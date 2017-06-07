Сводки от ополчения Новороссии 07 июня 2017

ВСУ обстреляли ЛНР из крупнокалиберной артиллерии

Боевики «АТО» за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, в том числе с применением крупнокалиберной артиллерии. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий, Калиново и Фрунзе, поселка Красный Яр, сел Пришиб, Желобок и Санжаровка.

Огонь велся из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, подствольных гранатометов, стрелкового оружия.

К оглавлению | Источник: news-front.info

«Ночи не проходит, чтобы не было обстрела» — жители поселка в ДНР (ВИДЕО)

В понедельник, 5 июня, территория населенного пункта Крутая Балка оказалась под массированным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ. По мирному поселку Республики били из минометов калибром 120-мм и артиллерийских орудий, калибром 122-мм. Последствия обстрела зафиксировал военный корреспондент пресс-службы ВС ДНР Михаил Андроник, побывавший в этом населенном пункте. Отметим, что в последнее время обстрелы со стороны ВСУ, участились. «Последние месяца полтора — ночи не проходит, чтобы не было обстрела», — говорят местные жители. От огня украинских террористов, шесть жителей Крутой Балки получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР. Читайте также: МОЛНИЯ: США нанесли удар по сирийским военным

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В поселке Яковлевка горят дома мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

В результате обстрелов ВСУ произошло возгорание жилых дом в прифронтовом поселке Яковлевка, Ясиноватский район. МЧС ДНР не смогло добраться в поселок и локализовать пожар из-за регулярных обстрелов.

«Мы находимся на Минеральном и смотрим в сторону Яковлевки. Со вчерашнего вечера идет сильное задымление. Никто не может потушить его, так как идут постоянные обстрелы, и МЧС не может туда приехать», — сказал автор.

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Огонь по Донецку велся из оккупированной Авдеевки

По меньшей мере 11 домов пострадали при обстрелах со стороны украинских карателей западной окраины Донецка и окрестностей Ясиноватой. Огонь по Донецку велся из оккупированного ВСУ населенного пункта Авдеевка.

«Огонь велся со стороны Авдеевки по Донецку. По-моему все достаточно понятно. Мы, конечно не миссия ОБСЕ, но даже без компаса можно разобраться», — отметил автор видео.

Ранее сегодня сообщалось, что за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских подразделений, ранения различной степени тяжести получили семь мирных жителей на западе Донецка и в предместье Ясиноватой.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 06.06.2017

— Россия отказалась перечислять 11 млн евро в Совет Европы

— При обстрелах со стороны ВСУ на окраинах Донецка и Ясиноватой

— Трамп поручил Тиллерсону наладить отношения с Россией

— Отряды «Сирийских демократических сил» вошли в Ракку

— НАТО готовится в переброске войск к границе с Россией

— Послы ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма

К оглавлению | Источник: news-front.info

Глава поселка Александровка: Мирные жители разговаривают как на украинском, так и на русском

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.

Фронтовой поселок Александровка регулярно подвергается обстрелу из стрелкового оружия, минометов, пулеметов, а также АГС. Об этом заявил глава Александровской поселковой администрации Константин Викторович

«Обстановка как и в предыдущее время средне напряженная. Из семи пять дней идут обстрелы. Обстрелы идут из легкого стрелкового оружия, пулеметы, а также АГС. Недавно был обстрел СПГ, пострадали дома на передовой. Это по улице Горького и Ленина. После каждого обстрела повреждены 3-4 дома. Это выбиты окна, сломана крыша, двери», — сказал он. «Мирные жители устали от этих обстрелов. На каждое разрушение я делаю выезд. На каждое обращение мы реагируем», — дополнил он.

Он отметил, что мирные жители поселка, разговаривая на украинском языке, остаются патриотами своей Родины.

К оглавлению | Источник: news-front.info

ДНР: Жизнь в прифронтовом поселке Александровка

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.

Сюжет рассказывает о том, в каких условиях и как приходится жить в одной из самых обстреливаемых зон Донбасса.

«В общем попаданий в дом было много. Больше десятка точно. С этой стороны на крышу из АГС прилетало, с другой стороны два прилета были тоже. Потом во двор мина прилетала, окна вылетели. Теперь они все разбитые только на скетче и держатся. Также было попадание в крышу с другой стороны дома», — сказала жительница. «Подвал у нас маленьких, мы ходим к соседям. Дома не выносимо ночевать», — дополнила она.

К оглавлению | Источник: news-front.info