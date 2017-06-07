Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 июня 2017

Террористы пользуются ударами коалиции в Сирии

Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что США никогда не признают истинную цель удара по сирийским правительственным войскам.

Настоящие причины действий Вашингтона в Сирии сокрыты от публичных заявлений, считает полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Эксперт уверен, что Соединенные Штаты в Сирии играют в свою игру и собственные интересы озвучивать не собираются. Кошкин отметил, что подобными авиаударами пользуются боевики террористических группировок.

По мнению эксперта, после таких ударов по правительственным войскам незамедлительно активизируются боевые действия со стороны боевиков.

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Цели Пентагона и ИГИЛ совпали: Военный рассказал о причинах ударов США по военным в Сирии

Как сообщала «Русская Весна», вчера авиация коалиции США нанесла новый удар по проправительственным силам Сирии на юго-востоке провинции Хомс, уничтожив не менее 3-х единиц военной техники и убив несколько солдат, которые продвигались в районе перехода Ат-Танф. В пресс-службе коалиции заявили, что они атаковали якобы угрожающие американцам и их союзникам и «уничтожили вспомогательные силы, поддерживающие сирийский режим, внутри установленной зоны деэскалации конфликта 6 июня в южной части Сирии», недалеко от сирийско-иорданской и иракской границ. Военный источник из САР прокомментировал корреспонденту «Русской Весны», находящемуся в Сирии, происходящее и сообщил скрытые цели ударов ВВС США. «Наличие в пустыне воюющих с проправительственными частями боевиков ССА не даёт военным двигаться к городу Абу-Кемаль (провинция Дейр эз-Зор, — прим. РВ). Сами члены проамериканских незаконных вооруженных формирований, несмотря на свои заявления, тоже к Абу-Кемалю не продвигаются. Поэтому ИГИЛ может не оттягивать туда силы, а давить на Дейр эз-Зор и одновременно на Пальмиру», — рассказал офицер. «То что колоннам террористов уже не раз давали выйти из Ракки, позволило им подтянуть резервы в эти места. На Пальмирском направлении они снова начали атаковать, а в Дейр-эз-Зоре пробили сирийскую оборону в районе так называемой «Панорамы» и вклинились на 1–2 км», — подчеркнул собеседник «Русской Весны». «По всей вероятности, Пентагону выгодно, чтобы курды постепенно взяли Ракку, а игиловцы успели взять Дейр эз-Зор пока туда не пробились правительственные войска. Это позволит значительно затянуть конфликт на востоке Сирии пока американцы и другие враги сирийского государства будут возиться с Мосулом, „зонами безопасности“ в Сирии и т. д. Борьба всех со всеми будет продолжаться и американские генералы, похоже, заинтересованы именно в этом. Опять у Пентагона и ИГИЛ совпали интересы», — резюмировал военный. Напомним, что по предварительным данным, в результате авиаударов коалиции были повреждены: танк, грузовик с зенитной установкой ЗУ-23-2 и несколько пикапов. Читайте также: Контрудар ИГИЛ* под Пальмирой: Армия Сирии и ВКС РФ уничтожили наступающих боевиков (ВИДЕО 18+) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Удар коалиции США в Сирии привел к жертвам среди сирийских военных

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

При ударе международной коалиции во главе с США по проправительственным силам в Сирии погибли двое сирийских военных, 15 были ранены, сообщили военные армии САР.

«Двое военнослужащих сирийской армии погибли, свыше 15 получили ранения вследствие ударов авиации США в сирийской пустыне», – приводит РИА «Новости» заявление военных САР.

Коалиция во главе с США во вторник атаковала с воздуха позиции проправительственных сирийских сил в районе Ат-Танфа. Коалиция заявила, что эти силы несли угрозу спецназу США.

В последний раз такой удар коалиция США предпринимала в мае, в том же районе Ат-Танфа. Действия США тогда осудила Россия, в Вашингтоне пообещали не атаковать проправительственные силы, если они «не будут нести угрозы» спецназу США. Удару подверглись силы в зоне деэскалации.

