Сирийский художник нарисовал Путина, Меркель и других политиков в образе бомжей

Необычные картины нарисовал сирийский беженец, который осел в Бельгии. Зовут его Абдалла аль Омари . Путин в исполнении Омари просит подаяние c табличкой на английском в руках.

Художник признается, что бежав из Сирии в Европу, он сначала писал картины яростные, злые, отчаянные. Эта серия — род мести, пожелание людям из телевизора испытать те же страдания, которые выпали самому. В то же время, по словам Омари представленные обездоленными, политики "очеловечиваются" и кажутся в большей степени людьми, пишет drugienovosti.project-splash.com.

http://www.online812.ru/2017/06/02/007/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com