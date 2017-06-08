Главная » Мировоззрение, Политика, Экономика

БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ…

13:01. 8 июня 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:



25 лет они кормили нас байками об экономическом развитии и успехе реформ. 25 лет они хвалили сами себя, хвалили друг друга, обвиняли оппонентов в экономической неграмотности, присваивали себе монополию на экономическую осведомлённость. Возрази им что на форуме – скажут, “вы не понимаете экономики”. Зато они понимают! Конечным итогом всей этой четверть-вековой камарильи становится, как вишенка на торте, ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА…

Повышение пенсионного возраста для госслужащих явилось своеобразным пробным шагом к его увеличению для всех российских граждан. Рано или поздно такое решение примут, но пока еще окончательно оформленного предложения нет. Однако всех нас учат мысли о неизбежности такого решения и “невыносимой тяжести” для государства пенсионной системы…

Через 25 лет после начала ублюдочных “реформ” – всё, к чему сумели прийти – отмена пенсий. Как они говорят, “до реализации данного проекта необходимо провести подготовительные мероприятия, в частности:

должен быть подготовлен рынок труда к увеличению нагрузки за счет продолжительной трудовой деятельности работников зрелого возраста;

необходимо отрегулировать возможность переквалификации работников старшего поколения;

а также откорректировать трудовое законодательство.

Но их не останавливают никакие трудности в социальном вредительстве.

Сегодня каждый российский гражданин по достижению им установленного законодательством возраста приобретает право выхода на пенсию и получения пенсионного пособия, являющегося для него компенсацией дохода, который он утратил при наступлении старости. Возраст, при котором у человека возникает право на назначение пенсии по старости в 2017 году составляет 60 для мужчина и 55 лет для женщин, устанавливается Федеральным законом.

Вопрос о повышении возраста, дающего право выхода на пенсию, активно обсуждается уже давно и имеет определенные разногласия только относительно форм его решения.

Единственная цель – которая планируется достичь за счет данного проекта, является сокращение бюджетных расходов.

Одним из факторов, сдерживающих принятие данного решения, является низкая продолжительность жизни российских граждан, которая по данным статистики в настоящее время в среднем равняется:

  • 66 лет у мужчин;
  • 71 год у женщин.

Однако либералы полны решимости принимать меры по повышению возраста, дающего право на получение соответствующего пенсионного обеспечения вплоть до полной ликвидации пенсионной системы (исключение в единичных случаях будет только для феноменальных долгожителей).

Это – чудовищная по своей нелепости задумка:

  • пожилым людям в возрасте 60-65 лет уже трудно выполнять рабочую деятельность, осваивать новые технологии, они имеют проблемы со здоровьем, им тяжело устроиться на работу с получением достойного заработка, позволяющего обеспечить их безбедное существование;
  • из-за низкой продолжительности жизни многим российским мужчинам не удастся дожить до наступления права на пенсионное обеспечение; такая неопределенность может привести к отсутствию стимула в формировании пенсии, согласию работать за зарплату «в конверте», что сократит суммы страховых пенсионных отчислений;
  • решение по возрастному увеличению может отразиться в определенных сферах деятельности на карьерном продвижении молодых специалистов, поскольку рабочие места будут заняты работниками старшего поколения.

А самое главное во всей этой дегенеративной политике – ОЧЕВИДНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕГРЕСС. Если после 25 лет “рыночных реформ” мы имеем задачей правительства отмену пенсий – то куда вели нас эти реформы? Тут уже и наивный начинает понимать, что за такого рода реформаторами нет будущего.

Итоги их деятельности – это не движение вперёд, а откат назад, в XIX век, и ниже, регрес и распад. Новая техника обязана наоборот, высвобождать рабочие руки, прогресс – именно в силу технического обновления производств – привёл бы наоборот, к снижению возраста выхода на пенсию! Нужно быть дегенератом, чтобы в XXI веке установить планку выхода на пенсию ниже, чем она была в прошлом, ХХ веке!

Так что вопрос шире пенсий: если у либералов после стольких лет их хозяйничания в экономике нет других рецептов, кроме отмены пенсий – то они доказанные социальные дегенераты.

Вазген АВАГЯН, специально для ЭиМ.; 7 июня 2017



Источник: nashaplaneta.su

Метки: частное мнение
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бесславные ублюдки. Бойня на Украине воняет газом и тотальным предательством «украинских» политиков
... себя «свидомыми укропатриотами». ЯНУКОВИЧ + СВИДОМИТЫ = БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ Как мы писали в августе.... Не случайно, что за этого бесславного ублюдка мало кто встал на «майдане...
Классика ельцинизма – повсеместное наказание невиновных и награждение непричастных
... управленческую задачу – и кадры Эрэфии, бесславные ублюдки ельцинизма, тут же гарантированно всё... сибирского товара – проваливается с ходу.Бесславные ублюдки ельцинизма не хотят уходить с...
Дмитрий Пучков Гоблин о фильме «Утомлённые солнцем 2: Предстояние»
... не хватило. Получилась отечественная версия «Бесславных ублюдков». Как и фильм Тарантино, фильм...
Предупреждён, значит вооружён.
... убийствами. (один из таких фильмов – “Бесславные ублюдки”, 2009 год – прим.Ред.) 3...
Силы равны? Бежим!
... но и весь остальной мир. «Бесславные ублюдки» не раз оказывались в центре...
Общие тезисы экономической программы суверенной Народной Республики Новороссия
... Коммунитаризма [7] см. подробнее – Мямлин, «Бесславные ублюдки. Бойня на Украине воняет газом...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>