В Москве расценили последний удар как акт агрессии и потребовали созыва внеочередного заседания СБ ООН.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Взломать Катар

"Зловещие русские хакеры" продолжают свое всепобеждающее шествие.После "назначения Трампа президентом США" (если верить американским демократам) и организацией выхода Британии из ЕС (если верить британским либералам), на повестке дня новое злодейство. Оказывается, "зловещие русские хакеры" организовали нынешний кризис вокруг Катара, рассорив союзников США в регионе между собой. И это не шутка. https://lenta.ru/news/2017/06/07/qatar/ – цинкPS. Разумеется, здесь мы видим очевидную попытку натянуть сову на глобус, так как отношения Катара с Саудовской Аравией и другими монархиями Персидского залива ухудшались задолго до организованной утечки о связях Катара с Ираном, которая стала лишь формальным поводом для открытого разрыва. Для этого просто достаточно посмотреть в чем именно обвиняется Катар, как Саудовской Аравией, так и США. И это не связи с Ираном, а финансирование ИГИЛ и "Аль-Каиды", о чем известно как раз не из катарской утечки, а из взломанной переписки Подесты и Клинтон, которая была использована в интересах команды Трампа на выборах. И это я даже не упоминаю многочисленные факты прямо уличающие все эти страны в прямом и косвенном пособничестве исламскому фундаментализму и терроризму.Но если представить на минутку, что действительно, все происходящее организовано "русскими хакерами", то нельзя не порадоваться такому виртуальному могуществу, когда точечные утечки приводят к выходу отдельных стран из ЕС, победе желаемого кандидата на выборах в США и развалу единого блока союзников США в Персидском заливе. Просто сложите эти факты вместе (ибо это система, как нас пытаются уверить) и оцените хакерское всемогущество, которое определяет политику крупнейших государств мира. Жаль только, что это вымышленная картина, которая напоминает охоту на ведьм времен борьбы с происками Коминтерна, когда так же очень удобно было все сваливать все что угодно на происки Москвы, которая через Коминтерн запускала руки во все что можно и нельзя, в рамках формирования антисоветского жупела, которым пугали американцев. Как видим, схема не сильно изменилась, даром что СССР и Коминтерна уже нет. Зато есть РФ и "русские хакеры". Не Коминтерн конечно, но для нехитрых американских нужд сойдет. Вот и получается, что с одной стороны американская пропаганда направленая внутрь РФ рассказывает о том, что здесь полный северный пушной зверек, а опять же американская пропаганда направленная вовне, рассказывает о таком всемогуществе РФ, о котором даже российский бравурный официоз стесняется заикаться. В результате, а смысловом поле американской пропаганды существует как бы две России, где одна это экономически слабое и технологически отсталое недемократическое государство, а в другом это военно-разведывательная сверхдержава, которая достигла небывалых степеней технологического могущества, определяя политику других стран, включая политику единственной сверхдержавы. Разумеется, тут американцы как бы противоречат сами себе, формируя два гипертрофированных и взаимоисключающих образа РФ, но это далеко не первый случай, когда их пропаганда наступает себе на пятки.Перефразирую известное стихотворение:

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Коалиция США разбросала над Раккой странные листовки с угрозами, адресованные непонятно кому (ФОТО)

