Никогда не воюйте с русскими
18:03. 7 июня 2017 Просмотров - 50 2 коммент. Опубликовал: brahman
Блестящая стратегическая победа Москвы над сирийскими планами Вашингтона
ШЕСТЬ ЛЕТ назад, однополярные интриги Белого дома принесли в благополучную Сирию «Арабскую весну». Следствием ее инициации стала вспыхнувшая в республике военная вакханалия, а вслед за ней и втягивание в конфликт всех заинтересованных геополитических сторон. Позиции Башара Асада стремительно зашатались, а на стороне оппозиции уже воевали не только террористические формирования, но и целый спектр перенаправленных в страну боевиков. В дальнейшем, в республике обосновалось экстремистское "Исламское государство", а после него, за «демократию» против правительственных сил уже воевали все исламские радикалы, беспрецедентно поддерживаемые большинством проамериканских сторон.
ДВА ГОДА назад, по официальной просьбе легитимного Дамаска Россия (неожиданно для всего мира) начала свою судьбоносную боевую операцию. Только это вмешательство, остановило скатывание Сирии в пучину окончательного и неуправляемого террора, и оно же перечеркнуло строительство террористического «ближневосточного халифата на земле Шама».
Ввод российского контингента вогнал Запад в глубокую дезорганизацию, а весь игральный стол ближневосточной американской политики в один момент оказался перевернутым вверх дном.
К сожалению, на этом этапе конфликт не завершился и к настоящему моменту, уже четверть миллиона сирийских жизней была положена на алтарь монетарных западных интересов.
Позже война продолжалась с переменным успехом, в то время как окончательный перелом произошел ровно год спустя. Тогда, освобождения Алеппо стало ключевым эпизодом, который не только доказал превосходство геополитической российской стратегии, но и в целом подкосил внутриамериканские позиции стоящих за старейшими кланами Америки транснациональных элит.
В дальнейшем, силы российской коалиции продолжали освобождение территорий, в то время как проамериканская сторона, сбитая с толку выборами, действовала разрозненно и без централизованного управления.
Так продолжалось, вплоть до недавнего времени, когда около МЕСЯЦА назад, ситуация на фронтах существенно изменилась. Ровно тогда, в тени объективов международных и отечественных СМИ, произошло еще одно до крайности важное, и возможно судьбоносное событие.
Еще одна стратегическая победа Дамаска и Москвы над активизировавшимися в регионе длинными руками Вашингтона…
ЕСЛИ БЫ НЕ РОССИЯ
Первые признаки инициации серьезной американской операции стали проявляться чуть более месяца назад. Тогда, проамериканская «Сирийская свободная армия», малоактивная всё это время, неожиданно резко взвинтила масштабы и темпы своей военной деятельности. Одновременно, начало расти и число американских штабов на подконтрольных ССА сирийских территориях, а вместе с ними, в иордано – иракском пограничье стали все чаще замечать британских, немецких и прочих натовских инструкторов. В Иорданию шли суда с западной военной техникой, "оппозиция" на иных фронтах стала снижать свою численность, курды официально получали оружие, а отряды проамериканских войск существенно расширялись вдоль южных границ.
Спустя время, гром грянул. И именно с иорданского направления проамериканские боевики и начали свое быстрое и масштабное наступление. Коридор продвижения войск пролегал вдоль всей иордано- иракской границы (среди пустынных районов, лишь формально причисляемых к ИГИЛ), и потому амбициозно оканчивался у самых предместий Евфрата и сирийского анклава в Дэйр-эз-Зор
Желтые указатели – направление удара проамериканских сил; зеленые области – проамериканские "умеренные" (ССА); красные области – армия Асада; черные зоны – области ИГИЛ; "островок" выделенный красным в окружении "черного моря" – осажденный Дэйр – Эз-Зор с правительственными войсками.
Стратегия США (по всей видимости) была проста и прагматична. Продвигая подконтрольные им силы сирийской "оппозиции" вдоль южной и восточной границы страны, штаты планировали охватить силы ИГИЛ полукольцом и таким образом вытеснить их вглубь (контролируемых Асадом) сирийских территорий.
