Никогда не воюйте с русскими

...говори, что это все сделали русские. Очень похожая ситуация была ...удивляюсь тому, что в православном русском граде Киеве осталось очень мало...нами, так с нами и воюйте, зачем вы убиваете мирных ...не будет в составе Украины. Никогда. Распад усиливается. Они уже ...