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Запущено предсерийное производство компьютеров Эльбрус 101-РC

20:02. 7 июня 2017 Просмотров - 240 Один комментарий Опубликовал:

Запущено предсерийное производство компьютеров Эльбрус 101-РC

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) запустил производство тестовой партии компьютеров Эльбрус 101-РС. Разработка предназначена для организации рабочих мест в государственных ведомствах, частных компаниях и на промышленных предприятиях, сообщает портал И-Маш.

В новой вычислительной платформе заложены широкие возможности применения. В частности, Эльбрус 101-РС может быть использован в качестве модуля управления промышленным производством, бортового вычислителя на транспортных средствах, персонального носимого терминала и сетевой системы хранения данных (NAS).

Запущено предсерийное производство компьютеров Эльбрус 101-РC

«Эльбрус 101-РС, разработанный нашим ИНЭУМ им. И.С.Брука, – это первая массовая модель отечественных компьютеров, способных стать полноценной заменой иностранным машинам, повсеместно используемым в государственных ведомствах и частных организациях, – комментирует заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин. – Компьютер по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам с начальным уровнем производительности, обладает максимальной степенью защищенности, состоит из отечественных компонентов и собирается исключительно на российских предприятиях. При этом цена серийной версии Эльбрус-101 будет сопоставима с иностранным оборудованием».

Запущено предсерийное производство компьютеров Эльбрус 101-РC

Эльбрус 101-РС является первым вычислительным комплексом, разработанным на базе микропроцессора Эльбрус-1С+ со встроенной 3D графикой и низким тепловыделением. Платформа обладает собственной архитектурой, контроллером периферийных интерфейсов и операционной системой «Эльбрус» на базе ядра Linux. Кроме того, компьютер имеет выводы LVDS, два разъема HDMI и поддерживает разрешение до 4k.

Запущено предсерийное производство компьютеров Эльбрус 101-РC

Ожидается, что тестовая партия из 50 машин будет готова июле 2017 года. Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года.

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 668 574
    Руса 7 июня 2017 в 21:34 Ссылка Пометить
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    Хорошая новость.
    Теперь к телевизорам отечественной
    сборки добавятся и компьютеры.
    Желаю новых успехов русским!

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