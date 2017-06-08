Когда автомобили были доступными?
21:38. 8 июня 2017 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересная статья о доступности советских автомобилей 50-60х годов для обычных граждан.
Когда машины для граждан России и СССР были доступнее?
(Возможно, подобные расчеты кто-то уже делал, не знаю, но пусть будет)
В качестве одного из аргументов превосходства капитализма над социализмом называют всеобщую автомобилизацию в современной России. В СССР легковых машин на дорогах было мало, потому что стоили они дорого, а ждать своей очереди нужно было долго. Но всегда ли было так?
Хотели бы вы Чайку по цене Москвича?
На написание поста меня надоумила вот эта статья, а именно, та ее часть, где говорится о ценах на ГАЗ-12 ЗИМ. Так вот, 40 тысяч рублей за машину представительского класса (практически лимузин!) – это много это или мало? В различных статьях и автообзорах, цену ЗИМа называют не иначе как баснословной суммой. По советским ценам кажется, и правда, гигантские деньги. Но! Это если не учитывать денежную реформу 1961 года. Между тем, эта машина продавалась в 50-е годы. А насколько вообще доступными были автомобили тогда?
Для определения доступности авто для граждан нам важна не цена сама по себе, а ее отношение к средней зарплате. Нам известно, что в год смерти Сталина, т.е. в 1953 году средняя зарплата в стране составляла 684 рубля в месяц. Мосвкич-400 в том же году можно было купить за 8 тысяч рублей, что соответствует 12 средним зарплатам, ГАЗ-М20 Победа стоила 16 тысяч, т.е. 24 месячных з/п, а ЗИМ уже 40 тысяч рублей или 59 зарплат. При подсчете я цифру округляю в сторону увеличения, думаю, понятно почему.
Уже интереснее, но все-равно не совсем понятно, 12 средних месячных зарплат на автомобиль – это много или мало? Без сравнения с сегодняшними ценами, получается, не обойтись. Для удобства я разделю советские авто по современной классификации, т.е. Москвич будет относиться к сегодняшнему C-сегменту, Победа — к D-сегменту (хотя это и спорно), ЗИМ — к представительским и люксовым авто. Кстати, поскольку в 1960 году начнется производство Запорожца, то включу в сравнительную таблицу и B-сегмент.
Средняя зарплата в современной России, если верить статистике, составляет около 32 тысячи рублей. Наиболее популярный в В-сегменте Hyundai Solaris стоит минимум 599 тысяч или около 19 средних российских зарплат. В С-сегменте — Skoda Octavia (940 тысяч или 30 з/п), в D — Toyota Camry (1407 тысяч или 44 з/п), в Премиуме — Mercedes-Benz E-Klasse (2980 тысяч рублей, т.е. 94 средних зарплат).
В виде таблицы сравнение будет более наглядным:
Таблица 1.
Получается, что автомобили в 1953 были для граждан в два и более раза доступнее, чем в 2016 году. Притом, что страна только недавно оправилась от последствий войны, вынуждена тратить огромные средства на обеспечение ядерного паритета с США и т.д.
Ради интереса, сколько бы стоили автомобили сегодня, если считать по показателям 1953 года.
Skoda Octavia – 384 тысячи рублей
Toyota Camry – 768 тысяч рублей
MB E-Klasse – 1888 тысяч рублей
Не правда ли, знакомые цифры? Примерно такие цены и были лет 10 назад, вот только зарплата россиян была тогда пониже сегодняшних. Так что, наверное, не будет большим преувеличением, если я скажу, что по степени доступности автомобилей первая половина 50-х годов была наилучшим временем в истории России. А что же случилось потом? А потом пришел Хрущев…
Не будем разбирать все те "реформы" конца 50-х годов, из-за которых экономический рост страны резко замедлился. Вспомним лишь денежную реформу 1961 года, в ходе которой рубль был деноминирован в 10 раз. При этом, если в зарплатах у людей и правда отняли один нолик, и на 1964 средние ее показатели составили 86 рублей, то цены почему-то снизились не в десять, а меньше раз. Особенно это коснулось автомобилей, к примеру, ЗАЗ-965 стоил 1800 рублей, Москвич-403 — 3600 рублей, ГАЗ-21 Волга — 5600 рублей. Итак, внимание на таблицу.
