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«Лаборатория Касперского» подала жалобу на Microsoft в Еврокомиссию

11:40. 7 июня 2017 Просмотров - 156 Один комментарий Опубликовал:

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«Лаборатория Касперского» обратилась в Еврокомиссию, а также в Федеральное картельное ведомство Германии (FCA), с жалобой против Microsoft, обвинив американскую компанию в злоупотреблении своим доминированием на рынке операционных систем и недобросовестной конкуренции. Данное обращение является прецедентом для антивирусной индустрии.
 
В российской компании объяснили, что решение обратиться к регуляторам было принято после того, как ее многочисленные запросы в Microsoft не были рассмотрены. Подчеркивается, что представители «Лаборатории Касперского» находятся в постоянном контакте c Microsoft по множеству рабочих вопросов.
 
https://riafan.ru/808049-laboratoriya-kasperskogo-podala-zhalobu-na-microsoft-v-evrokomissiyu
Метки: антивирус, касперский, майкрософт
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