Самолеты коалиции США разбросали над Раккой очень странные анонимные листовки с угрозами, которые адресованы непонятно кому. На лицевой стороне написано: Информация о выходе. Храни эту памятку в секрете используй для того, чтобы оказаться в безопасности. Никому не говори, что собираешься уйти. Приблизься к силам обороны Сирии по дороге Сальса, будь без оружия. Если у тебя такая возможность, маши белой лентой, как знаком твоего стремления сдаться. Обращаться с тобой будут с человечностью и уважением. Это твой последний шанс. Промедление в уходе приводит к смерти. Ракка падет, времени у неё не осталось. Оборотная сторона: Безопасный выход. Человек, несущий эту памятку, предоставляет её как обращение с просьбой об убежище силам обороны Сирии. Несущий эту памятку должен быть без оружия ради своей безопасности, с ним следует обращаться с уважением, предоставлять пищу, воду, медицинскую помощь по необходимости. Этот человек должен быть вывезен за пределы опасного района со всей возможной скоростью. Эти листовки, как сообщают западные и оппозиционные сирийские СМИ, были сброшены самолетами коалиции на Ракку 28 мая. Обратите внимание, они никем не подписаны. То есть, по большому счету, это филькина грамота и того, кто придёт с такой листовкой к блокпосту «СДС» могут просто застрелить или обеспечить «едой, водой и медицинской помощью» в какой-нибудь курдской «кутузке». К тому же на листовках не написано кому они адресованы — мирным жителям или боевикам ИГИЛ. Получается, что угроза «не уйдешь — умрёшь» адресована всем и на самом деле является уже констатацией факта, так как ежедневно десятки жителей Ракки погибают под авиаударами ведомой США коалиции. Эта анонимность разительно отличает данные листовки от тех, которые бросают ВВС Сирии. Там всегда стоит подпись «Главного командования Сирийской Арабской Армии и вооруженных сил», а также чётко определяется, кто именно является адресатом — боевик или мирный житель. Читайте подробнее: Котел под Дамаском: Психологическая операция Армии Сирии — репортаж РВ (ФОТО) Однако же у Саманты Пауэр в свое время хватало наглости предъявлять в Совете Безопасности ООН сирийские листовки, призывавшие гражданское население пользоваться гуманитарными коридорами для выхода из восточного Алеппо. Она утверждала, что это сбрасывали российские самолёты и заявляла, что это свидетельство угрозы, которую несут российская и сирийская авиация для мирного населения в восточном Алеппо. Где теперь Саманта Пауэр? И почему бы сменившей её Ник Хейли не воззвать к совести собственной авиации? Впрочем, с кого ж спросить за не подписанную листовку… Читайте также: ВАЖНО: Армия Сирии при поддержке ВКС России вернула 5000 кв. км на пути к границе с Ираком (+ФОТО, ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Хаян в огне: Боевики ИГИЛ начали мощное наступление в районе газовых полей Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)

Террористы запрещенной в РФ группировки ИГИЛ продолжают атаки на правительственные силы Сирии в районе нефтяных полей Пальмиры. Однако на этот раз контрнаступление ИГИЛ с применением смертников и самодельных беспилотников может привести к тому, что стратегически ценные ресурсы либо будут уничтожены, либо вновь попадут в руки к террористам. Как газовые месторождения Пальмиры горят под огнем террористов ИГИЛ* — в материале Федерального агентства новостей (ФАН). Бои за трассу Новую атаку на пальмирском направлении террористы ИГИЛ предприняли сегодня ночью в 15 км восточнее населенного пункта Хувейсис. Как сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий, боевики предприняли две мощнейшие атаки на позиции Сирийской Арабской Армии и ополчения Сил национальной обороны Сирии (NDF) в районе трассы Хомс-Пальмира. Хаян снова полыхает: террористы ИГИЛ развернули масштабное наступление в районе газовых полей Пальмиры openstreetmap.org / Федеральное агентство новостей В ходе продолжительных и ожесточенных боев атаки террористов были отбиты, однако не без потерь с стороны сирийской армии: в результате атаки смертников на бронированных «джихад-мобилях», погибли солдаты правительственных сил; точное число погибших не сообщается. Кроме того, террористы ИГИЛ применили против сирийской армии самодельные беспилотные летательные аппараты. Атака террористов на трассу Хомс-Пальмира в ночь на вторник стала уже второй за последнее время. Напомним, что в субботу, 3 июня, банды террористов, вырвавшиеся из осажденной курдскими «Демократическими силами Сирии» Ракки, атаковали позиции сирийской армии в районе населенного пункта Вади Абу Кайлах, который находится недалеко от военной базы «Т-4». Предполагалось, что боевики ИГИЛ захватят стратегически значимые высоты и нефтегазовые месторождения в этом районе, отрежут Пальмиру от жизненно важных коммуникаций, электричества и газоснабжения. Исход из Ракки в Пальмиру Проблема Пальмиры вновь обострилась до критического состояния после того, как террористы ИГИЛ пополнили свои силы обстрелянными головорезами из Ирака. В результате действий ВС Ирака и проиранских шиитских формирований «Хашд аль-Шааби», террористы ИГИЛ, терпя поражение в битве за Мосул, перебрасывают наиболее боеспособные банды боевиков в Сирию. Та же ситуация наблюдается и в районе сирийской Ракки, окруженной курдскими отрядами «Демократических сил Сирии». Хаян снова полыхает: террористы ИГИЛ развернули масштабное наступление в районе газовых полей Пальмиры



