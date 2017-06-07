Названы неожиданные причины аномально холодных весны и лета 2017
11:45. 7 июня 2017 Просмотров - 432 7 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
Ученые предполагают, что изменения климата вызвал китайский спутник квантовой связи. Ведь во время последних испытаний случился выброс отрицательных аэроинов, которые могли повлиять на состав земной атмосферы.
Специалисты установили возможную причину похолодания в мая и начале июня 2017. Они предполагают, что климатические условия на Земле поменялись вследствие того, что на орбите китайский спутник «Мо-Цзы» проводил квантовые исследования.
Научные сотрудники на нем испытывают квантовую связь и квантовую телепортацию. Вот в момент исследований случился некий выброс отрицательных частиц – аэроинов. Именно они могли повлиять на погодные условия планеты Земля.
Отмечается, что в скором времени эти частицы развеются, хотя само квантовое влияние на погоду вызывает серьезные опасения у экспертов.
http://oane.ws/2017/06/07/nazvany-neozhidannye-prichiny-anomalno-holodnyh-vesny-i-leta-2017.html
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Зачем этот мусор? У меня ионизатор воздуха дома генерирует отрицательные аэрионы, может в нем причина похолодания?
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Наивный Вы человек. Конкурентов устраняют любыми способами. Кому перешёл дорогу Китай?..
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Надо от всех избавятся!))
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Вы знаете, а я предлагаю другой вариант. Надо предложить США и Евросоюзу построить “вторую великую китайскую стену”(это сейчас модно) вокруг Китая, но таких размеров, чтобы ни один спутник не вылетел за пределы их территории.
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Все больше версии “ученых” похожи на версии дебилов. Чего только не придумают. Причина всех изменений, в том числе и погодных, уже давно хорошо известны узкому кругу специалистов и хорошо описаны на сайте НИИ Центра Упреждающих Стратегий – http://www.salvatorem.ru и Русского Научно-Технического Общества – http://rnto.club . Это уже не версии и теории, а понимание истинных процессов происходящих в масштабах солнечной системы и Мидгард Земли в частности. Это истинные причины!!!
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Как то по зиме мужик с колокольни упал. Сам в дребезги, а кроссовки как новые. Может в этом причина?
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Может и в этом.А может- мене,мене,текел,упарсин?