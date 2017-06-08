Государство отказалось от финансирования поликлиник

В Москве отказываются обслуживать пациентов с подмосковным полисом обязательного медицинского страхования (ОМС), в свою очередь в Подмосковье не принимают лица с московским полисом.

С 2016 года москвичи смогут проходить полное обследование только в московских поликлиниках, а жители Подмосковья, соответственно, в подмосковных. Зеленые пластиковые полисы ОМС, более не действительны на всей территории Москвы и Подмосковья.

Как прокомментировали ситуацию в регистратуре Левобережной городской поликлиники (г.Химки), это не их собственная инициатива, и они действуют на основании постановления Московской области от 22.12.2016 № 982/47. В свою очередь заместитель главного врача этой же поликлиники Ирина Спирина пояснила, что за последние годы все или почти все московские и подмосковные поликлиники больше не находятся на государственном обеспечении, а исключительно на страховых взносах, которые получают от частных страховых компаний за каждого пациента.

В результате, если вы прописаны в Москве, но временно или постоянно переехали в Подмосковье медицинский полис придется менять и наоборот желающим перебраться на длительный срок из Подмосковья в российскую столицу предстоит прикрепиться к новой поликлинике и заменить медицинский документ.

Такое разделение пришлось многим людям не по душе, которые лечатся в обычных поликлиниках. Им просто отказывают в полном обслуживании, например, приеме у всех имеющихся специалистов, назначении анализов, выписке лекарств и прочее. Не отказывают лишь в экстренных случаях.

Практика обязательного медицинского страхования знакома не только России, но и Европе, однако заграницей не существует подобного разделения на получение медпомощи в городе и области. Как правило, там не существует вовсе такого понятия как столица, центр города, где сосредоточены все общественные блага. В старушке Европе обеспечивают одинаковый уровень жизни на всей территории, в том числе медицинскую помощь.

По прогнозу директора одной из московских страховых компаний, который просил на него не ссылаться, в недалеком будущем бесплатная медицина скоро исчезнет вовсе. Для государства – это балласт, финансировать который ему не выгодно. Будет как со страхованием автомашин, придется платить каждый год из собственного кармана какую-то сумму страховым компаниям, но и тогда, как показывает практика автострахования, это не гарантирует достойное медицинское обслуживание.