова контролировал в России 95% воспроизводства общественного капитала), произошел не только вследствие остроты противоречия между буржуазией и пролетариатом, как должно было быть по классической схеме марксизма XIX века, но и вследствие того, что сами основания бытия России, именно как евразийской, общинной, самой холодной в мире и с самой большой территорией (хронотопом бытия) цивилизации, в логике своего исторического движения отвергли капиталистический путь развития, который в России, по сути, не возможен, кроме как в форме рыночно-капиталистического самоуничтожения.

Запад ненавидит Россию и русский народ за то, что она есть Иное в цивилизационном плане, в том числе в системе ценностей своего бытия, чем Запад, отвергая ставку на наживу, обогащение, ростовщичество, поклонение «золотому тельцу» или Капиталу-Сатане, и конечно на колонизацию всего остального мира.



Ну, и конечно, вдвойне, многократно стал ненавидеть больше, когда историческая Россия превратилась в мощную социалистическую державу – СССР, когда она разгромила гитлеровский фашизм, создала не только за короткие сроки («русское-советской чудо») мощную экономику, сделавшую её второй страной мира (но какой? – социалистической), после США, но и мощный научно-технический потенциал, позволивший первой в истории человечества (в лице Юрия Алексеевича Гагарина) послать человека в Космос, в орбитальный полёт вокруг Земли.

Запад ненавидит русский народ, потому что он своим гением, своим беззаветным мужеством и трудом, создал российскую цивилизацию, отстоял её в многочисленных войнах на протяжении последнего тысячелетия, не дал её колонизировать, и конечно потому, что он «родил» из своих недр не только великие русскую литературу, науку, философию, искусство, создал великую армию, которая была и бьет всех, кто пытается «покуситься» на «землю русскую», но и дал миру Владимира Ильича Ленина, возглавившего вместе с партией коммунистов-большевиков, Великую Русскую Социалистическую Революцию, 100-летие которой мы отмечаем в этом году.

И в идейно-культурном, ценностном базисе, свершившейся победоносной рабоче-крестьянской социалистической революции в России, – «огромный камень» заложен творчеством Александра Сергеевича Пушкина («… и на обломках самовластья напишут наши имена…»).

Русский язык – один из самых древнейших языков на Земле, он – «стволовой» язык в «индоевропейском дереве языков». На это указывают не только исследования отечественных ученых-философов например – Г.П.Мельникова, но и зарубежных ученых. Современный греческий филолог Дмитрий Ираклидис создал этимологический словарь семейства европейских языков, включая греческий и русский языки, и соответствующую теоретическую концепцию, в которой аргументированно доказывает, что все европейские языки произошли от русского языка, включая и сам греческий язык, поскольку он, русский язык, старше по историческому возрасту.

М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.П. Чехов, Л.Н. Толстой, М. Горький, М.А. Шолохов, В.В. Маяковский, А. Твардовский –бриллианты русского поэтического и духовного гения, проявленные многими «гранями» в их поэтическом, писательском и культурно-языковом творчестве и совершенстве.

Русский язык во всем своём богатстве воплощен в русской культуре, отражен в космических высотах русской музыки, русской оперы и русского балета, но и конечно, более всего, – в русской литературе, которая есть во всей своей совокупности, изяществе, проникновенности и в красоте Русское Слово, обращенное ко всему миру, – Слово Правды и утверждения Красоты и Гармонии на Земле. Как-то Бернард Шоу, когда его попросили назвать двенадцать самых знаменитых писателей мира, и когда он их назвал, то девять из них были русскими писателями, в том числе, насколько мне не изменяет память, – Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Л.Н.Толстой, Чехов, Горький, Маяковский.

Величие русского языка – это величие русской истории и истории всей России, это величие советского социализма в лице СССР и это величие Победы советского народа над гитлеровско-фашистской Германией. Это и величие русского Советского – Прорыва в Космос, который связан с именами К.Э.Циолковского, С.П.Королева, Ю.А.Гагарина и многих других ученых, инженеров, строителей, внесших свой вклад в это Общее Дело.

На русском языке был подписан Акт о капитуляции гитлеровской Германии и её вооруженных сил, который принял Маршал Советского Союза, русский человек, Георгий Константинович Жуков.

Величие русского языка – и в величии Будущего Русского Народа и России, как носителей правды и стратегии спасения человечества от экологической гибели на рыночно-капиталистическом пути развития в XXI веке, которая (стратегия) имеет единственную форму – управляемую социоприродную эволюцию на базе общественного интеллекта, научно-образовательного общества и Ноосферного Экологического Духовного Социализма.