Слева – реальная обстановка в Сирии на 25 мая 2017 года (провал плана); Справа – гипотетическая ситуация в Сирии в случае его успешной реализации и дальнейшего продвижения проамериканских сил..
Иначе говоря, Вашингтон разыгрывал очень перспективную военную многоходовку, на первом этапе которой (буфером из подконтрольных ему сил) отрезал Сирию от соседней Иордании, на втором, от Ирака и Ирана, а на третьем (оказывая подкуп, курирование, или прямое давление на ИГИЛ) вытеснял террористов в область пророссийской коалиции.
Со стороны, это должно было походить на прекрасный пример антитеррористического американо – российского взаимодействия, но в действительности и близко таковым не являлось. По – сути, инициируя свой план, США создавали из боевиков ИГИЛ живой таран, который сходящимися направлениями запускался от сирийских границ вглубь асадовских территорий.
Делалось это отнюдь не для борьбы с терроризмом и тем более не в рамках согласованного с Россией плана по их уничтожению, а ровно для того, чтобы пророссийские войска вынужденно увязли в защите уже имеющихся рубежей и территорий, а проамериканские (в то же самое время), при полной поддержке авиации, шаг за шагом продвигались бы за отступающими вглубь Сирии игиловцами. Таким образом (и если бы план сработал), «умеренные» ССА планомерно занимали все освободившиеся от террористов пустынные районы, а США разом получали под свой контроль около 65% всей территорий страны.
Зеленый – проамериканская ССА; красный – силы под контролем российской коалиции, черный – оставшиеся части ИГ
Изюминка американского плана состояла в том, что масштабное авиационное участие американской коалиции в данном случае невозможно было бы остановить. Ведь ни российские ПВО, ни общественное мнение не могли являться аргументами, в виду формального уничтожения американцами исключительно террористических формирования.
План был хорош, ход его реализации США полностью устраивал и несколько недель назад, продвижение проамериканских сил вдоль сирийско – иорданской границы началось.
Общее количество боевиков, которых ССА при поддержке США и Иордании сосредоточила для проведения этой операции, составляло не менее 10 – 15 тысяч человек, но по ходу движения через Иорданию к ним добавлялись и иные боеспособные подразделения.
По планам американцев конечной точкой маршрута должен был стать Дейр-эз-Зор, в котором ССА планировала соединиться с состоящими из курдов отрядами «Сирийских демократических сил», а они в свою очередь должны были в дальнейшем передать занятую ими сирийскую территорию проамериканской «умеренной оппозиции». И передали бы, причем однозначно, ведь с одной стороны, Вашингтон обещал курдам свое собственное и единое государство, а с другой, три четверти освобождённых ими территорий заселено арабами, и следовательно в будущем курды все – равно не видели никакого смысла в закреплении этих территории за собой.
В итоге, (и в случае российского невмешательства) США (с учетом зон деэскалации) без особых усилий получали под свой контроль 65% сирийских территории. А значит и по окончании войны имели бы великолепные козыри для проецирования своих геополитических условий Москве и истощенному Дамаску.
ДУЭЛЬ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ
Глупо было бы полагать, что Генеральный штаб Российской Федерации зря занимает положенное ему место. Ведь, пока ССА брала под свой контроль практически всю границу с Иорданией, и только лишь начинала выдвижение к рубежам провинции Дейр-эз-Зор, севернее, на том же направлении, Россией уже было инициировано активное контрнаступление правительственных войск.
Учитывая в сколь короткие сроки Дамаску удалось начать эту масштабную операцию, а также то, с каким высоким уровнем логистики проводилась переброска необходимых для нее ресурсов, можно с уверенностью утверждать – российскому Генштабу заранее было доложено о дальнейших планах американской стороны.
В итоге, крайне своевременно, по тылам выдвинувшихся к Дэйр – эз –Зору проамериканских сил ССА был нанесен ряд стремительных и рассекающих ударов.
