Выезд и Выход из матрицы РФ. Я на территории СССР – а вы?
Однажды Шопенгауэр сказал, что процесс принятия «истины всегда проходит три стадии: сначала над ней смеются, затем ей жестко возражают, и только потом истину принимают как очевидную». Для того,чтобы вникнуть в тему, перед просмотром этого видео рекомендуем настоятельно посмотреть " У РФ нет ни территории, ни законов, ни граждан!" - https://youtu.be/lJBqNi6uKcw.
При этом у сотрудников ГИБДД РФ не было ни документов, подтверждающих, что у РФ есть территория, ни доверенности на право общения с третьими лицами от имени коммерческой компании "МВД России" в которой они работают, ни удостоверений личности. Все что было - так это служебная машина фирмы "МВД России", форма сотрудников этой фирмы, нагрудные знаки, а также недействительные служебные удостоверения с фальшивыми гербовыми печатями, не соответствующими ГОСТ Р 51511-2001, которые никакого отношения к самой РФ не имеют.
Водитель обязан исполнять, но ЗАКОННЫЕ требования инспектора ГИБДД. А так как инспектор ГИБДД не может доказать свои полномочия (недействительное удостоверение, отсутствие паспорта, доверенности) то перед Вами обычный гражданин, нарушающий УК РФ в форме сотрудника полиции. Нет документов - нет ПРАВ требования, тем более к гражданину СССР, который находится на своей территории!
Напоминаем, что на граждан СССР распространяется действие Конституции СССР 1977 года по всей территории СССР. Действие же, например, законодательства и конституции РФ распространяется только на граждан РФ и действует только на территории РФ. Однако, у РФ нет граждан (хотя нас пытаются убедить, что, например, французский актёр Ж. Депардье и американский боксёр Р. Джонс младший все же стали гражданами РФ!). Более того, у РФ не было никогда и нет территории! Как раз наоборот, именно юрисдикция РФ занимает территорию СССР, освобождённую однажды от оккупации нашими предками.
Как себя вести с органами РФ? Вы должны быть уверены. Это пошаговость и уверенность в том, что вы делаете. Вы определились кто вы, где вы находитесь - на чьей территории и из этого исходите. Здесь вас невозможно запутать и сбить с толку. Гражданин СССР или гражданка СССР - и всё. В этой связи они с вами ничего сделать не смогут!
Автор: Алексей Старостенко: https://vk.com/blogstarostenko
Смотрите полные версии видео:
Блаженные (юродивые). Выход из матрицы РФ - https://youtu.be/WHT6N8IvGaQ
Граждане СССР против работы ГИБДД РФ на территории СССР - https://youtu.be/alTcdTbsEfU
Скачать бланки предостережений и протоколов для трибунала - https://grp-ussr.su/doc.html
Самый короткий разговор Гражданина СССР с ДПС РФ! - https://youtu.be/i8qR8R0_9js
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СМИ РФ сообщают - СССР юридически СУЩЕСТВУЕТ!!! - https://youtu.be/eckOmlJ-K-Q
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