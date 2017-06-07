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Отказ от взносов в ПАСЕ вызовет шумиху «заклятых друзей» России

09:58. 7 июня 2017 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:

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Решение России не переводить треть взноса в Совет Европы из-за неучастия в ПАСЕ вызовет наиболее бурную реакцию в тех странах, которые постоянно ищут поводы развернуть антироссийскую кампанию — на Украине, в Польше и государствах Прибалтики, считает завкафедрой сравнительной политологии РУДН, независимый эксперт Конгресса местного и регионального самоуправления Совета Европы Юрий Почта.

«Россию обвинят в попытках шантажировать Совет Европы и навязать свое мнение, а также повлиять на работу организации или вовсе ее парализовать. Поскольку в Европе рассматривают Россию как „молодое государство“, возникшее на осколках тоталитарного СССР, посыплются и обвинения в попытках Москвы научить Европу демократии», — отметил политолог в комментарии для ФБА «Экономика Сегодня».

Для самой же ПАСЕ, полагает Юрий Почта, сокращение Россией взноса сюрпризом не стало, поскольку Москва давно обещала ответить на лишение основных полномочий в этой организации. «Россия всегда выступала за то, чтобы в парламенте Совета Европы звучали все мнения по насущным мировым проблемам. Вполне логично отказаться платить за работу организации, где тебя лишают права голоса и выступления. Лишая Москву права высказать свое мнение, ПАСЕ превращается в организацию, транслирующую точку зрения Запада по насущным вопросам. Отстранение от дискуссий России свидетельствует: ее альтернативное мнение структуре просто неудобно», — говорит эксперт.

Однако без России, продолжает Юрий Почта, ПАСЕ представляет собой секту людей, истово верящих в либерально-демократические ценности: «Они подчас искренне недоумевают, почему Россия осмеливается иметь собственное мнение и стремится его высказывать на различных международных площадках. Для Москвы ПАСЕ действительно является удобной организацией, чтобы высказать свое видение по миграционным проблемам в мире, о международном терроризме, по украинскому вопросу или расширению НАТО. Но в Совете Европы предпочитают не слышать это мнение, придерживаясь традиционных точек зрения, навязываемых Вашингтоном, Брюсселем, Лондоном и Берлином. Остается только надеяться, что руководство Совета Европы после сегодняшних новостей воспримет эти доводы, и позиция по отношению к РФ будет пересмотрена».

 

https://eadaily.com/ru/news/2017/06/06/otkaz-ot-vznosov-v-pase-vyzovet-shumihu-zaklyatyh-druzey-rossii-mnenie?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

 

Метки: арламентская ассамблея совета европы (пасе), политика
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