Ученые предполагают, что изменения климата вызвал китайский спутник квантовой связи. Ведь во время последних испытаний случился выброс отрицательных аэроинов, которые могли повлиять на состав земной атмосферы.

Специалисты установили возможную причину похолодания в мая и начале июня 2017. Они предполагают, что климатические условия на Земле поменялись вследствие того, что на орбите китайский спутник «Мо-Цзы» проводил квантовые исследования.

Научные сотрудники на нем испытывают квантовую связь и квантовую телепортацию. Вот в момент исследований случился некий выброс отрицательных частиц – аэроинов. Именно они могли повлиять на погодные условия планеты Земля.

Отмечается, что в скором времени эти частицы развеются, хотя само квантовое влияние на погоду вызывает серьезные опасения у экспертов.

http://oane.ws/2017/06/07/nazvany-neozhidannye-prichiny-anomalno-holodnyh-vesny-i-leta-2017.html