Желтые указатели – направление удара правительственных сил; зеленые области – проамериканские боевики (ССА); красные области – территории под контролем Асада; черные зоны – территории ИГИЛ
Одновременно с атакой правительственных войск с севера, на юге были мобилизованы и лояльные Дамаску сирийские друзы (что также требовало изначальной координации) которые за несколько суток (вместе с правительственными частями) практически полностью освободили от проамериканских сил провинцию Сулейма, а также продвинулись вдоль сирийско-иорданской границы более чем на 100 км.
ССА была вынуждена спешно сворачивать наступление, и вместо победоносного марша на Дэйр – эз – Зор, пытаться хоть как – то предотвратить вполне реальную перспективу фактического окружения.
Время шло, основные силы ССА вернулись обратно, а наступление пророссийских сил так и не прекращалось. США не на шутку занервничали, ведь упорное продвижение правительственных войск к главному пограничному пункту между Сирией и Ираком, городу Ат-Танф не просто ставило крест на далеко идущих нынешних планах Америки, но и в целом создавало опасность для полного разгрома проамериканских сил на этом направлении.
Причина этому в том, что Ат -Танф – это не просто город, а ключевой объект стратегического значения который нужен всем.
Именно через Ат-Танф пролегает единственный оборудованный путь из Дамаска в Багдад и далее на иранские территории, вернув его Асад немедленно получил бы прямой выход к своему ближайшему иранскому союзнику, а США, в свою очередь окончательно потеряли созданный буфер вдоль иордано – сирийского пограничья.
К 18 мая нервозность США (подогреваемая наступающими на Ат-Танф войсками российской коалиции) возросла настолько, что заставила Вашингтон наплевать на изначальные планы, а также произвести спонтанный авианалет на колонну «союзнических Дамаску» иракских добровольцев.
Представитель Пентагона тогда заявил, что в результате обстрела была якобы предотвращена угроза безопасности для американских военнослужащих. И этим фактом, по сути дважды подтвердил акт нарушения международного права. Во – первых, ни нахождение американцев на территории Сирии, ни удары по сирийским правительственным войскам, ни тем более логика их оправдания, с точки зрения международного права, совершенно не легитимны, а во – вторых, никакой угрозы американцам колонна с пехотинцами, находившаяся на марше в 30 км от их расположения, не представляла.
Этот шаг оказался опрометчивым, а современная Россия уже не раз успешно доказывала, что в рамках политического дзюдо, умеет использовать любую опрометчивость противника против него самого. Так произошло и на этот раз.
С момента нанесения авиационного удара по правительственной сирийской колонне, все передвижения правительственных частей в данной зоне теперь неизменно сопровождаются боевой российской авиацией. Причем помимо нее, в зону проведения сирийского наступления прибыла и группа российских военных наблюдателей, строго следящих за действиями своих американских коллег. Если Пентагон в будущем вновь попытается с теми же оправданиями повторить военные действия против Дамаска, российские ВКС будут иметь все основания на зеркальный ответ по позициям ССА. Защита российских специалистов, и их безопасности – полностью легализирует право на симметричный ответ.
Но и это еще не все, пока Вашингтон в связи с российско – сирийским наступлением в тылу заворачивал фланги и сворачивал ушедшее далеко вперед наступление, части ИГИЛ расположенные как раз в том "коридоре" через который и должна была «торжественно» промаршировать американская ССА неожиданно покинули свои расположения. Вскоре американцы выяснили, что одновременно с тыловым наступлением на их силы на юге, правительственные войска Сирии (при мощной поддержке российских ВКС) на опережение вклинились и в маршрут дальнейшего следования проамериканских сил. В итоге, 21 мая опасаясь полного окружения игиловцы начали спешное отступление, а Запад оказался перед патовой дилеммой.
С одной стороны остановить наступление на Дэйр – эз – Зор и сохранить тыл, означало позволить России и Сирии перекрыть маршрут дальнейшего наступления, а с другой, в случает отхода, игиловские территории (которые Вашингтон планировал "отдать" своим оппозиционным группам) беспрепятственно отходили под контроль правительственных войск, а Ат-Танф и силы ССА у границ Иордании оставлялись на заклание наступающим. В итоге, пока американцы метались в раздумьях, правительственная армия с массированной российской поддержкой в течении нескольких дней заняла все бывшие игиловские территории нависающие над планируемым маршрутом дальнейшего американского продвижения и решила дилемму за них. Коридор для наступления был частично перекрыт, а план США окончательно провалился.
