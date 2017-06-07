«Лаборатория Касперского» подала жалобу на Microsoft в Еврокомиссию

«Лаборатория Касперского» обратилась в Еврокомиссию, а также в Федеральное картельное ведомство Германии (FCA), с жалобой против Microsoft, обвинив американскую компанию в злоупотреблении своим доминированием на рынке операционных систем и недобросовестной конкуренции. Данное обращение является прецедентом для антивирусной индустрии.

В российской компании объяснили, что решение обратиться к регуляторам было принято после того, как ее многочисленные запросы в Microsoft не были рассмотрены. Подчеркивается, что представители «Лаборатории Касперского» находятся в постоянном контакте c Microsoft по множеству рабочих вопросов.

https://riafan.ru/808049-laboratoriya-kasperskogo-podala-zhalobu-na-microsoft-v-evrokomissiyu