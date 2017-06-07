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Продать душу дьяволу за славу и богатство. Договор с сатаной

18:23. 7 июня 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:
Множество людей мечтает о богатстве, славе, власти, удовольствиях, и готовы отдать за возможность получить это все что угодно. Немало найдется таких, которые, чтобы достичь желаемого, были бы готовы продать душу, заключив сделку с дьяволом. Но возможно ли это? 
Эзотерики утверждают, что история знает довольно много известных людей, продавших душу дьяволу в обмен на талант и богатство. Несколько лет назад в Берлине был найден договор, заключенный Адольфом Гитлером с сатаной. Датирован контракт 30 апреля 1932 года и подписан кровью с обеих сторон. Согласно ему дьявол предоставляет Гитлеру практически неограниченную власть при условии, что тот будет использовать ее во зло. В обмен Гитлер обещал отдать свою душу ровно через 13 лет. 
Правда ли это? Кто из богатых и знаменитых продал душу дьяволу за славу и богатство? И что же с ними произойдет после смерти?
 
Метки: душа человека, дьявол, мистика
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