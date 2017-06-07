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Литва начала строить забор на границе с Россией

10:19. 7 июня 2017 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

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В понедельник, 5 июня, Литва начала строительство защитного забора у границ с РФ с литовской стороны. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы республики (СОГГЛ).

«На отрезках вдоль госграницы с Калининградской областью будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ведомстве уточнили, что первый столб забора будет вкопан в пределах деревни Рамонишкес Шакяйского района главой МВД Литвы Эймутисом Мисюнасом (Eimutis Misiūnas) и генеральным директором Службы охраны государственной границы (СОГГ) генералом Ренатасом Пожелой (Renatas Požela). Они же выступят на импровизированном митинге и расскажут об актуальности этого строительства и об ответственности рабочих ЗАО "Гинтрея" за безопасность государства.

Забор будет построен на участке протяженностью 44,6 километра. Стоимость работ оценивается в 1 миллион 335 тысяч евро, деньги на строительство выделены из государственного бюджета. Барьер сооружается для пресечения контрабанды и защиты от нелегальной миграции. Строительные работы выполнит литовское ЗАО "Гинтрея" (Gintrėja) на основании двустороннего договора между компанией и Службой охраны государственной границы Литвы.

Как уточняется, на участке у границы с Калининградской областью построят металлический сегментарный забор высотой до двух метров с дополнительным оборудованием. Заграждение начнут возводить от точки пересечения государственных границ Литвы, Польши и России у озера Виштитис и протянут по Шакяйскому и Вилкавишкскому районам до реки Нямунас. Практически вся 109-километровая водная граница у реки Нямунас ранее была оборудована системой наблюдения. Новый приграничный забор установят на суше.

Строительные работы планируется завешить до конца 20 декабря текущего года.

Отметим, что договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о российско-литовской государственной границе от 24 октября 1997 года вступил в силу 12 августа 2003 года. Демаркация государственной границы России с Литвой завершилась 28 декабря 2015 года.

О намерении возвести заграждение на границе с Калининградской областью в январе заявил глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас. По словам министра, забор должен гарантировать, что контрабандисты и нелегалы не смогут проникнуть на территорию республики.

И. о. губернатора Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал намерение Литвы построить забор на границе с Россией, отметив, что поддерживает «прозрачность границ», и пошутил, что Россия могла бы поставить республике кирпич для строительства забора.

Ранее забор на границе с Россией начали строить Эстония и Латвия.

Так, в августе 2015 года департамент полиции и пограничной охраны Эстонии объявил о намерении построить стену на границе с Россией. В ноябре 2015 года на границе России и Эстонии был торжественно установлен первый пограничный столб. Работы по возведению забора высотой в 2,5 метра должны начаться в 2018 году. Ограждением планируется оборудовать две трети сухопутной части границы с Россией, общая длина забора составит около 108 км. Общая стоимость всех работ по оборудованию границы составит 71 миллион евро. Эстонское правительство мотивирует стройку необходимостью "предотвращать нарушения со стороны России".

В декабре того же года строительство забора на границе с РФ начала и Латвия. Для охраны будут использованы видеокамеры и беспилотные летательные аппараты. Завершение стройки намечено на конец 2019 года; всего на укрепление восточной границы Латвии обираются потратить 88 млн евро.

Метки: геополитика, граница
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