В отличие от сирийского «крыла» ИГИЛ, иракские боевики представляют собой наибольшую опасность в силу их высокой тренированности и первоклассного оснащения. Эти формирования оснащены современным вооружением — в том числе американского производства: все эти «дары» в свое время были отбиты в качестве трофеев. А в некоторых случаях, были переданы террористам влиятельными покровителями. По данным сирийского командования, концентрация боевиков ИГИЛ в районе Пальмиры уже превышает количество, с которым исламисты во второй раз отбили город у правительственных сил. В скором времени, судя по статистике, группировка накопит до нескольких десятков тысяч боевиков на данном направлении — и тогда газовые поля Пальмиры станут единственным препятствием у армии террористов. И если сейчас не остановить ИГИЛ, следом за обвалом обороны сирийской армии боевики займутся продвижением к Хомсу, и далее — к границе с Ливаном. И все усилия ВКС России и Сирийской Арабской Армии по освобождению территории страны от боевиков окажутся напрасными. Огонь по газовым полям Помимо стратегического значения, район Пальмиры представляет для террористов большой интерес с точки зрения пополнения своих ресурсов. На протяжении последних трех месяцев террористы растеряли контроль над ключевыми газовыми месторождениями Пальмиры — сирийская армия заняла газоперерабатывающий завод Хаян и месторождение Аш-Шаир. Последней каплей для боевиков стала потеря доступа к фосфатным шахтам Хнейфиса на юге Пальмиры, за которые они держались и после того, как город был освобожден сирийской армией. Хаян снова полыхает: террористы ИГИЛ развернули масштабное наступление в районе газовых полей Пальмиры Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Теперь же, террористы вновь предпринимают попытки добраться до газовых полей. А чтобы нанести армии не только физический, но и экономический ущерб, боевики ИГИЛ пытаются вывести оборудование месторождений из строя. Так, недавно потушенные и восстановленные скважины Хаяна и Аш-Шаира снова загорелись в результате шквального огня со стороны ИГИЛ. Таким образом, террористы пытаются выбить армейские силы с газовых полей и получить над ними полный контроль. Но надо понимать, что действия террористов ИГИЛ опасны не только для сирийской армии — но и для гражданских. Дело в том, что, после освобождения Пальмиры, сирийским специалистам удалось наладить газоснабжение и электроснабжение на контролируемой территории Сирии за счет освобождения газовых полей. Однако если террористы не будут остановлены, отключение поставок газа с пальмирских месторождений приведет страну на порог нового энергетического кризиса: запаса газа в стране хватит только на 2–3 недели. Эксперт: Боевики копят силы для удара по флангу Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, скопление боевиков под Хувейсисом нависает над трассой Хомс-Пальмира и угрожает группировке войск Сирийской Арабской Республики в районе авиабазы «Т-4». Однако если угроза с юга для авиабазы была устранена на прошлой неделе после наступления в Восточном Каламуне — то север представляет ощутимую угрозу для сирийской армии. «Район Хувейсиса буквально нависает на ключевой трассе — по ней снабжается группировка, которая наступает на Дейр-эз-Зор через Ас-Сухна. И если боевики хотят перейти к активным наступательным действиям, то района Хувейсиса им чрезвычайно интересен для сосредоточения сил и удара во фланг группировке войск». Хаян снова полыхает: террористы ИГИЛ развернули масштабное наступление в районе газовых полей Пальмиры Как отмечает Борис Рожин, в первую очередь необходимо отслеживать крупные переброски сил боевиков ИГИЛ, при этом уделять внимание не только пехоте, но и моторизированным соединениям. Им нужно наносить урон еще на подходе к районе боевых действий. Однако необходим также целый комплекс мероприятий по зачистке района Хувейсиса от боевиков ИГИЛ. «При выявлении такой концентрации необходимы наращивание ресурсов для удара, заблаговременная переброска войск на это направление, чтобы в случае атаки купировать активность ИГИЛ — и продолжение операции, направить ее на уничтожение окружающих участков, которые боевики используют для нападения на сирийские блокпосты. Пока эти участки не зачищены — Пальмира всегда будет находиться в критическом положении под угрозой удара боевиков». Читайте также: Контрудар ИГИЛ под Пальмирой: Армия Сирии и ВКС РФ уничтожили наступающих боевиков (ВИДЕО 18+) Николай Шендарёв