Желтые указатели – направление ударов сирийских правительственных войск и российских ВКС, перекрывших направление проамериканской атаки на Дэйр – Эз – Зор ,
С тех пор в данном регионе установилось относительное равновесие, а военные штабы Америки глубоко углубились в детальный разбор невероятным образом проваленной "беспроигрышной" военной операции…
ОБОБЩЕНИЕ
В последнее время сатиристические шоу Европы частенько шутят о том, что все планы Запада по экономическому давлению на Россию, каким – то неведомым образом ведут во вред ему самому, а три последних года антироссийских "репрессий", и вовсе привели к необъяснимо диаметральным последствиям.
Атака на Дэйр – эз – Зор, (с дальнейшим беспринципным натравливанием боевиков на нас) по сути, была предотвращена аналогичным образом, ведь живой таран из террористов не просто не состоялся, но и был повернут Дамаском и Москвой против самих заокеанских организаторов.
Сегодня, на этом театре военных действий, боевики ИГИЛ выдавлены из зоны в 3 тысячи квадратных километров, а отступившие части террористов ушли не вглубь асадовских территорий (как Вашингтоном планировалось), а к окруженной проамериканскими курдами сирийской Ракке. К той самой Ракке, которую американцы (после Мосула) планировали взять самостоятельно.
По всей вероятности, туда же отступят и отряды ИГ, из освобождаемого в настоящий момент северного Алеппо, и в итоге, США, вместо того чтобы столкнуть ИГ с нами, сами вместе со своими союзниками будут втянуты в тяжёлые бои с этой агонизирующей, но все еще отлично подготовленной террористической организацией.
Как говориться в народной мудрости: "Не рой яму другому"…"и никогда не воюй с русскими" (с)…
RoSsi BaRBeRa
отсюда
ШЕСТЬ ЛЕТ назад, однополярные интриги Белого дома принесли в благополучную Сирию «Арабскую весну». Следствием ее инициации стала вспыхнувшая в республике военная вакханалия, а вслед за ней и втягивание в конфликт всех заинтересованных геополитических сторон. Позиции Башара Асада стремительно зашатались, а на стороне оппозиции уже воевали не только террористические формирования, но и целый спектр перенаправленных в страну боевиков. В дальнейшем, в республике обосновалось экстремистское "Исламское государство", а после него, за «демократию» против правительственных сил уже воевали все исламские радикалы, беспрецедентно поддерживаемые большинством проамериканских сторон.
ДВА ГОДА назад, по официальной просьбе легитимного Дамаска Россия (неожиданно для всего мира) начала свою судьбоносную боевую операцию. Только это вмешательство, остановило скатывание Сирии в пучину окончательного и неуправляемого террора, и оно же перечеркнуло строительство террористического «ближневосточного халифата на земле Шама».
Ввод российского контингента вогнал Запад в глубокую дезорганизацию, а весь игральный стол ближневосточной американской политики в один момент оказался перевернутым вверх дном.
К сожалению, на этом этапе конфликт не завершился и к настоящему моменту, уже четверть миллиона сирийских жизней была положена на алтарь монетарных западных интересов.
Позже война продолжалась с переменным успехом, в то время как окончательный перелом произошел ровно год спустя. Тогда, освобождения Алеппо стало ключевым эпизодом, который не только доказал превосходство геополитической российской стратегии, но и в целом подкосил внутриамериканские позиции стоящих за старейшими кланами Америки транснациональных элит.
В дальнейшем, силы российской коалиции продолжали освобождение территорий, в то время как проамериканская сторона, сбитая с толку выборами, действовала разрозненно и без централизованного управления.
