Миллиардные траты и миллиардные долги: «Ельцин-центр» подбил расходы и может «не вписаться в рынок»
Источник: https://www.nakanune.ru/
Ельцин-центр» все-таки опубликовал годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 г. после того, как Накануне.RU обратило внимание на то, что сроки для этого были нарушены. Исходя из документа, видно, что аппарат управления требует все больших средств, а на инвентарь нужно «лишь» на миллиард рублей меньше, чем в позапрошлом году. Однако предпосылок для возвращения долга бюджету Свердловской области пока не наблюдается, передает корреспондент Накануне.RU.
За 2016 г., судя по годовой отчетности «ЕЦ», остаток средств учреждения сократился ещё сильнее – почти на 72%. Сейчас средств осталось 1,34 млрд руб., а на конец 2015 г. цифра была 4,77 млрд. Сокращение идет второй год подряд, что не совсем понятно – в 2015 г. остаток средств сократился почти на 40%, так как, вероятно, здание достраивалось и вводилось в строй. Однако теперь, после того, как директор музея Дина Сорокина сказала, что «музей в принципе вышел на самоокупаемость», остается неясным, почему средств становится все меньше.
Особый интерес вызывает, пожалуй, отчет о целевом использовании денег.
Прибыль от предпринимательской деятельности заметно выросла – теперь в этой графе вписаны 88,4 млн руб. (около 40 млн из них получены от продажи билетов) — против 34,8 млн в 2015 году. Однако расходы на одно только «содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)» составляют почти 81 млн руб. Кстати, это содержание также выросло в цене – почти в 3 раза, по сравнению с 29,9 млн руб. в 2015 г.
Что касается других расходов: траты на целевые мероприятия снизились на 4,8 млн руб. (61 млн руб. в 2016 г. против 65,8 млн руб. в 2015 г.), хотя «Ельцин-центр» открылся только в конце ноября 2015 года и, по логике, мероприятий (и затрат) должно быть больше. Зато, судя по отчетности, выросла оплата труда аппарата управления – 169,3 млн руб. против 65,5 млн руб. А служебные командировки остались на прежнем уровне – 5,96 млн руб. против 5,94 млн руб.
Самым же крупным «вложением» стало, как и в позапрошлом году, «приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества». В 2015 г., можно предположить, «ЕЦ» только открывался, поэтому нужно было купить и троллейбус, и множество фотографий, и различный хлам, имитирующий баррикады, и, возможно, что-то ещё – по этой графе значилось 6,17 млрд руб. трат. В 2016 г. цифра сократилась не так значительно, как ожидалось, — 5,13 млрд руб.
В отчетность закралась опечатка, в средней колонке — данные за 2016 г.
Итого, на предпринимательской деятельности «Ельцин-центр» заработал 88,4 млн руб., а всего использованных средств – 6,4 млрд руб. В общем, почти столько же, сколько было официально потрачено на сам «ЕЦ». О какой самоокупаемости тогда говорила Дина Сорокина – остается загадкой.
Тем не менее, в 2016 г. учреждение справилось с финансовыми затруднениями (которые отметил и губернатор Свердловской области) за счет «добровольных имущественных взносов и пожертвований». В этой графе значатся 2,9 млрд руб., что меньше на 857 млн руб., чем в 2015 г. Ранее экономист, экс-зампред Счетной палаты Юрий Болдырев так прокомментировал Накануне.RU эти показатели:
«Если бы это были сугубо частные пожертвования – это не мое дело, но я подозреваю, что это такие же частные пожертвования, как были частные пожертвования на Олимпиаду-2014. Потом выяснилось, что это кредиты из полугосударственных банков, которые мы должны возмещать за счет бюджета. Если второй вариант – то это, конечно, нехорошо».
К этим пожертвованиям прибавляется остаток в 4,77 млрд руб. на конец 2015 г. – в итоге этих средств хватило на 2016 г. Однако год от года в отчетах растут строки «краткосрочных» и «долгосрочных» обязательств – сейчас эти показатели составляют 423,8 млн руб. и 3,13 млрд руб. соответственно. Поэтому складывается впечатление, что в следующем году, судя по тенденции, «Ельцин-центр» может «не вписаться в рынок».
Пока же учреждение остается должно бюджету Свердловской области 2,4 млрд руб., срок выплаты переносился уже несколько раз и в последний раз был определен на декабрь 2017 г.В середине апреля Евгений Куйвашев признал, что у «центра» тяжелая финансовая ситуация, добавив, что учреждение «вернет деньги, когда сможет».
Когда же это произойдет, остается загадкой, так как, во-первых, по тому же федеральному закону (который «ЕЦ» и нарушил, не опубликовав вовремя отчетность) он не может быть признан банкротом, а во-вторых, судя по тратам на инвентарь и прочее имущество, расчет с региональной казной не является для «ЕЦ» первоочередной задачей. Таким образом, «президентский центр» не выплачивает ни кредит, ни проценты по нему, вынуждая область сдавать в аренду помещения, чтобы перекрыть убытки, порождаемые этим же «Ельцин-центром».
Источник: nstarikov.ru