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Сирийский художник нарисовал Путина, Меркель и других политиков в образе бомжей

16:33. 7 июня 2017 Просмотров - 247 Один комментарий Опубликовал:

Необычные картины нарисовал сирийский беженец, который осел в Бельгии. Зовут его Абдалла аль Омари . Путин в исполнении Омари просит подаяние c табличкой на английском в руках.

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Художник признается, что бежав из Сирии в Европу, он сначала писал картины яростные, злые, отчаянные. Эта серия — род мести, пожелание людям из телевизора испытать те же страдания, которые выпали самому. В то же время, по словам Омари представленные обездоленными, политики "очеловечиваются" и  кажутся в большей степени людьми, пишет drugienovosti.project-splash.com.

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http://www.online812.ru/2017/06/02/007/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Метки: бизнес, необычное
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Один комментарий»

  • 2662 2073
    Walentin 7 июня 2017 в 17:34 Ссылка Пометить
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    Посмотрел и подумал: зачем людям все эти неисчислимые рукамиводители? Я понимаю детям нужно, а взрослым зачем? Они что боги? Я понимаю если какая-то выдающаяся личность. А везде ведь – беЗформенная, но личность. Главное, что денег много – значит личность. Кому они все нужны?

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