Так продолжалось, вплоть до недавнего времени, когда около МЕСЯЦА назад, ситуация на фронтах существенно изменилась. Ровно тогда, в тени объективов международных и отечественных СМИ, произошло еще одно до крайности важное, и возможно судьбоносное событие.
Еще одна стратегическая победа Дамаска и Москвы над активизировавшимися в регионе длинными руками Вашингтона…
ЕСЛИ БЫ НЕ РОССИЯ
Первые признаки инициации серьезной американской операции стали проявляться чуть более месяца назад. Тогда, проамериканская «Сирийская свободная армия», малоактивная всё это время, неожиданно резко взвинтила масштабы и темпы своей военной деятельности. Одновременно, начало расти и число американских штабов на подконтрольных ССА сирийских территориях, а вместе с ними, в иордано – иракском пограничье стали все чаще замечать британских, немецких и прочих натовских инструкторов. В Иорданию шли суда с западной военной техникой, "оппозиция" на иных фронтах стала снижать свою численность, курды официально получали оружие, а отряды проамериканских войск существенно расширялись вдоль южных границ.
Спустя время, гром грянул. И именно с иорданского направления проамериканские боевики и начали свое быстрое и масштабное наступление. Коридор продвижения войск пролегал вдоль всей иордано- иракской границы (среди пустынных районов, лишь формально причисляемых к ИГИЛ), и потому амбициозно оканчивался у самых предместий Евфрата и сирийского анклава в Дэйр-эз-Зор
Желтые указатели – направление удара проамериканских сил; зеленые области – проамериканские "умеренные" (ССА); красные области – армия Асада; черные зоны – области ИГИЛ; "островок" выделенный красным в окружении "черного моря" – осажденный Дэйр – Эз-Зор с правительственными войсками.
Стратегия США (по всей видимости) была проста и прагматична. Продвигая подконтрольные им силы сирийской "оппозиции" вдоль южной и восточной границы страны, штаты планировали охватить силы ИГИЛ полукольцом и таким образом вытеснить их вглубь (контролируемых Асадом) сирийских территорий.
Слева – реальная обстановка в Сирии на 25 мая 2017 года (провал плана); Справа – гипотетическая ситуация в Сирии в случае его успешной реализации и дальнейшего продвижения проамериканских сил..
Иначе говоря, Вашингтон разыгрывал очень перспективную военную многоходовку, на первом этапе которой (буфером из подконтрольных ему сил) отрезал Сирию от соседней Иордании, на втором, от Ирака и Ирана, а на третьем (оказывая подкуп, курирование, или прямое давление на ИГИЛ) вытеснял террористов в область пророссийской коалиции.
Со стороны, это должно было походить на прекрасный пример антитеррористического американо – российского взаимодействия, но в действительности и близко таковым не являлось. По – сути, инициируя свой план, США создавали из боевиков ИГИЛ живой таран, который сходящимися направлениями запускался от сирийских границ вглубь асадовских территорий.
Делалось это отнюдь не для борьбы с терроризмом и тем более не в рамках согласованного с Россией плана по их уничтожению, а ровно для того, чтобы пророссийские войска вынужденно увязли в защите уже имеющихся рубежей и территорий, а проамериканские (в то же самое время), при полной поддержке авиации, шаг за шагом продвигались бы за отступающими вглубь Сирии игиловцами. Таким образом (и если бы план сработал), «умеренные» ССА планомерно занимали все освободившиеся от террористов пустынные районы, а США разом получали под свой контроль около 65% всей территорий страны.
Зеленый – проамериканская ССА; красный – силы под контролем российской коалиции, черный – оставшиеся части ИГ
Изюминка американского плана состояла в том, что масштабное авиационное участие американской коалиции в данном случае невозможно было бы остановить. Ведь ни российские ПВО, ни общественное мнение не могли являться аргументами, в виду формального уничтожения американцами исключительно террористических формирования.
План был хорош, ход его реализации США полностью устраивал и несколько недель назад, продвижение проамериканских сил вдоль сирийско – иорданской границы началось.
Общее количество боевиков, которых ССА при поддержке США и Иордании сосредоточила для проведения этой операции, составляло не менее 10 – 15 тысяч человек, но по ходу движения через Иорданию к ним добавлялись и иные боеспособные подразделения.
