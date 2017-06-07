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Табло. “Похищение Европы”

10:11. 7 июня 2017 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

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Бильдербергский клуб пересматривает существующий формат международных отношений

 

 

Согласно сообщениям инсайдерских источников, очередная, 65-я по счёту встреча Бильдербергского клуба в Шантильи (штат Вирджиния, США) была посвящена фундаментальному пересмотру существующего формата международных отношений в связи с "похищением Европы" и внедрением новых информационно-финансовых технологий "сверху донизу" …

Выкуп за миллиард долларов похищенных во время охоты в Южном Ираке членов правящей в Катаре семьи Аль-Тани, в котором якобы были задействованы спецслужбы Ирана, стал основной причиной разрыва Саудовской Аравией и её союзниками дипломатических отношений с официальной Дохой, передают из Бейрута, расценивая всю эту операцию как значительный успех Тегерана в его противостоянии с Эр-Риядом. Кроме того, вызванный данным инцидентом скачок мировых цен на нефть и золото с одновременным "проседанием" основных фондовых индексов выгоден всем основным участникам конфликта, хотя может стать триггером новой волны глобального финансово-экономического кризиса…

Выступление Ангелы Меркель на съезде ХДС земли Мекленбург-Передняя Померания в городке Гюстров, содержавшее намёки на заинтересованность Берлина в идее "Европы от Лиссабона до Владивостока", призвано добавить "российский паззл" в концепцию "восточного поворота ЕС", ставшую естественным геополитическим выбором германо-французской "оси" после "брекзита" и финансовых ультиматумов Трампа, отмечают эксперты СБД, указывая, что в этот "восточный вектор" полностью укладывается и обещание Меркель вывести немецкий военный контингент с базы НАТО Инджирлик в Турции …

Заключённый компанией S7 Sea Launch с днепропетровским "Южмашем" контракт на покупку 12 космических ракет-носителей "Зенит" свидетельствует о заинтересованности российской стороны в сохранении данных производственных мощностей, что может свидетельствовать о достижении Москвой и Вашингтоном принципиальных договорённостей относительно дальнейшего статуса Украины, чей долг достиг 74 млрд. долл., и включении Днепропетровска в российскую "сферу влияния", такая информация поступила из Филадельфии…

По мнению наших цюрихских корреспондентов, торжественная официальная "церемония имянаречения" первого из новой российской серии СПГ-танкера "Кристоф де Маржери", названного в честь погибшего 20 октября 2014 года главы французской энергетической корпорации Total, не только подтверждает приоритетность "арктического вектора" в политике Кремля, но и является знаковой политической акцией, демонстрирующей принцип "своих не сдаём" на мировой арене…

Согласно оценкам источников в околоправительственных кругах, прекращение выпуска бумажной версии журнала "New Times" ("Новое время"), о котором заявила его главный редактор Евгения Альбац, вызвано принципиальным изменением отношения российских политических и финансово-экономических "верхов" к прозападному "либеральному дискурсу", угрожающему тотальным переделом власти и собственности в пользу "коллективного Запада", собственно "рыночные" моменты, а также прекращение "подпитки" иностранными и правительственными грантами сыграли второстепенную роль…

Как сообщают из Шанхая, активно распространяемые в глобальном медиа-пространстве версии о том, что погодные аномалии нынешнего лета связаны с запуском и работой китайского спутника квантовой связи "Мо-Цзы", не соответствуют действительности и призваны затормозить развитие космической программы КНР…

 

 

 

Метки: аналитика, события
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