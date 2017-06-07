Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 07 июня 2017

08:30. 7 июня 2017 Просмотров - 239 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ обстреляли ЛНР из крупнокалиберной артиллерии

ВСУ обстреляли ЛНР из крупнокалиберной артиллерии

Боевики «АТО» за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, в том числе с применением крупнокалиберной артиллерии. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий, Калиново и Фрунзе, поселка Красный Яр, сел Пришиб, Желобок и Санжаровка.

Огонь велся из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, подствольных гранатометов, стрелкового оружия.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

«Ночи не проходит, чтобы не было обстрела» — жители поселка в ДНР (ВИДЕО)

«Ночи не проходит, чтобы не было обстрела» — жители поселка в ДНР (ВИДЕО) | Русская весна

В понедельник, 5 июня, территория населенного пункта Крутая Балка оказалась под массированным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ.

По мирному поселку Республики били из минометов калибром 120-мм и артиллерийских орудий, калибром 122-мм.

Последствия обстрела зафиксировал военный корреспондент пресс-службы ВС ДНР Михаил Андроник, побывавший в этом населенном пункте.

Отметим, что в последнее время обстрелы со стороны ВСУ, участились.

«Последние месяца полтора — ночи не проходит, чтобы не было обстрела», — говорят местные жители. 

От огня украинских террористов, шесть жителей Крутой Балки получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.

Читайте также: МОЛНИЯ: США нанесли удар по сирийским военным

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В поселке Яковлевка горят дома мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

В результате обстрелов ВСУ произошло возгорание жилых дом в прифронтовом поселке Яковлевка, Ясиноватский район. МЧС ДНР не смогло добраться в поселок и локализовать пожар из-за регулярных обстрелов.

 «Мы находимся на Минеральном и смотрим в сторону Яковлевки. Со вчерашнего вечера идет сильное задымление. Никто не может потушить его, так как идут постоянные обстрелы, и МЧС не может туда приехать», — сказал автор.

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Огонь по Донецку велся из оккупированной Авдеевки

По меньшей мере 11 домов пострадали при обстрелах со стороны украинских карателей западной окраины Донецка и окрестностей Ясиноватой. Огонь по Донецку велся из оккупированного ВСУ населенного пункта Авдеевка.

«Огонь велся со стороны Авдеевки по Донецку. По-моему все достаточно понятно. Мы, конечно не миссия ОБСЕ, но даже без компаса можно разобраться», — отметил автор видео.

Ранее сегодня сообщалось, что за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских подразделений, ранения различной степени тяжести получили семь мирных жителей на западе Донецка и в предместье Ясиноватой.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 06.06.2017

— Россия отказалась перечислять 11 млн евро в Совет Европы

— При обстрелах со стороны ВСУ на окраинах Донецка и Ясиноватой

— Трамп поручил Тиллерсону наладить отношения с Россией

— Отряды «Сирийских демократических сил» вошли в Ракку

— НАТО готовится в переброске войск к границе с Россией

— Послы ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Глава поселка Александровка: Мирные жители разговаривают как на украинском, так и на русском

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.

Фронтовой поселок Александровка регулярно подвергается обстрелу из стрелкового оружия, минометов, пулеметов, а также АГС. Об этом заявил глава Александровской поселковой администрации Константин Викторович

«Обстановка как и в предыдущее время средне напряженная. Из семи пять дней идут обстрелы. Обстрелы идут из легкого стрелкового оружия, пулеметы, а также АГС. Недавно был обстрел СПГ, пострадали дома на передовой. Это по улице Горького и Ленина. После каждого обстрела повреждены 3-4 дома. Это выбиты окна, сломана крыша, двери», — сказал он.

«Мирные жители устали от этих обстрелов. На каждое разрушение я делаю выезд. На каждое обращение мы реагируем», — дополнил он.

Он отметил, что мирные жители поселка, разговаривая на украинском языке, остаются патриотами своей Родины.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ДНР: Жизнь в прифронтовом поселке Александровка

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.

Сюжет рассказывает о том, в каких условиях и как приходится жить в одной из самых обстреливаемых зон Донбасса.

«В общем попаданий в дом было много. Больше десятка точно. С этой стороны на крышу из АГС прилетало, с другой стороны два прилета были тоже. Потом во двор мина прилетала, окна вылетели. Теперь они все разбитые только на скетче и держатся. Также было попадание в крышу с другой стороны дома», — сказала жительница.

«Подвал у нас маленьких, мы ходим к соседям. Дома не выносимо ночевать», — дополнила она.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 06 июня 2015
... Захарченко. Вчера 21:34 Сводка новостей Новороссии 05 июня 2015 г. (ВИДЕО). ...– отрабатывают наши позиции, позиции ополчения, из минометов, из автоматических гранатометов... силовики пытаются атаковать позиции ополчения с Авдеевского направления).Плюс боец...
Сводки от ополчения Новороссии 08 июня 2015
...бойцы ополчения, а ВСУ всего лишь сдерживают атаку. Еще вчера, 7 июня..., якобы сорванных флагов Новороссии и ДНР, которые ополчение установило раньше. Сегодня...| Источник: news-front.info Новороссия. Сводка новостей Новороссии 07.06.2015 — Украинские силовики...
Сводки от ополчения Новороссии 20 июня 2015
...Сводки Новороссии: Каратели провели жестокий обстрел по Киевскому району Донецка 20 июня 2015 Сводки Новороссии... представители украинских войск, ополчение неожиданно атаковало позиции ВСУ... наносились из БМП, ополчение сдерживало огонь минометами, допустимого...
Сводки от ополчения Новороссии 03 июня 2015
...вечером 2 июня из РСЗО «Град» были обстреляны позиции ополчения под ...потерях не сообщалось. По данным ополчения, украинские силовики стягивают большое ...оглавлению | Источник: rusvesna.su Новороссия. Сводка новостей Новороссии 2 июня 2015 — Армия ДНР за...
Сводки от ополчения Новороссии 05 июня 2015
... менее 18 попаданий, — сказал представитель ополчения. — Обстрелу подверглись все без исключения... Новороссия. Сводка новостей Новороссии 04.06.2015 — В ночь с 3 на 4 июня...районе Марьинки, начавшаяся 3 июня, была остановлена силами ополчения ДНР. В результате...
Сводки от ополчения Новороссии 15 июня 2015
..., обстреливавшие Петровский район Донецка, — Захарченко Ополчение ДНР ликвидировало четыре батареи украинских... оглавлению | Источник: rusvesna.su Новороссия. Сводка новостей Новороссии 14 июня 2015 — ВСУ обстреляли Первомайск...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>