По планам американцев конечной точкой маршрута должен был стать Дейр-эз-Зор, в котором ССА планировала соединиться с состоящими из курдов отрядами «Сирийских демократических сил», а они в свою очередь должны были в дальнейшем передать занятую ими сирийскую территорию проамериканской «умеренной оппозиции». И передали бы, причем однозначно, ведь с одной стороны, Вашингтон обещал курдам свое собственное и единое государство, а с другой, три четверти освобождённых ими территорий заселено арабами, и следовательно в будущем курды все – равно не видели никакого смысла в закреплении этих территории за собой.
В итоге, (и в случае российского невмешательства) США (с учетом зон деэскалации) без особых усилий получали под свой контроль 65% сирийских территории. А значит и по окончании войны имели бы великолепные козыри для проецирования своих геополитических условий Москве и истощенному Дамаску.
ДУЭЛЬ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ
Глупо было бы полагать, что Генеральный штаб Российской Федерации зря занимает положенное ему место. Ведь, пока ССА брала под свой контроль практически всю границу с Иорданией, и только лишь начинала выдвижение к рубежам провинции Дейр-эз-Зор, севернее, на том же направлении, Россией уже было инициировано активное контрнаступление правительственных войск.
Учитывая в сколь короткие сроки Дамаску удалось начать эту масштабную операцию, а также то, с каким высоким уровнем логистики проводилась переброска необходимых для нее ресурсов, можно с уверенностью утверждать – российскому Генштабу заранее было доложено о дальнейших планах американской стороны.
В итоге, крайне своевременно, по тылам выдвинувшихся к Дэйр – эз –Зору проамериканских сил ССА был нанесен ряд стремительных и рассекающих ударов.
Желтые указатели – направление удара правительственных сил; зеленые области – проамериканские боевики (ССА); красные области – территории под контролем Асада; черные зоны – территории ИГИЛ
Одновременно с атакой правительственных войск с севера, на юге были мобилизованы и лояльные Дамаску сирийские друзы (что также требовало изначальной координации) которые за несколько суток (вместе с правительственными частями) практически полностью освободили от проамериканских сил провинцию Сулейма, а также продвинулись вдоль сирийско-иорданской границы более чем на 100 км.
ССА была вынуждена спешно сворачивать наступление, и вместо победоносного марша на Дэйр – эз – Зор, пытаться хоть как – то предотвратить вполне реальную перспективу фактического окружения.
Время шло, основные силы ССА вернулись обратно, а наступление пророссийских сил так и не прекращалось. США не на шутку занервничали, ведь упорное продвижение правительственных войск к главному пограничному пункту между Сирией и Ираком, городу Ат-Танф не просто ставило крест на далеко идущих нынешних планах Америки, но и в целом создавало опасность для полного разгрома проамериканских сил на этом направлении.
Причина этому в том, что Ат -Танф – это не просто город, а ключевой объект стратегического значения который нужен всем.
Именно через Ат-Танф пролегает единственный оборудованный путь из Дамаска в Багдад и далее на иранские территории, вернув его Асад немедленно получил бы прямой выход к своему ближайшему иранскому союзнику, а США, в свою очередь окончательно потеряли созданный буфер вдоль иордано – сирийского пограничья.
К 18 мая нервозность США (подогреваемая наступающими на Ат-Танф войсками российской коалиции) возросла настолько, что заставила Вашингтон наплевать на изначальные планы, а также произвести спонтанный авианалет на колонну «союзнических Дамаску» иракских добровольцев.
Представитель Пентагона тогда заявил, что в результате обстрела была якобы предотвращена угроза безопасности для американских военнослужащих. И этим фактом, по сути дважды подтвердил акт нарушения международного права. Во – первых, ни нахождение американцев на территории Сирии, ни удары по сирийским правительственным войскам, ни тем более логика их оправдания, с точки зрения международного права, совершенно не легитимны, а во – вторых, никакой угрозы американцам колонна с пехотинцами, находившаяся на марше в 30 км от их расположения, не представляла.
