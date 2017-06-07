Откуда у мастеров культуры миллионные зарплаты

«Комсомолка» выяснила, как начисляют деньги руководителям театров, цирков и музеев

Многие известные актеры, музыканты, историки управляют театрами или музеями. Не частными, а государственными учреждениями культуры. Так что их с чистой совестью можно считать госслужащими. А раз так, они должны отчитываться о своих доходах.

Министерство культуры выложило на официальном сайте ведомства данные о зарплатах театральных и музейных директоров в 2016 году. Доходы оказались ого-го! Кто по 300 тысяч в месяц получает, кто по миллиону, а кто и того больше.

Самым богатым из высших культурных управленцев стал художественный руководитель Мариинского театра дирижер Валерий Гергиев. Его средний заработок составил в 2016 году более 12 млн. руб. в месяц

Сумма впечатляет, но все-таки для маэстро это не рекорд. Так, в 2014 году Гергиев заработал 340 млн. рублей! Вышло по 28,3 млн. руб. в месяц - в 2,2 раза больше, чем в 2016-м.

На втором месте по доходам - экс-глава Российской национальной библиотеки Антон Лихоманов, получавший больше 1 млн. рублей в месяц. Достаточно неожиданно - мы ведь наслышаны о бедности наших библиотек. Напомним: в 2016 году Лихоманова отправили в отставку. Минкульт нашел в работе РНБ немало нарушений. Ревизия пришла к выводу, что библиотека так и не приобрела программное обеспечение, на которое из федерального бюджета ей выделили 800 млн. рублей. А при строительстве нового здания подрядчику переплатили свыше 200 млн.

На третьем месте оказалась дочь первого космонавта, гендиректор музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина, - ее доход 964 тыс. руб. в месяц.

- Базовая ставка руководителя у всех примерно одинаковая - около 100 тысяч рублей, - рассказал «КП» источник в Минкульте. - Но ведь у многих наших артистов есть гастроли, съемки в фильмах, концерты. Они получают гонорары. В данных указан общий доход, а не только государственная зарплата. Деятели культуры имеют право совмещать госслужбу с творческой работой, преподаванием. Кроме того, если человек, например, продал квартиру или машину, это тоже повлияет на сумму дохода.

В списке Минкульта - 207 учреждений. «КП» выбрала самые известные имена и самые крупные «очаги» культуры.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Валерий ГЕРГИЕВ, директор Государственного академического Мариинского театра:

Много выступаю!

«Комсомолка» обзвонила нескольких руководителей из списка. Первый звонок - Валерию Гергиеву.

- Валерий Абисалович, на сайте Минкульта указано, что у вас среднемесячная зарплата 12 млн. руб. Это вам такую зарплату Министерство культуры положило?

- Нет, конечно. От Министерства культуры я получаю зарплату порядка 150 тыс. руб., все остальное - гонорары за мои концерты. Я провожу по 30 - 40 концертов в месяц. Если я не выступаю целый месяц, то получу 120 - 150 тыс. руб. Это одно. И совершенно другое, если я выступаю 27 раз, а бывает - вы посмотрите на программу «Белых ночей» - иногда даже дважды в день нахожусь за дирижерским пультом. Ведь я не только директор Мариинского театра, я еще и художественный руководитель, а также действующий артист.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон ЛИХОМАНОВ, бывший директор Российской национальной библиотеки:

Набежало за неиспользованный отпуск

- Антон Владимирович, в 2016 году у вас значится ежемесячная зарплата в 1 млн. 220 тыс. руб. Откуда такая сумма?

- Да Христос с вами! Во-первых, я уже не директор, а бывший директор (контракт перестал действовать 19 января 2016 года. - Ред.). Теоретически эта сумма могла возникнуть потому, что у меня при увольнении была большая сумма за неиспользованные отпуска, которую мне выплатили. Я долго не ходил в отпуск. А вообще официальный оклад у меня как у директора был 120 тыс. руб. в месяц. При этом мне по контракту была положена, в случае если не было претензий, ежемесячная премия в размере 100 процентов оклада. Ну то есть фактически 240 тыс. руб. в среднем у меня выходило. При этом в контракте моем была прописана и такая строчка, что я не имею права назначать сам себе премии. А вот если такой строчки нет, то руководители могут выписывать себе премии столько, сколько захотят...

