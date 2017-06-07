Российские военные получат невидимую для средств разведки экипировку

В России разработана передовая технология, которая позволит создавать лёгкие радиопоглощающие или радиорассеивающие материалы для средств маскировки подвижной военной техники и личного состава.

Изображения концерна «Тракторные заводы»

О проекте, как сообщает «Интерфакс», рассказали представители концерна «Тракторные заводы». В исследованиях приняли участие специалисты Саратовского государственного университета (СГУ).

Подробности о новой технологии не раскрываются, но известно, что применены «последние достижения наноиндустрии». Эксперты говорят, что применяющиеся сегодня маскировочные сети, накидки на основе многослойных тканых структур, а также особые лакокрасочные покрытия для техники обладают недостатками: «Все они тяжелы, многие из них работают в достаточно узких диапазонах длин волн или имеют низкие эксплуатационные характеристики».

Новая же технология позволит придать радиопоглощающие свойства любой ткани «практически без изменения её массовых и других параметров». Иными словами, на основе обычной униформы может быть создан «плащ-невидимка», позволяющий скрыть солдат от радиолокационных приборов разведки.

Отмечается также, что новая технология позволяет создавать для военных ткани с мембранным эффектом, достигающимся путём нанесением тонкого фторопластового покрытия со специальными свойствами. Такие ткани позволят повысить комфорт при выполнении задач в широком диапазоне температур и нагрузок.

Российские военные получат "плащ-невидимку"

Ученые Саратовского государственного университета разработали технологию производства материала, который способен сделать российских военных и бронетехнику невидимыми для радаров противника.

"Новая технология позволит придать радиопоглощающие свойства любой ткани практически без изменения ее массовых и других параметров, иными словами — позволяет сделать бойцов, одетых в обычную униформу, невидимыми для радиолокационных приборов разведки", — цитирует "Интерфакс" представителя концерна "Тракторные заводы".

Разработка саратовских ученых отличается от существующих маскировочных сетей и накидок тем, что она функционирует в широком диапазоне. Кроме того, новая технология позволяет создать для военных ткани-невидимки с мембранным эффектом.

"Мембранный эффект в них достигается нанесением на ткань тонкого фторопластового покрытия со специальными свойствами. Мембранные ткани широко используются в спортивной одежде, военной униформе и там, где человек вынужден работать в экстремальных условиях. Применение таких тканей в экипировке военнослужащих позволит значительно повысить их комфорт при работе в широком диапазоне температур и нагрузок", — уточняет КТЗ.

Ранее сообщалось, что в российской армии прошли успешные испытания средств маскировки бронетехники из уникальной ферритовой ткани. Ее волокна изготовлены и сплетены таким образом, что при электронном сканировании объектов на экранах появляются не контуры конкретной цели, а некое размытое пятно. Новые маскировочные чехлы способны прикрывать объекты даже во время движения.

Кстати

Два года назад ученые Московского физико-технического института и Института теоретической физики имени Ландау РАН разработали двумерный метаматериал из серебряных элементов, необычно преломляющий свет. Если данный материал нанести на ткань, то она сделает объект невидимым не только для радаров, но и для человеческого взгляда или видеокамеры.

Принцип работы метаповерхности основан на явлении дифракции — способности волн огибать препятствия. Элементарная ячейка предложенной российскими физиками дифракционной решетки представляет собой пару близко расположенных серебряных цилиндров радиусом порядка 100 нанометров. Такая структура работает в оптической области, в то время как большинство аналогов обладают более сложной геометрией и работают только с микроволновым излучением.

https://rg.ru/2017/06/06/re…

Источник: nnm.me