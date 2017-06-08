Когда автомобили были доступными?

... относится к 1931-1932 гг., когда был реконструирован завод АМО и построен... выставках. Для советских граждан, это был доступный автомобиль высшего класса. Именно ГАЗ... со всеми ведущими мостами. Эти автомобили были созданы на Ярославском автомобильном заводе...