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Зона предотвращения конфликта

США под предлогом "защиты неконфликтной зоны" вновь нанесли удар по шиитским формированиям, которые начали движение к Ат-Танфу, несмотря на листовки, которые с мая разбрасывали американцы по пустыне, где предупреждалось, что к Ат-Танфу лучше не приближаться. Погибло 2 и ранено 15 человек. США заявляют, что таким образом они защищают свои силы развернутые в Ат-Танфе и тех, кого они там обучают "для борьбы с ИГИЛ", кто в свою очередь используется для нападения на сирийских военных. В Дамаске это назвали нарушением суверенитета Сирии и агрессией против нее. В Москве заявили, что у США нет права наносить удары по проправительственным силам.Ссылки на наличие "неких зон безопасности" являются со стороны США лукавством. Территория Сувейды соглашениями в рамках Астаны и даже вышедшей в тираж сделкой Лавров-Керри не регламентируются. США влезли в Сувейду именно потому, чтобы предвосхитить соединение сирийских и иракских про-иранских формирований на границе в районе Рутбы. Предлог этот сугубо формален, так как "борцы за свободу", обучались уже более полутора лет "для борьбы с ИГ" на территории Иордании и их сейчас используют для сохранения американских позиций в юго-восточной Сирии, хотя наиболее амбициозный план продвижения в Восточном Каламуне уже провалился.После Астаны, российско-ирано-сирийская коалиция развернула масштабные наступательные операции, в том числе и в южных районах страны, которые длительное время считались второстепенным ТВД. Тот факт, что движение к Ат-Танфу продолжилось даже после первого авиаудара, говорит о том, что никаких закулисных соглашений о разделе сфер влияния в Сувейде на данный момент нет и стороны апеллируют к силе, чтобы закрепить как можно больше территории оставляемой ИГ за собой, для последующей борьбы. Американцы упорствуют, так как выход про-иранских шиитов к Ат-Танфу, будет фактически означать крах всей стратегии на иорданском направлении. Что будет, когда про-иранские "прокси" выйдут к границе, хорошо видно по Ираку, где "Хашд-Шааби" сейчас банально занимает часть границы и прилегающие территории, наплевав на протесты со стороны Пешмерги. Ирану важно иметь возможность трансфера своих огромных резервов живой силы из Ирака в Сириюи и обратно. Эта стратегия очевидно согласована с Дамаском и скорее всего косвенно поддерживается Москвой. Поэтому, движение к границе продолжилось даже несмотря на предупреждения со стороны американцев. И видимо оно будет продолжаться, так как помимо стратегических амбиций США и Ирана, у данной ситуации отсутствует какая-либо дипломатическая регламентация, которая объясняла бы, что США забыли в южных районах Сирии. Разумеется, это банальная и неприкрытая агрессия, нарушения всех возможных норм международного права и тому подобное. Но когда гегемон на такое обращал внимание. Вашингтон откровенно действует по праву сильного, не обращая внимание на "высокую мораль в политике". Как представляется, за этим нападением, последуют ответки, направленные уже против американских прокси, разбросанных по пустыне вблизи иорданской границы.Так называемая "зона предотвращения конфликта" содержит в себе потенциал для достаточного масштабного столкновения вокруг Ат-Танфа. Иран в свою очередь может быть даже косвенно заинтересован в том, чтобы плевать на предупреждения США и двигать шиитские отряды к Ат-Танфу, так как удары США по этим формированиям, подаются в региональной прессе как удары по шиитам и действия США получают анти-шиитскую и анти-исламскую окраску, что является питательной почвой для расширения иранского влияния, что будет иметь особое значение после ликвидации квази-государственных структур Халифата, когда настанет новый этап борьбы, уже между победителями Халифата. США в свою очередь, ведя операции в этом районе, могут не только сиюминутно препятствовать иранским планам, но и заодно проверить, насколько сильно Иран настойчив в своих амбициях. Это является отражением новой анти-иранской линии, которую проводит администрация Трампа с подачи израильского лобби. Так что стороны наверняка будут продолжать пробовать друг друга на прочность. Гибель нескольких человек тут особого значения иметь не будет – главное, кто будет контролировать участок сирийско-иранской границы, который в последние месяцы приобрел стратегическое значение.

