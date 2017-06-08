БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ…

Повышение пенсионного возраста для госслужащих явилось своеобразным пробным шагом к его увеличению для всех российских граждан. Рано или поздно такое решение примут, но пока еще окончательно оформленного предложения нет. Однако всех нас учат мысли о неизбежности такого решения и “невыносимой тяжести” для государства пенсионной системы…

Через 25 лет после начала ублюдочных “реформ” – всё, к чему сумели прийти – отмена пенсий. Как они говорят, “до реализации данного проекта необходимо провести подготовительные мероприятия, в частности:

должен быть подготовлен рынок труда к увеличению нагрузки за счет продолжительной трудовой деятельности работников зрелого возраста;

необходимо отрегулировать возможность переквалификации работников старшего поколения;

а также откорректировать трудовое законодательство.

Но их не останавливают никакие трудности в социальном вредительстве.

Сегодня каждый российский гражданин по достижению им установленного законодательством возраста приобретает право выхода на пенсию и получения пенсионного пособия, являющегося для него компенсацией дохода, который он утратил при наступлении старости. Возраст, при котором у человека возникает право на назначение пенсии по старости в 2017 году составляет 60 для мужчина и 55 лет для женщин, устанавливается Федеральным законом.

Вопрос о повышении возраста, дающего право выхода на пенсию, активно обсуждается уже давно и имеет определенные разногласия только относительно форм его решения.

Единственная цель – которая планируется достичь за счет данного проекта, является сокращение бюджетных расходов.

Одним из факторов, сдерживающих принятие данного решения, является низкая продолжительность жизни российских граждан, которая по данным статистики в настоящее время в среднем равняется:

66 лет у мужчин ;

71 год у женщин.

Однако либералы полны решимости принимать меры по повышению возраста, дающего право на получение соответствующего пенсионного обеспечения вплоть до полной ликвидации пенсионной системы (исключение в единичных случаях будет только для феноменальных долгожителей).

Это – чудовищная по своей нелепости задумка:

пожилым людям в возрасте 60-65 лет уже трудно выполнять рабочую деятельность, осваивать новые технологии, они имеют проблемы со здоровьем, им тяжело устроиться на работу с получением достойного заработка, позволяющего обеспечить их безбедное существование;

из-за низкой продолжительности жизни многим российским мужчинам не удастся дожить до наступления права на пенсионное обеспечение; такая неопределенность может привести к отсутствию стимула в формировании пенсии, согласию работать за зарплату «в конверте», что сократит суммы страховых пенсионных отчислений;

решение по возрастному увеличению может отразиться в определенных сферах деятельности на карьерном продвижении молодых специалистов, поскольку рабочие места будут заняты работниками старшего поколения.

А самое главное во всей этой дегенеративной политике – ОЧЕВИДНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕГРЕСС. Если после 25 лет “рыночных реформ” мы имеем задачей правительства отмену пенсий – то куда вели нас эти реформы? Тут уже и наивный начинает понимать, что за такого рода реформаторами нет будущего.

Итоги их деятельности – это не движение вперёд, а откат назад, в XIX век, и ниже, регрес и распад. Новая техника обязана наоборот, высвобождать рабочие руки, прогресс – именно в силу технического обновления производств – привёл бы наоборот, к снижению возраста выхода на пенсию! Нужно быть дегенератом, чтобы в XXI веке установить планку выхода на пенсию ниже, чем она была в прошлом, ХХ веке!