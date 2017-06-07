В сообщении отмечается, что поездка группы высокопоставленных должностных лиц во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России состоялась с грубым нарушением украинского законодательства и международного права. 

В связи с этим МИД России была “передана соответствующая нота протеста”.

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