Юрий СОЛОМИН, худрук Государственного академического Малого театра России:

Сколько дают - ни от чего не отказываюсь

- Да, мне ребята сказали про этот сайт. И меня «тоже посчитали», - говорит Юрий Соломин. - Я не скрываю своего дохода. А чего скрывать-то? Я же не ворую. Но многие неверно поняли, что указанные цифры - это оклады (зарплаты) такие у руководителей, на самом деле это среднемесячный доход.

Могу сказать, из чего складывается указанная на сайте цифра в 746 тыс. руб. Мне Минкульт назначил оклад в размере 300 тыс. руб. Вот это моя официальная стабильная зарплата, а дальше идут надбавки за переработки, квартальные премии, гранты. И я еще как актер работаю, играю. Эти надбавки всегда разные. И когда все суммируется, получается приблизительно такая сумма ежемесячного дохода.

- А квартальные премии - фиксированная сумма?

- Нет. Размер премий зависит от выработки театра, а на нее влияют число зрителей, количество спектаклей, гастролей и так далее. Вот от этого считают премии. Что мне платят - я не отказываюсь. Дают - дают. Не дают - значит, не дают. Кому-то дают больше - ну и что? Я не сравниваю... Кстати, когда я снимался в кино еще пять лет назад, получал больше, чем сейчас.

Эдгард ЗАПАШНЫЙ, директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского:

Премий себе не выписываю

- По сравнению с теми цифрами, которые есть в таблице, я чуть ли не самый нищий! - смеется Эдгард Запашный. - Я как директор цирка (ФГУП) имею контракт, по которому моя зарплата - 200 тыс. руб. Эту зарплату мне назначил министр культуры. Но я еще и артист и время от времени даю представления. В прошлом году у меня было достаточно представлений, и вот за счет этих гонораров, видимо, и набежала цифра побольше. Примерно полмиллиона в месяц получал. Но замечу, что с начала января этого года и по июнь я как артист не отработал ни одного спектакля... Кстати, наш цирк хорошо зарабатывает и имеет в год несколько сотен миллионов рублей чистой прибыли. Но даже из этой прибыли я себе премии принципиально не выписываю. И горжусь тем, что в моем цирке получают премии все, кроме меня.

В ТЕМУ

Главное - доход музея

Итак, мы выяснили, что крупные суммы ежемесячных доходов у худ-руков (директоров) театров набегают за счет их гастролей и выступлений как артистов - то есть их личного труда и таланта. Но вот из чего тогда сложились гигантские суммы зарплат у некоторых директоров музеев? Они же сами не выступают...

Ситуацию «Комсомолке» прояснил Сергей Некрасов, директор Всероссийского музея А. С. Пушкина:

- Конечно же, мы, директора музеев, знаем приблизительно, кто сколько получает среди коллег. И знаем, что разрыв между зарплатой директоров таких статусных учреждений, как Эрмитаж, Третьяковка, Кремль, и других менее статусных музеев большой, что вполне справедливо. Могу сказать про свой оклад. По контракту я получаю фиксированную зарплату в 110 тыс. руб. в месяц. Столько мне определил министр культуры.

- На сайте у вас значится 217 тыс. руб. Это плюсуются какие-то надбавки?

- Ну надбавок как таковых нет. Эту сумму вы назвали с учетом квартальных премий. В среднем у меня и выходит в месяц 200 тысяч. Всем директорам музеев по контракту положены премии, которые напрямую зависят от прибыли, которую принесет данное учреждение культуры. Прибыль - это одно из условий выплат премий. Какой-то процент от прибыли и составляет премия. Поскольку Эрмитаж или Музеи Московского Кремля приносят доходы государству в разы больше, чем, например, наш музей, то и премии их директорам положены больше. У этих музеев выше статус, а у их руководителей - больше ответственности. Ведь речь идет о сохранности мировых шедевров.

Наш источник в Минкульте дополнил эту информацию:

- Главный фактор в доходах музейных работников - имеет ли организация право оставлять себе часть прибыли или нет? Следующий фактор - посещаемость. К примеру, возьмем Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», которым руководит Елена Гагарина. Музеи Кремля, как и Эрмитаж, наиболее популярны среди туристов. В столичные музеи за Кремлевской стеной каждый год приходит больше 2,5 млн. человек. Туристы активно скупают книги и сувениры. При этом «Московский Кремль» имеет право часть выручки оставлять себе. Полученная прибыль тратится на развитие, поддержание экспонатов, ну и, конечно, на премии сотрудникам.

https://www.samara.kp.ru/daily/26689.3/3711906/