«Лаборатория Касперского» подала жалобу на Microsoft в Еврокомиссию
11:40. 7 июня 2017 Просмотров - 156 Один комментарий Опубликовал: Олег Козлов
«Лаборатория Касперского» обратилась в Еврокомиссию, а также в Федеральное картельное ведомство Германии (FCA), с жалобой против Microsoft, обвинив американскую компанию в злоупотреблении своим доминированием на рынке операционных систем и недобросовестной конкуренции. Данное обращение является прецедентом для антивирусной индустрии.
В российской компании объяснили, что решение обратиться к регуляторам было принято после того, как ее многочисленные запросы в Microsoft не были рассмотрены. Подчеркивается, что представители «Лаборатории Касперского» находятся в постоянном контакте c Microsoft по множеству рабочих вопросов.
https://riafan.ru/808049-laboratoriya-kasperskogo-podala-zhalobu-na-microsoft-v-evrokomissiyu
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видать невмоготу стало с мокрософтом. другим не легче. но другие политически оккупированы и терпят.