В 1834 году вышла статья Николая Васильевича Гоголя «Несколько слов о Пушкине». Он в этой статье высказал удивительно прогностическую, и даже пророческую, мысль о масштабности значения «фигуры Пушкина» для исторической судьбы Русского народа:

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии. В каком он, может быть, явится через двести лет. В нём русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отобразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

Русский человек – это универсальный человек, потому что в нем отразилось все большое «пространство-время» России в её историческом развитии.

Следует согласиться с В.Распутиным, еще одним русским гением нашего времени, нашей переломной эпохи, когда он отметил: «Скольких привел он (мое замечание: А.С.Пушкин) к Отечеству, опалил сладким дымом, указал на святость вековых камней, наполнил милыми пределами!… Совершенство может всё. Сосуд мог иметь случайные черты, но напиток в нём, отбродив, производил божественное, то есть превосходное земное, действие, способное на чудеса. Читатель испытывает радость, преображение, возвышение, а автор продолжает парить, парить в своём вдохновенном совершенстве».

Пушкин и СССР, советская культура в её многонациональном воплощении – отдельная тема. Достаточно напомнить, что в январе 1937 года было особенно торжественно, масштабно и всеохватно в СССР отмечено 100-летие со дня гибели А.С.Пушкина на дуэли. Именно в эти годы это место у Черной речки было отмечено мемориальным памятником. Не будем забывать, что уже угроза войны гитлеровской Германии против СССР нарастала.



Советские добровольцы уже сразились с немецкими фашистами на полях Испании, когда Франко, друживший с Гитлером, поднял фашистский военный путч против Испанской Республики. И обращение советского народа, советской культуры, советского образования к Пушкину, к пушкинскому слову носило и духовно-мобилизационный характер. Пушкин такими своими произведениями как «Полтава», как «Капитанская дочка», и другие, слал послание патриотизма, служения Отечеству, любви к Родине, послание благородства и чести («береги честь смолоду»). Советский народ, и русский народ в его составе, готовился дать отпор, если только враг «возжелает» перейти границу.

Русский язык, Пушкин и коммунизм – это своеобразное триединство.

Н.А.Бердяев социализм в СССР назвал «русским коммунизмом».

Коммунизм – это не только качественно новое состояние общества, в котором с эксплуатацией человека человеком заканчивается на Земле навсегда, в котором раскрывается творческий потенциал и соответственно творческое призвание человека, – но это, прежде всего, новая парадигма самой истории, которую Маркс, в отличие от истории эксплуататорских обществ – «предыстории», назвал «подлинной» историей. Коммунизм – это научное управление своим историческим развитием со стороны общества, как социальной системы.

В начале XXI века под этой прогнозно-теоретическое положение история подвела новое основание, поскольку самой Природой Стихийной, в рыночно-капиталистическом формате, Истории она поставила Экологический Предел в виде фазы Глобальной Экологической Катастрофы. Возник императив выживаемости как императив перехода к научному управлению социоприродной эволюцией, т.е. к ноосферному развитию. При этом речь идёт о новом качестве самой истории – управляемой социоприродной эволюции.

В.И.Вернадский в России – СССР в начале ХХ века разработал учение о Ноосфере, как новом состоянии Биосферы, в котором коллективный человеческий разум становится важным совокупным регулятором Социо-Биосферного развития.

Развитие этого учения во второй половине ХХ века привело к появлению Ноосферной научной школы в России (А.Л.Яншин, Н.Н.Моисеев, В.П.Казначеев, А.Д.Урсул и др.) и на её базе – к становлению Ноосферизма – и как новой научно-мировоззренческой системы, и как учения о научном ноосферном социализме и коммунизме.

Вне Ноосферного Коммунизма, т.е. управляемой ноосферной истории как управляемой социоприродной эволюции, у человечества нет Будущего, – и соответственно нет и у России.

Россия самой историей ХХ века призвана в XXI веке совершить Ноосферный Прорыв.

Глобальный империализм строя мировой финансовой капиталократии превратился в «экологического могильщика» человечества.

Мир нуждается в человечности, в гуманизме нового, ноосферного качества.

«Русофобскому» манифесту Аллена Даллеса, объявленному им в 1945 году, и который стал программой «холодной войны» против СССР, и в первую очередь против русского народа, Россия противопоставляет «манифест», зовущий к человечности, к миру без войн и насилия, и одновременно к Ноосферному Социализму как гармоничной форме бытия человечества на Земле.