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СРОЧНО: Армия Сирии выбила боевиков США с ряда территорий после авиаудара коалиции

Вечером 6 июня Сирийская Арабская Армия (SAA) вместе с Национальными силами обороны (NDF) выбила проамериканских боевиков с ряда позиций на юго-востоке провинции Дамаск. Правительственные войска захватили территории в районе Дамайра в Дамаске, включая важную вершину Тал-Аль-Абд, расположенную к юго-востоку от стратегической авиабазы ​​Думайр, сообщил журналист AMN Ибрагим Юде. Это последнее продвижение Сирийской Арабской Армии выводит ее на позиции, откуда она сможет перекрыть район Давка на юго-востоке провинции Дамаск. Этот удар армейцев был нанесен через несколько часов после того, как Коалиция США нанесла авиаудары против наступающих проправительственных сил вблизи пограничного перехода Ат-Танф на юго-востоке провинции Хомс. Ранее «Русской Весне» стали известны подробности и предварительные цифры ущерба от авиаудара США по военной колонне в Сирии. Читайте также: Армия Сирии перехватила большую партию оружия террористов под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО)

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Названы потери Армии Сирии при авиаударе США

Двое военнослужащих сирийской армии погибли, свыше 15 получили ранения в результате авиаударов возглавляемой США коалиции в сирийской пустыне (в районе Ат-Танфы), заявил РИА Новости осведомленный источник с места событий. «Двое военнослужащих сирийской армии погибли, свыше 15 получили ранения вследствие ударов авиации США в сирийской пустыне», — заявил РИА Новости информированный источник. Ранее стало известно, что коалиция во главе с США во вторник нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе. Читайте также: Это начало открытого военного конфликта — сенатор об ударе США по сирийским военным

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СРОЧНО: Авиаудар США по военной колонне в Сирии — подробности (ФОТО)

Как сообщала «Русская Весна», во вторник коалиция США вновь разбомбила проправительственные силы Сирии на юго-востоке провинции Хомс, уничтожив ряд бронемашин, которые продвигались в районе перехода Ат-Танф. Американские военные заявили, что «Коалиция уничтожила дополнительные силы, поддерживающие сирийский режим, внутри установленной зоны деэскалации конфликта 6 июня в южной части Сирии», вблизи иорданской и иракской границ. Военный источник из САР рассказал «Русской Весне», что, по предварительной информации, на месте удара у шоссе Дамаск — Багдад находились в основном иракские шиитские ополченцы и бойцы ливанской «Хезболлы». Сообщается, что самолет выпустил 4 ракеты. Также, по предварительным данным, авиаударом был поражен танк Т-72, 1 зенитная установка Зу-23-2 и 2 машины с артиллерийскими орудиями. «В ближайшее время точные цифры и подробности будут опубликованы в официальном заявлении Верховного командования САА», — уточнил собеседник «Русской Весны». Напомним, что в заявлении коалиции говорилось о том, что под удар попал танк, артиллерия, средства противовоздушной обороны, технические автомобили с оружием и более чем 60 бойцов, которые якобы представляли угрозу коалиции и партнерским силам, находящимся на базе Ат-Танфа. «Коалиция вынесла несколько предупреждений для избежания конфликтов, а затем уничтожила 2 единицы артиллерии, одну единицу ПВО, а также повредила танк», — сообщили в пресс-центре штаба коалиционных сил, добавив, что не намерены воевать с властями Сирии, но будут защищаться, если возникнет такая необходимость. Также стало известно, что днем в этом районе произошло боестолкновение сирийских проправительственных сил и проамериканских боевиков, которые представлены на фото ниже. Читайте также: Контрудар ИГИЛ* под Пальмирой: Армия Сирии и ВКС РФ уничтожили наступающих боевиков (ВИДЕО 18+) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Сирия: Коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским войскам

Коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе во вторник, говорится в заявлении коалиции.

Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.

«Коалиция уничтожила дополнительные силы, поддерживающие сирийский режим, внутри установленной зоны избежания конфликтов на юге Сирии 6 июня», — говорится в сообщении. «Несмотря на предыдущие предупреждения, поддерживающие режим силы вошли в установленную зону избежания конфликтов, речь идет о танке, артиллерии, средствах ПВО, несущих вооружение технических автомобилях и более 60 солдатах, которые представляли угрозу коалиции и партнерским силам, находящиеся в гарнизоне Ат-Танфа», — говорится в заявлении. «Коалиция вынесла несколько предупреждений по линии избежания конфликтов, а затем уничтожила две единицы артиллерии, одну единицу противовоздушного оружия, а также повредила танк», — говорится в сообщении.

В коалиции США заявляют, что коалиционные силы находятся в Ат-Танфе уже на протяжении ряда месяцев и тренируют местных сирийцев для борьбы с запрещенной в России группировкой ИГ*.

Коалиция в связи с новым ударом по Ат-Танфе заявляет, что не намерена воевать с сирийскими властями, но будет защищаться в случае необходимости.

«Коалиция не намерена воевать с сирийским режимом или прорежимными силами, но готова защищаться, если поддерживающие режим силы откажутся освободить зону избежания конфликтов», — заявили в коалиции, вновь призвав все силы на юге Сирии сосредоточиться на борьбе с ИГ*.

*ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

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Это за Сирию!

http://www.rbc.ru/society/06/06/2017/593 6dfb89a7947573ba585f7?from=main – цинкPS. В принципе логично. Франция активно поддерживала политику направленную на свержение законного сирийского правительства, которая привела к бурному развитию радикальных джихадистских организаций. А теперь их представители и фанатики из числа сочувствующих убивают или пытаются убивать французов за то, что сотворили с Сирией, где всем производным борьбы с режимом Асада теперь не дают прийти к власти. И эта проблема куда как глубже, нежели банальные катарские деньги. Франция как и целый ряд других стран продолжает и будет продолжать пожинать последствия "Арабской весны". Можно с уверенностью говорить, что в этом году мы увидим еще немало терактов в Европе.

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Контрудар ИГИЛ под Пальмирой: Армия Сирии и ВКС РФ уничтожили наступающих боевиков (ВИДЕО 18+)

После внезапной атаки террористов ИГИЛ Сирийская армия при поддержке ВКС России успешно отразила и сохранила свои позиции на востоке провинции Хомс. Об этом сообщает Минобороны САР, чьи военные корреспонденты сняли видео с места событий. Правительственные силы отразили атаку боевиков на холмах Тафха в восточной части Хомса, уничтожив группу террористов и два 23-мм орудия, захватив оружие, боеприпасы и пикап. Тем временем при поддержке ВКС России Сирийская Арабская Армия и ее союзники возобновили широкомасштабное наступление, направленное на взятие восточного города Дейр-эз-Зора. Сегодня подготовленный Россией 5-й армейский корпус САА и союзные формирования выбили террористов ИГИЛ* с новых холмов, расположенных к северо-востоку от древнего города Пальмиры, таким образом, приблизились к богатому нефтью города Арак. Согласно последним сообщениям, террористическая группировка ИГИЛ перебрасывает большое количество боевиков к своему оплоту Аль-Сухнэ, который служит последней защитной линией обороны перед провинцией Дейр-эз-Зор. Читайте также: Армия Сирии перехватила большую партию оружия террористов под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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В начавшемся штурме Ракки участвуют американские вертолеты и морская пехота

Подразделения Корпуса морской пехоты США и вертолеты принимают участие в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков группировки «Исламское государство»*, сообщил журналистам представитель Пентагона Джефф Дэвис.

По его словам, в боевых действиях участвуют ударные вертолеты Apache.

Кроме того, как уточнил Дэвис, морпехи применяют 155-миллиметровые гаубицы М777 для поддержки наступающих частей.

Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции «Сирийские демократические силы» (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города.

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города. Уже несколько месяцев идут бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут SDF, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере страны, по сути, является интервенцией.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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