Сорос о будущем ЕС
23:15. 7 июня 2017 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Переводная статья из Deutsche Wirtschafts Nachrichten о перспективах ЕС с точки зрения всеобщего любимца Джорджа Сороса.
Джордж Сорос посетил еврокомиссаров, предупредил о кончине ЕС
Американский инвестор Джордж Сорос провел 1 июня встречу с некоторыми еврокомиссарами в Брюсселе. Еврокомиссия подтверждает сообщение, что Сорос встречался с еврокомиссарами Пьером Московиси и Кристосом Стилианидесом. Речь шла, по словам представителя Еврокомиссии, о "деятельности Сороса в защиту открытых обществ". Темы разговора касались венгерского закона о высших учебных заведениях и об угрозе закрытия Центрально-европейского университета". Еврокомиссия открыла производство по делу о нарушении договора против Венгрии. Представитель отказался подтвердить или опровергнуть также встречу Сороса, как о том сообщил сайт Politico, с еврокомиссаром по вопросам беженцев Димитрисом Аврамопулосом.Сорос пессимистически высказался на брюссельском экономическом форуме Еврокомиссии о положении ЕС. Сорос сказал: "Европейский Союз из-за своих неадекватных институтов находится в экзистенциальном кризисе".
ЕС якобы "окружен враждебными силами", такими как Россия, Турция, Египет и, "вероятно", также "Америкой, как того хочет Трамп, но что ему не удастся", сказал Сорос. И все же "энергичные действия" институтов ЕС в отношении авторитарных вызовов в Венгрии и Польше приободряют его. "Я в полном восхищении в отношении смелости, с которой венгерский народ споротивляется обману и коррупции мафиозного государства, созданного режимом Орбана", сказал Сорос, по сообщению EU Observer.
Финансовый кризис 2008 года сильнее затронул банковскую систему ЕС, чем банковскую систему США. В этой связи Германия чувствует себя "ни политически заинтересованной, ни достаточно богатой, чтобы оставаться двигателем дальнейшей евроинтеграции", считает он. Сорос раскритиковал прежде всего политику строгой экономии, которая была предписана Германией другим государствам ЕС, находящимся в кризисе. По словам Сороса: "Большинство европейцев моего поколения были сторонниками дальнейшей интеграции. Последующие поколения начали рассматривать ЕС как врага, который отнимает у них надежное и перспективное будущее. Это чувство было усилено ростом анти-европейских, ксенофобских партий, которые вдохновляются ценностями, диаметрально противоположными ценностям, на которых был основан Европейский Союз".
Следует отказаться от идеи "все более сжатого Союза". Вместо этого он выступает за "многополосную Европу, которая бы предложила больший выбор решений государствам-членам". "Государства-члены ЕС хотят вернуть свой суверенитет, а не уступать его еще больше", по словам Сороса.
Существует три проблемных области, в которых был бы необходим осмысленный прогресс.
Первой является кризис с беженцами;
второй – территориальная дезинтеграция, как проиллюстрировано Брекзитом;
третьей – отсутствие политики роста для экономики.
"Брекзит будет чрезвычайно вредоносным процессом, который наносит ущерб обеим сторонам", по словам Сороса.
http://perevodika.ru/articles/1195155.ht
PS. Заголовок у немцев несколько крикливый, так как Сорос говорит о проблемах, а не о кончине ЕС. Ну а в остальном, он достаточно точно описывает проблемы, с которыми глобалистский проект столкнулся в Европе, что усугубляется выходом Британии из ЕС и победой Трампа в США. Очевидно, что глобалисты пытаются делать ставку на Европу в качестве противовеса "сошедшей с ума Америке", которая отказывается от принципов, на которых строился проект глобализации. Соросу, как одному из главных апологетов этого курса, наверное крайне неприятно видеть, как дело всей его жизни, которое позволило ему реализовать свои амбиции и хорошо заработать, крошится буквально на глазах, причем именно там, откуда этот проект и начинался.
Источник: colonelcassad.livejournal.com