Напомню недругам России и русского народа послание им через века Александра Сергеевича Пушкина:

«О чем шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?

Что возмутило вас? Волнения Литвы?

Оставьте: это спор славян между собою,

Домашний, старый спор, уже взвешенный судьбою,

Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою

Враждуют эти племена;

Не раз клонились под грозою

То их, то наша сторона.

Кто устоит в неравном споре:

Кичливый лях иль верный росс?

Славянские ль ручьи сольются в русском море?

Оно ль иссякнет? Вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали

Сии кровавые скрижали;

Вам непонятна, вам чужда

Сия семейная вражда;

Для вас безмолвны Кремль и Прага;

Бессмысленно прельщает вас

Борьбы отчаянной отвага –

И ненавидите вы нас…

За что ж? ответствуйте: за то ли,

Что на развалинах пылающей Москвы

Мы не признали наглой воли

Того, под кем дрожали вы?

За то ль, что в бездну повалили

Мы тяготеющий над царствами кумир

И нашей кровью искупили

Европы вольность, честь и мир?

Вы грозны на словах – попробуйте на деле?

Иль старый богатырь, покойный на постели,

Не в силах завинтить свой измаильский штык?

Иль русского царя уже бессильно слово?

Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?

Иль мало нас? Или от Перми и Тавриды,

От финских хладных скал до пламенной Колхиды,

От потрясенного Кремля

До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,

Не встанет русская земля?…

Так высылайте ж нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов».

Стоит всем, кто зарится на наши земли и богатства, в том числе ненавистникам России, русского народа и русского языка, где бы они не строили свои планы по уничтожению и ослаблению нашей страны, прислушаться к этим словам великого русского гения-провидца.

России нужен Закон о защите русского языка, наподобие (по своей строгости) Закону Тубона по защите французского языка во Франции. Нужен закон о запрете русофобии в России.

Реклама на улицах городов России, реклама на телевидении, уровень разговорной культуры, который демонстрируется в средствах массовой информации, несет на себе печать пошлости, низкой культуры. В Санкт-Петербурге, в «культурной столице» России засилье иностранных названий кафе, ресторанов, магазинов, торговых комплексов. Складывается впечатление, что мы живем на оккупированной теми «озлобленными сынами», которые рвутся умножить «нечуждые им гробы» (по Пушкину) территории.

«Закон о защите русского языка» особенно необходим России, когда она оказалась в одном шаге от «горячей войны» против неё империализма США. Вот уже, по данным Вадима Бондаря, Пентагон вовсю готовится к войне в космосе, а вернее пытается развернуть ударную группировку в космосе, направленную для неожиданного удара оттуда по России. США подготовлен перспективный многоразовый орбитальный беспилотный летательный аппарат Boeing X-37B (X-37B Orbital Test Vehicle или ОТV), представляющий собой уменьшенную копию нашего «Бурана», работа на совершенствованием которого была у нас преступно свернута. В 2004 году программу по проекту этого «челнока» резко засекретили.

Бондарь отмечает, что самый долгий его полет, начатый в декабре 2012 года, продолжался 675 суток. «20 мая 2015 года американская ракета AtlasV (с российскими двигателями), стартовав с космодрома Ванденберг, в очередной раз вывела на орбиту Земли Boeing X-37B. Какие задачи выполнял и продолжает выполнять на орбите беспилотник, неизвестно.



Что важнее, засекречены данные и о его полезной нагрузке. Проект ведется в интересах ВВС, так и управления, ответственного за ведение боевых действий в Космосе. А также от космоса и при помощи космоса». Тревожная информация. «Ястребы» из Пентагона и других силовых ведомств США, ответственные за нынешнюю подготовку к мировой войне, которую империализм США надеются выиграть, играют в «опасную игру», потому что нарвутся на «асимметричный ответ», не менее убийственный, чем их «глобальный удар». И это будет рукотворный военный апокалипсис, из которого человечество живым не выберется.

У России – великая миссия!

Эта миссия XXI века – миссия вывести человечество из Экологического Тупика истории. И это миссия Ноосферная, переход всего человечества к Миру без Войны Насилия на базе Ноосферного Экологического Духовного Социализма.

На этом пути триада <русский язык, А.С.Пушкин и коммунизм>, я надеюсь, будет своеобразным маяком, посылающим свой луч, освещающий дорогу к Жизни на Земле, достойной высокого звания Человека, Человеческого Разума!





А.И. Субетто





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