БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ…
25 лет они кормили нас байками об экономическом развитии и успехе реформ. 25 лет они хвалили сами себя, хвалили друг друга, обвиняли оппонентов в экономической неграмотности, присваивали себе монополию на экономическую осведомлённость. Возрази им что на форуме – скажут, “вы не понимаете экономики”. Зато они понимают! Конечным итогом всей этой четверть-вековой камарильи становится, как вишенка на торте, ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА…
Повышение пенсионного возраста для госслужащих явилось своеобразным пробным шагом к его увеличению для всех российских граждан. Рано или поздно такое решение примут, но пока еще окончательно оформленного предложения нет. Однако всех нас учат мысли о неизбежности такого решения и “невыносимой тяжести” для государства пенсионной системы…
Через 25 лет после начала ублюдочных “реформ” – всё, к чему сумели прийти – отмена пенсий. Как они говорят, “до реализации данного проекта необходимо провести подготовительные мероприятия, в частности:
должен быть подготовлен рынок труда к увеличению нагрузки за счет продолжительной трудовой деятельности работников зрелого возраста;
необходимо отрегулировать возможность переквалификации работников старшего поколения;
а также откорректировать трудовое законодательство.
Но их не останавливают никакие трудности в социальном вредительстве.
Сегодня каждый российский гражданин по достижению им установленного законодательством возраста приобретает право выхода на пенсию и получения пенсионного пособия, являющегося для него компенсацией дохода, который он утратил при наступлении старости. Возраст, при котором у человека возникает право на назначение пенсии по старости в 2017 году составляет 60 для мужчина и 55 лет для женщин, устанавливается Федеральным законом.
Вопрос о повышении возраста, дающего право выхода на пенсию, активно обсуждается уже давно и имеет определенные разногласия только относительно форм его решения.
Единственная цель – которая планируется достичь за счет данного проекта, является сокращение бюджетных расходов.
Одним из факторов, сдерживающих принятие данного решения, является низкая продолжительность жизни российских граждан, которая по данным статистики в настоящее время в среднем равняется:
- 66 лет у мужчин;
- 71 год у женщин.
Однако либералы полны решимости принимать меры по повышению возраста, дающего право на получение соответствующего пенсионного обеспечения вплоть до полной ликвидации пенсионной системы (исключение в единичных случаях будет только для феноменальных долгожителей).
Это – чудовищная по своей нелепости задумка:
- пожилым людям в возрасте 60-65 лет уже трудно выполнять рабочую деятельность, осваивать новые технологии, они имеют проблемы со здоровьем, им тяжело устроиться на работу с получением достойного заработка, позволяющего обеспечить их безбедное существование;
- из-за низкой продолжительности жизни многим российским мужчинам не удастся дожить до наступления права на пенсионное обеспечение; такая неопределенность может привести к отсутствию стимула в формировании пенсии, согласию работать за зарплату «в конверте», что сократит суммы страховых пенсионных отчислений;
- решение по возрастному увеличению может отразиться в определенных сферах деятельности на карьерном продвижении молодых специалистов, поскольку рабочие места будут заняты работниками старшего поколения.
А самое главное во всей этой дегенеративной политике – ОЧЕВИДНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕГРЕСС. Если после 25 лет “рыночных реформ” мы имеем задачей правительства отмену пенсий – то куда вели нас эти реформы? Тут уже и наивный начинает понимать, что за такого рода реформаторами нет будущего.
Итоги их деятельности – это не движение вперёд, а откат назад, в XIX век, и ниже, регрес и распад. Новая техника обязана наоборот, высвобождать рабочие руки, прогресс – именно в силу технического обновления производств – привёл бы наоборот, к снижению возраста выхода на пенсию! Нужно быть дегенератом, чтобы в XXI веке установить планку выхода на пенсию ниже, чем она была в прошлом, ХХ веке!
Так что вопрос шире пенсий: если у либералов после стольких лет их хозяйничания в экономике нет других рецептов, кроме отмены пенсий – то они доказанные социальные дегенераты.
Вазген АВАГЯН, специально для ЭиМ.; 7 июня 2017
Источник: nashaplaneta.su