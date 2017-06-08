Миллиардные траты и миллиардные долги: «Ельцин-центр» подбил расходы и может «не вписаться в рынок»

За 2016 г., судя по годовой отчетности «ЕЦ», остаток средств учреждения сократился ещё сильнее – почти на 72%. Сейчас средств осталось 1,34 млрд руб., а на конец 2015 г. цифра была 4,77 млрд. Сокращение идет второй год подряд, что не совсем понятно – в 2015 г. остаток средств сократился почти на 40%, так как, вероятно, здание достраивалось и вводилось в строй. Однако теперь, после того, как директор музея Дина Сорокина сказала, что «музей в принципе вышел на самоокупаемость», остается неясным, почему средств становится все меньше.

Особый интерес вызывает, пожалуй, отчет о целевом использовании денег.

Прибыль от предпринимательской деятельности заметно выросла – теперь в этой графе вписаны 88,4 млн руб. (около 40 млн из них получены от продажи билетов) — против 34,8 млн в 2015 году. Однако расходы на одно только «содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)» составляют почти 81 млн руб. Кстати, это содержание также выросло в цене – почти в 3 раза, по сравнению с 29,9 млн руб. в 2015 г.

Что касается других расходов: траты на целевые мероприятия снизились на 4,8 млн руб. (61 млн руб. в 2016 г. против 65,8 млн руб. в 2015 г.), хотя «Ельцин-центр» открылся только в конце ноября 2015 года и, по логике, мероприятий (и затрат) должно быть больше. Зато, судя по отчетности, выросла оплата труда аппарата управления – 169,3 млн руб. против 65,5 млн руб. А служебные командировки остались на прежнем уровне – 5,96 млн руб. против 5,94 млн руб.

Самым же крупным «вложением» стало, как и в позапрошлом году, «приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества». В 2015 г., можно предположить, «ЕЦ» только открывался, поэтому нужно было купить и троллейбус, и множество фотографий, и различный хлам, имитирующий баррикады, и, возможно, что-то ещё – по этой графе значилось 6,17 млрд руб. трат. В 2016 г. цифра сократилась не так значительно, как ожидалось, — 5,13 млрд руб.

В отчетность закралась опечатка, в средней колонке — данные за 2016 г.

Итого, на предпринимательской деятельности «Ельцин-центр» заработал 88,4 млн руб., а всего использованных средств – 6,4 млрд руб. В общем, почти столько же, сколько было официально потрачено на сам «ЕЦ». О какой самоокупаемости тогда говорила Дина Сорокина – остается загадкой.

Тем не менее, в 2016 г. учреждение справилось с финансовыми затруднениями (которые отметил и губернатор Свердловской области) за счет «добровольных имущественных взносов и пожертвований». В этой графе значатся 2,9 млрд руб., что меньше на 857 млн руб., чем в 2015 г. Ранее экономист, экс-зампред Счетной палаты Юрий Болдырев так прокомментировал Накануне.RU эти показатели:

«Если бы это были сугубо частные пожертвования – это не мое дело, но я подозреваю, что это такие же частные пожертвования, как были частные пожертвования на Олимпиаду-2014. Потом выяснилось, что это кредиты из полугосударственных банков, которые мы должны возмещать за счет бюджета. Если второй вариант – то это, конечно, нехорошо».

К этим пожертвованиям прибавляется остаток в 4,77 млрд руб. на конец 2015 г. – в итоге этих средств хватило на 2016 г. Однако год от года в отчетах растут строки «краткосрочных» и «долгосрочных» обязательств – сейчас эти показатели составляют 423,8 млн руб. и 3,13 млрд руб. соответственно. Поэтому складывается впечатление, что в следующем году, судя по тенденции, «Ельцин-центр» может «не вписаться в рынок».

Пока же учреждение остается должно бюджету Свердловской области 2,4 млрд руб., срок выплаты переносился уже несколько раз и в последний раз был определен на декабрь 2017 г.В середине апреля Евгений Куйвашев признал, что у «центра» тяжелая финансовая ситуация, добавив, что учреждение «вернет деньги, когда сможет».

Когда же это произойдет, остается загадкой, так как, во-первых, по тому же федеральному закону (который «ЕЦ» и нарушил, не опубликовав вовремя отчетность) он не может быть признан банкротом, а во-вторых, судя по тратам на инвентарь и прочее имущество, расчет с региональной казной не является для «ЕЦ» первоочередной задачей. Таким образом, «президентский центр» не выплачивает ни кредит, ни проценты по нему, вынуждая область сдавать в аренду помещения, чтобы перекрыть убытки, порождаемые этим же «Ельцин-центром».