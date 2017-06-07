Курдский референдум: вперед, к свободе и независимости!

Референдумы становятся все популярней. Крымский референдум взбесил Штаты с союзниками, BREXIT в Великобритании отдавил больную мозоль Евросоюзу, шотландцы закопошились, требуя независимости. Просто поветрие какое-то! Теперь дух свободомыслия докатился и до Ближнего Востока: Иракский Курдистан тоже проведет референдум о независимости.

Глава автономии Масуд Барзани и представители курдских партий уже договорились о дате проведения плебисцита – 25 сентября 2017 года. Вслед за ними – 6 ноября – пройдут и парламентские выборы, и избрание руководства Иракского Курдистана. Багдад недоволен, сирийские курды поддержали.

По сути, Иракский Курдистан (ИК) находится в составе Ирака формально, проводя независимую от него политику, имея собственные органы власти, границу, визы и армию, т.н. ополчение пешмерга. В экономическом отношении тоже все неплохо. А кто бы страдал, имя под рукой большие запасы нефти, неподконтрольный центральной власти?

Эрбиль не просто контролирует нефтяные месторождения, но и даже взаимодействовала напрямую с Турцией. Багдад опять же вне себя от злости, но сделать ничего не может, только критиковать.

Еще одной причиной недовольства иракских властей является провинция Киркук с одноименным городом.

Этот район от боевиков ИГИЛ в 2014 году освободили курдские военизированные формирования. Богатый нефтеносный район, чья территориальная принадлежность оспаривается Багдадом и Эрбилем.

И ладно бы ИК числился в составе Ирака, но ведь курды хотят отделиться и зажить отдельно от Багдада. Курдские политические партии Ирака - Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана – поддержали, к слову, проведение референдума. Даже согласились сформировать совместный комитет в этих целях. Пока не знаю, как отреагирует на это западный мир, но Россию все устраивает.

Так, в рамках недавно прошедшего в Санкт-Петербурге международного экономического форума, правительство Курдского автономного района Ирака и ПАО «НК «Роснефть» подписали ряд соглашений о расширении сотрудничества в сфере разведки и добычи углеводородов, коммерции и логистики.

Стоит упомянуть и про долгосрочный контракт, по которому «Роснефть» получает доступ к управлению крупной региональной транспортной системой в ИК. Инвестиции, обмен разведданными и сотрудничество – вот о чем договорились на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин и премьер-министр Нечирван Барзани. Эрбиль надеется, что Россия займется инвестированием в нефтяные и газовые объекты Курдистана.

Сотрудничество Москвы с Курдистаном имеет хорошие перспективы. Еще дед Барзани дружил с Москвой, а сейчас курдские студенты обучаются в России. Тот факт, что Курдистан сотрудничает еще с Китаем и США не играет особой роли. Просто многостороннее сотрудничество, без подстав.

Нам-то видно, что США все время пытается перетянуть курдов на свою сторону от России, да никак не получается. Кто знает, надавит Вашингтон посильней, и курды пошлют его лесом, окончательно выбрав Москву. И тому есть причины: тысячи курдов проживают на российской земле. Они наши соседи, что видят в России союзника и защитника своих интересов.

Так что, удачи курдам на референдуме!