Таблица 2.
Можно заметить, что во втором столбике исчезли показатели авто премиум-класса, в котором должна была значиться Чайка, сменившая ЗИМ на конвейере. Их просто перестали продавать населению. Но и без этого видно, что машины через 11 лет после смерти Сталина стали в разы менее доступными для населения. ЗАЗ-965 более чем в полтора раза оказался дороже Москвича-400, который на целый класс выше. Москвич-403 в 64-м почти в два раза дороже Победы! А 21-я Волга фактически вошла (по крайней мере, по цене) в число роскоши и стала явно недоступна для большинства населения.
Опять же, если бы сохранился порядок цен 53-го года, то в 1964 после реформы они могли бы выглядеть примерно так:
ЗАЗ-965 ~400 рублей
Москвич-403 ≥800 рублей
ГАЗ-21 Волга ≥1600 рублей
ГАЗ-13 Чайка ≥4000 рублей
Т.е. если бы сталинский экономический курс был сохранен, то в 1964 году советские люди вполне могли бы покупать вместо Москвичей Волги или даже Чайки.
Впоследствии зарплаты граждан росли, но и цены на авто также продолжали расти, хотя и чуть меньшими темпами. В 1975 году при средней зарплате в 149 рублей цены были примерно такие: ЗАЗ-968 — 3500 рублей, Москвич-408 — 4900 рублей, ВАЗ-2101 Жигули — 5500 рублей и ГАЗ-24 Волга — 9200 рублей.
Таблица 3.
В принципе, все понятно и без комментариев.
Напоследок, еще одно сравнение уже не во времени, а в пространстве. В 50-е годы на западе появляется выражение «итальянское экономическое чудо». Ранее аграрно-индустриальная страна превращалась в индустриально-аграрное, благодаря чему происходит резкая и массовая автомобилизация населения. Но насколько авто были доступными для итальянцев по сравнению с СССР? Возьмем для примера, цены на автомобили в Италии на 1960 год (честно говоря, это единственный год по которому удалось найти и цены на авто, и среднюю зарплату). Средняя зарплата в стране среди рабочих составляет 47 тысяч лир. Среднюю в целом по экономике найти не удалось, но вряд ли она кардинально отличалается от этой цифры, учитывая бедность тогдашней итальянской деревни.
Таблица 4.
Видно, что почти по всем классам, автомобили для советских граждан в 1953 году по отношению к средней зарплате оказываются существенно дешевле чем для итальянцев в 1960 году, а в 1964 и 1975 годах существенно, иногда даже в два раза дороже. Кстати, по поводу последней строки, все же думается, что ГАЗ-12 ЗИМ для своего времени машина гораздо более премиальная, чем Альфа-Ромео 2000 в 1960 году. Советским аналогом Альфы в 1960 году могла бы стать Чайка, но увы.
Morris 850, Fiat 600, NSU Prinz, Fiat 500, ЗАЗ-965, Autobianchi Bianchina
Alfa Romeo Giulietta, Fiat 1100, Москвич-407, Citroën 2CV, Skoda Octavia, Ford Taunus 12М
Opel Kapitän, Borgward Isabella, ГАЗ-21 Волга, Vauxhall Cresta, Ford Zephyr, Fiat 2100
BMW 2,6, Jaguar Mark IX, ГАЗ-13 Чайка, Lancia Flaminia, Alfa Romeo 2000, Mercedes-Benz 180
http://viva-vova.livejournal.com/10706.h
PS. И еще из накопившегося на историческую тематику.
1. Развитие черной металургии в Российской Империи (обстоятельства статья от Игоря Пыхалова) – http://pyhalov.livejournal.com/501899.ht
2. В Тутаеве назначен опрос о переименовании города (спасибо всем, кто поддерживал борьбу жителей города за право самостоятельно решать, как он будет называться) – http://za-tutaev.livejournal.com/31632.h
3. Диафильм по рассказу Тургенева "Му-му" – http://picturehistory.livejournal.com/22
4. Разведопрос: Партия "Народная воля" – https://www.youtube.com/watch?v=iq9GSevw
5. Местечко тихое…Кузбасс в годы гражданской войны – https://www.prometej.info/blog/istoriya/m
Источник: colonelcassad.livejournal.com