Сводки от ополчения Новороссии 07 июня 2017
- 07:30 ВСУ обстреляли ЛНР из крупнокалиберной артиллерии.
- 02:00 «Ночи не проходит, чтобы не было обстрела» — жители поселка в ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 23:54 В поселке Яковлевка горят дома мирных жителей из-за обстрелов ВСУ.
- Вчера 23:33 Огонь по Донецку велся из оккупированной Авдеевки.
- Вчера 22:26 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 06.06.2017.
- Вчера 21:04 Глава поселка Александровка: Мирные жители разговаривают как на украинском, так и на русском.
- Вчера 20:25 ДНР: Жизнь в прифронтовом поселке Александровка.
ВСУ обстреляли ЛНР из крупнокалиберной артиллерии
Боевики «АТО» за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, в том числе с применением крупнокалиберной артиллерии. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий, Калиново и Фрунзе, поселка Красный Яр, сел Пришиб, Желобок и Санжаровка.
Огонь велся из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, подствольных гранатометов, стрелкового оружия.
К оглавлению | Источник: news-front.info
«Ночи не проходит, чтобы не было обстрела» — жители поселка в ДНР (ВИДЕО)
В понедельник, 5 июня, территория населенного пункта Крутая Балка оказалась под массированным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ.
По мирному поселку Республики били из минометов калибром 120-мм и артиллерийских орудий, калибром 122-мм.
Последствия обстрела зафиксировал военный корреспондент пресс-службы ВС ДНР Михаил Андроник, побывавший в этом населенном пункте.
Отметим, что в последнее время обстрелы со стороны ВСУ, участились.
«Последние месяца полтора — ночи не проходит, чтобы не было обстрела», — говорят местные жители.
От огня украинских террористов, шесть жителей Крутой Балки получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.
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В поселке Яковлевка горят дома мирных жителей из-за обстрелов ВСУ
В результате обстрелов ВСУ произошло возгорание жилых дом в прифронтовом поселке Яковлевка, Ясиноватский район. МЧС ДНР не смогло добраться в поселок и локализовать пожар из-за регулярных обстрелов.
«Мы находимся на Минеральном и смотрим в сторону Яковлевки. Со вчерашнего вечера идет сильное задымление. Никто не может потушить его, так как идут постоянные обстрелы, и МЧС не может туда приехать», — сказал автор.
Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Огонь по Донецку велся из оккупированной Авдеевки
По меньшей мере 11 домов пострадали при обстрелах со стороны украинских карателей западной окраины Донецка и окрестностей Ясиноватой. Огонь по Донецку велся из оккупированного ВСУ населенного пункта Авдеевка.
«Огонь велся со стороны Авдеевки по Донецку. По-моему все достаточно понятно. Мы, конечно не миссия ОБСЕ, но даже без компаса можно разобраться», — отметил автор видео.
Ранее сегодня сообщалось, что за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских подразделений, ранения различной степени тяжести получили семь мирных жителей на западе Донецка и в предместье Ясиноватой.
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 06.06.2017
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Глава поселка Александровка: Мирные жители разговаривают как на украинском, так и на русском
Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.
Фронтовой поселок Александровка регулярно подвергается обстрелу из стрелкового оружия, минометов, пулеметов, а также АГС. Об этом заявил глава Александровской поселковой администрации Константин Викторович
«Обстановка как и в предыдущее время средне напряженная. Из семи пять дней идут обстрелы. Обстрелы идут из легкого стрелкового оружия, пулеметы, а также АГС. Недавно был обстрел СПГ, пострадали дома на передовой. Это по улице Горького и Ленина. После каждого обстрела повреждены 3-4 дома. Это выбиты окна, сломана крыша, двери», — сказал он.
«Мирные жители устали от этих обстрелов. На каждое разрушение я делаю выезд. На каждое обращение мы реагируем», — дополнил он.
Он отметил, что мирные жители поселка, разговаривая на украинском языке, остаются патриотами своей Родины.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ДНР: Жизнь в прифронтовом поселке Александровка
Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.
Сюжет рассказывает о том, в каких условиях и как приходится жить в одной из самых обстреливаемых зон Донбасса.
«В общем попаданий в дом было много. Больше десятка точно. С этой стороны на крышу из АГС прилетало, с другой стороны два прилета были тоже. Потом во двор мина прилетала, окна вылетели. Теперь они все разбитые только на скетче и держатся. Также было попадание в крышу с другой стороны дома», — сказала жительница.
«Подвал у нас маленьких, мы ходим к соседям. Дома не выносимо ночевать», — дополнила она.
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