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Reuters узнало о нежелании миллиардеров платить налоги в России

11:13. 7 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Агентство Reuters сообщает, что проводимая с 2014 года политика деофшоризации имеет негативный эффект, так как многие российские миллиардеры сохраняют свой бизнес в России, но при этом не являются налоговыми резидентами, проводя в стране менее 183 дней, что позволяет им не декларировать свои офшорные активы.
 
Агентство отмечает появление нового класса предпринимателей — "полуизгнанников", которые стремятся избежать принятого в 2014 году "закона о деофшоризации".
 
"Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом — бюджет что-то потерял", — прокомментировал ситуацию Владимир Потанин, который в российском списке Forbes занимает восьмую строчку.
 
Он также отметил, что остался налоговым резидентом, однако знает несколько случаев, когда бизнесмены, перестав быть налоговыми резидентами в России, сохраняли часть своих инвестиций в РФ.
 
Рейтер подчеркивает, что статистика, отражающая количество бизнесменов, которые перестали быть налоговыми резидентами, отсутствует. Однако источник близкий к Кремлю заявил агентству, что почти третья часть из 500 самых богатых людей страны приняли решение покинуть Россию после начала политики деофшоризации в 2014 году.
 
Агентство также приводит слова российского бизнесмена, пожелавшего сохранить анонимность. Он утверждает, что продолжил бы платить налоги в России, если бы не "закон о деофшоризации", однако "сейчас это невозможно".
 
В соответствии с законом о контролируемых иностранных компаниях, все российские налогоплательщики, находящиеся в стране более 183 дней, должны отчитываться о принадлежащих им офшорах. Ранее российские бизнесмены имели право не декларировать свои доходы за рубежом.
 

 

https://ria.ru/economy/20170607/1495974772.html
Метки: олигархи, офшоры, экономика
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