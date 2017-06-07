Новости Украины и Новороссии 07 июня 2017
- 07:18 Украина передала России очередную ноту протеста.
- 01:56 Путин на трех самолетах и прочие новости.
- Вчера 21:24 Новости Украины: Порошенко заявил о подписании закона о языковых квотах на телевидении.
- Вчера 19:06 Наша социальная сеть.
Украина передала России очередную ноту протеста
МИД Украины передало ноту протеста российской стороне из-за визита спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко в Крым. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В сообщении отмечается, что поездка группы высокопоставленных должностных лиц во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России состоялась с грубым нарушением украинского законодательства и международного права.
В связи с этим МИД России была “передана соответствующая нота протеста”.
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Путин на трех самолетах и прочие новости
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Новости Украины: Порошенко заявил о подписании закона о языковых квотах на телевидении
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписал закон о введении 75-процентной квоты на украинский язык в телеэфире. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Отмечается, что глава государства встретился с представителями СМИ и поблагодарил их за предложения о введении квот и возвращении украинского языка в медиа.
«Здесь пальму первенства готов отдать вам. Это ваша инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать (закон. — ред.)», — заявил Порошенко.
При этом на сайте украинского парламента статус данного закона ещё не обновился.
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