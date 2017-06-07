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Названы неожиданные причины аномально холодных весны и лета 2017

11:45. 7 июня 2017 Просмотров - 432 7 коммент. Опубликовал:

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Ученые предполагают, что изменения климата вызвал китайский спутник квантовой связи. Ведь во время последних испытаний случился выброс отрицательных аэроинов, которые могли повлиять на состав земной атмосферы.
 
Специалисты установили возможную причину похолодания в мая и начале июня 2017. Они предполагают, что климатические условия на Земле поменялись вследствие того, что на орбите китайский спутник «Мо-Цзы» проводил квантовые исследования. 
 
Научные сотрудники на нем испытывают квантовую связь и квантовую телепортацию. Вот в момент исследований случился некий выброс отрицательных частиц – аэроинов. Именно они могли повлиять на погодные условия планеты Земля.
 
Отмечается, что в скором времени эти частицы развеются, хотя само квантовое влияние на погоду вызывает серьезные опасения у экспертов.
 

http://oane.ws/2017/06/07/nazvany-neozhidannye-prichiny-anomalno-holodnyh-vesny-i-leta-2017.html

Метки: китайский спутник, погода
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7 коммент.»

  • 14486 6548
    Ursus 7 июня 2017 в 11:57 Ссылка Пометить
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    Зачем этот мусор? У меня ионизатор воздуха дома генерирует отрицательные аэрионы, может в нем причина похолодания?

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    • 11 11
      Людмила Ursus 7 июня 2017 в 12:17 Ссылка Пометить
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      Наивный Вы человек. Конкурентов устраняют любыми способами. Кому перешёл дорогу Китай?..

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      • 273 237
        макс Людмила 7 июня 2017 в 14:21 Ссылка Пометить
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        Надо от всех избавятся!))

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        • 15 15
          Людмила макс 7 июня 2017 в 14:54 Ссылка Пометить
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          Вы знаете, а я предлагаю другой вариант. Надо предложить США и Евросоюзу построить “вторую великую китайскую стену”(это сейчас модно) вокруг Китая, но таких размеров, чтобы ни один спутник не вылетел за пределы их территории.

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  • 258 310
    Олег 7 июня 2017 в 12:11 Ссылка Пометить
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    Все больше версии “ученых” похожи на версии дебилов. Чего только не придумают. Причина всех изменений, в том числе и погодных, уже давно хорошо известны узкому кругу специалистов и хорошо описаны на сайте НИИ Центра Упреждающих Стратегий – http://www.salvatorem.ru и Русского Научно-Технического Общества – http://rnto.club . Это уже не версии и теории, а понимание истинных процессов происходящих в масштабах солнечной системы и Мидгард Земли в частности. Это истинные причины!!!

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  • 16 0
    Владимир 7 июня 2017 в 13:06 Ссылка Пометить
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    Как то по зиме мужик с колокольни упал. Сам в дребезги, а кроссовки как новые. Может в этом причина?

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