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Модернизация Симферопольского аэропорта

18:06. 8 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Вдогонку к материалам про строительство Керченского моста, Севастопольской и Симферопольской ТЭС и трассы "Таврида".
Коротко о проекте, а потом видео с демонстрацией текущего прогресса:

В Крыму приступили к модернизации международного аэропорта Симферополь. Новый терминальный комплекс площадью 78 тысяч квадратных метров обойдется в 32 миллиарда рублей. Это самый крупный инвестиционный проект, реализация которого начинается после возвращения полуострова в состав РФ. Проект нового аэровокзала под названием "Крымская волна" спроектирован южнокорейской компанией Samoo Architects & Engineers. Он был выбран из девяти претендентов ведущих архитекторов мира. Предполагается, что на площади перед аэровокзальным комплексом построят гостиницы и бизнес-центры, а между ними появятся два дельтаобразных бассейна с каскадами фонтанов. Их форма не случайна: авторов проекта вдохновил вид популярной у туристов скалы Золотые ворота, расположенной в море у потухшего крымского вулкана Карадаг. Таким образом, воздушные ворота должны стать новой архитектурной визитной карточкой Крыма, как и знаменитый железнодорожный вокзал Симферополя.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, проект реализуется совместно с банком "Россия" и пулом частных инвесторов.
- Проект будет полностью осуществлен на средства инвесторов и банков, – рассказал Аксенов. – 30 процентов средств будут привлечены от инвесторов, а еще 70 – за счет кредита официально работающих в Крыму банков.
Доля республики в имущественном комплексе нового аэропорта составит 49 процентов, оставшиеся 51 процент перейдут пулу инвесторов. Кроме того, за счет средств ФЦП правительство Крыма планирует провести реконструкцию инфраструктуры аэродрома, в частности полностью реконструировать и удлинить одну из двух взлетно-посадочных полос до 3200 метров. Таким образом, аэропорт получит две действующие ВПП, способные принимать дальнемагистральные самолеты. Кроме того, будут реконструированы инженерные коммуникации и перестроены дороги, ведущие к терминалам аэропорта.

Планируется, что модернизация аэропорта завершится к летнему туристическому сезону 2018 года. Будет построен новый аэровокзальный комплекс с терминалом и 20 служебными зданиями, способный обслуживать семь миллионов пассажиров в год, а в перспективе – и десять миллионов. Для сравнения, в 2015 году аэропорт Симферополь принял рекордные пять миллионов пассажиров, а в нынешнем году, судя по числу приехавших на полуостров в майские праздники туристов, пассажиропоток возрастет еще на 10-15 процентов. Если сейчас аэропорт принимает 50-60 рейсов в сутки, то в пик сезона их число перевалит за 200.

К нынешнему курортному сезону расширена и реконструирована привокзальная площадь аэропорта, где последние два года было очень тесно из-за большого наплыва туристов: ведь в условиях железнодорожной блокады со стороны Украины воздушная гавань стала, по сути, вторыми доступными воротами в Крым после Керченской паромной переправы.
Впрочем, на работу действующего аэровокзального комплекса строительство нового грандиозного объекта никак не повлияет: новый терминал возведут рядом с действующим в сторону Евпатории, и к будущей площадке уже проложена рабочая технологическая дорога с евпаторийской трассы.

https://rg.ru/2016/05/20/reg-kfo/nachato-stroitelstvo-novogo-terminala-aeroporta-simferopol.html – цинк





Думаю было бы излишним говорить, что при Украине такие проекты в Крыму были бы просто невозможны.
Реализация проекта конечно скажется на перспективах развития гражданского сектора аэропорта в Бельбеке.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авиация, аксенов, Видео, инфраструктура, крым, Россия, симферополь, транспорт
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