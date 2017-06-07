Выезд и Выход из матрицы РФ. Я на территории СССР – а вы?

Однажды Шопенгауэр сказал, что процесс принятия «истины всегда проходит три стадии: сначала над ней смеются, затем ей жестко возражают, и только потом истину принимают как очевидную». Для того,чтобы вникнуть в тему, перед просмотром этого видео рекомендуем настоятельно посмотреть " У РФ нет ни территории, ни законов, ни граждан!" - https://youtu.be/lJBqNi6uKcw.

Гражданин СССР Алексей Старостенко снял транспортное средства с учёта в РФ и выехал за пределы РФ в обновленную федерацию СССР. Но доблестные сотрудники ГИБДД РФ остановили гражданина СССР на территории СССР, но при этом сами не смогли обосновать своё нахождение за пределами этой РФ. Сотрудники ГИБДД РФ были настолько уверены, в том что они находятся на территории РФ, что никак не могли понять, почему же гражданин СССР выехал за пределы этой территории и на ней не находится.

При этом у сотрудников ГИБДД РФ не было ни документов, подтверждающих, что у РФ есть территория, ни доверенности на право общения с третьими лицами от имени коммерческой компании "МВД России" в которой они работают, ни удостоверений личности. Все что было - так это служебная машина фирмы "МВД России", форма сотрудников этой фирмы, нагрудные знаки, а также недействительные служебные удостоверения с фальшивыми гербовыми печатями, не соответствующими ГОСТ Р 51511-2001, которые никакого отношения к самой РФ не имеют.

Водитель обязан исполнять, но ЗАКОННЫЕ требования инспектора ГИБДД. А так как инспектор ГИБДД не может доказать свои полномочия (недействительное удостоверение, отсутствие паспорта, доверенности) то перед Вами обычный гражданин, нарушающий УК РФ в форме сотрудника полиции. Нет документов - нет ПРАВ требования, тем более к гражданину СССР, который находится на своей территории!

Напоминаем, что на граждан СССР распространяется действие Конституции СССР 1977 года по всей территории СССР. Действие же, например, законодательства и конституции РФ распространяется только на граждан РФ и действует только на территории РФ. Однако, у РФ нет граждан (хотя нас пытаются убедить, что, например, французский актёр Ж. Депардье и американский боксёр Р. Джонс младший все же стали гражданами РФ!). Более того, у РФ не было никогда и нет территории! Как раз наоборот, именно юрисдикция РФ занимает территорию СССР, освобождённую однажды от оккупации нашими предками.

Как себя вести с органами РФ? Вы должны быть уверены. Это пошаговость и уверенность в том, что вы делаете. Вы определились кто вы, где вы находитесь - на чьей территории и из этого исходите. Здесь вас невозможно запутать и сбить с толку. Гражданин СССР или гражданка СССР - и всё. В этой связи они с вами ничего сделать не смогут!

Автор: Алексей Старостенко: https://vk.com/blogstarostenko

Смотрите полные версии видео:

Блаженные (юродивые). Выход из матрицы РФ - https://youtu.be/WHT6N8IvGaQ

Граждане СССР против работы ГИБДД РФ на территории СССР - https://youtu.be/alTcdTbsEfU

Скачать бланки предостережений и протоколов для трибунала - https://grp-ussr.su/doc.html

Самый короткий разговор Гражданина СССР с ДПС РФ! - https://youtu.be/i8qR8R0_9js

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СМИ РФ сообщают - СССР юридически СУЩЕСТВУЕТ!!! - https://youtu.be/eckOmlJ-K-Q

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