Этот шаг оказался опрометчивым, а современная Россия уже не раз успешно доказывала, что в рамках политического дзюдо, умеет использовать любую опрометчивость противника против него самого. Так произошло и на этот раз.
С момента нанесения авиационного удара по правительственной сирийской колонне, все передвижения правительственных частей в данной зоне теперь неизменно сопровождаются боевой российской авиацией. Причем помимо нее, в зону проведения сирийского наступления прибыла и группа российских военных наблюдателей, строго следящих за действиями своих американских коллег. Если Пентагон в будущем вновь попытается с теми же оправданиями повторить военные действия против Дамаска, российские ВКС будут иметь все основания на зеркальный ответ по позициям ССА. Защита российских специалистов, и их безопасности – полностью легализирует право на симметричный ответ.
Но и это еще не все, пока Вашингтон в связи с российско – сирийским наступлением в тылу заворачивал фланги и сворачивал ушедшее далеко вперед наступление, части ИГИЛ расположенные как раз в том "коридоре" через который и должна была «торжественно» промаршировать американская ССА неожиданно покинули свои расположения. Вскоре американцы выяснили, что одновременно с тыловым наступлением на их силы на юге, правительственные войска Сирии (при мощной поддержке российских ВКС) на опережение вклинились и в маршрут дальнейшего следования проамериканских сил. В итоге, 21 мая опасаясь полного окружения игиловцы начали спешное отступление, а Запад оказался перед патовой дилеммой.
С одной стороны остановить наступление на Дэйр – эз – Зор и сохранить тыл, означало позволить России и Сирии перекрыть маршрут дальнейшего наступления, а с другой, в случает отхода, игиловские территории (которые Вашингтон планировал "отдать" своим оппозиционным группам) беспрепятственно отходили под контроль правительственных войск, а Ат-Танф и силы ССА у границ Иордании оставлялись на заклание наступающим. В итоге, пока американцы метались в раздумьях, правительственная армия с массированной российской поддержкой в течении нескольких дней заняла все бывшие игиловские территории нависающие над планируемым маршрутом дальнейшего американского продвижения и решила дилемму за них. Коридор для наступления был частично перекрыт, а план США окончательно провалился.
Желтые указатели – направление ударов сирийских правительственных войск и российских ВКС, перекрывших направление проамериканской атаки на Дэйр – Эз – Зор ,
С тех пор в данном регионе установилось относительное равновесие, а военные штабы Америки глубоко углубились в детальный разбор невероятным образом проваленной "беспроигрышной" военной операции…
ОБОБЩЕНИЕ
В последнее время сатиристические шоу Европы частенько шутят о том, что все планы Запада по экономическому давлению на Россию, каким – то неведомым образом ведут во вред ему самому, а три последних года антироссийских "репрессий", и вовсе привели к необъяснимо диаметральным последствиям.
Атака на Дэйр – эз – Зор, (с дальнейшим беспринципным натравливанием боевиков на нас) по сути, была предотвращена аналогичным образом, ведь живой таран из террористов не просто не состоялся, но и был повернут Дамаском и Москвой против самих заокеанских организаторов.
Сегодня, на этом театре военных действий, боевики ИГИЛ выдавлены из зоны в 3 тысячи квадратных километров, а отступившие части террористов ушли не вглубь асадовских территорий (как Вашингтоном планировалось), а к окруженной проамериканскими курдами сирийской Ракке. К той самой Ракке, которую американцы (после Мосула) планировали взять самостоятельно.
По всей вероятности, туда же отступят и отряды ИГ, из освобождаемого в настоящий момент северного Алеппо, и в итоге, США, вместо того чтобы столкнуть ИГ с нами, сами вместе со своими союзниками будут втянуты в тяжёлые бои с этой агонизирующей, но все еще отлично подготовленной террористической организацией.
Как говориться в народной мудрости: "Не рой яму другому"…"и никогда не воюй с русскими" (с)…
RoSsi BaRBeRa
отсюда
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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А с нами и не воюют, нас просто об,****** и убивают собственными руками через власть.
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