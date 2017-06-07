Кремль споткнулся об офшоры: олигархи променяли Родину на деньги

План Кремля вернуть миллиарды из офшоров дал обратный эффект. Об этом во вторник, 6 июня, сообщило Reuters. По данным агентства, многие российские миллиардеры сохраняют свой бизнес в РФ, но при этом не являются налоговыми резидентами, проводя в стране менее 183 дней. Это позволяет им не декларировать свои офшорные активы, как того требует закон, принятый в 2014 году.

«Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом — бюджет что-то потерял», — заявил Reuters совладелец горно-металлургического гиганта «Норильский никель» Владимир Потанин.

Сам Потанин, кстати, остался налоговым резидентом, но знает, что многие его коллеги поменяли резидентство из-за закона о деофшоризации, сохранив при этом часть инвестиций в России. И действительно: двое других участников Топ-100 богатейших бизнесменов РФ по версии журнала Forbes на условиях анонимности сообщили Reuters, что перестали быть российскими налоговыми резидентами.

Как уточняет агентство, в России нет официальной статистики, как изменилось число налоговых резидентов с момента принятия закона о деофшоризации, и открытых данных об активах этих резидентов. Однако есть независимая оценка адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», которое провело соответствующее исследование, опросив около 300 состоятельных россиян.

Бюро выяснило, что 40% бенефициаров контролируемых иностранных компаний (КИКов) решили отказаться от статуса российского налогового резидента, а еще 9% перевели активы на родственников-нерезидентов.

Напомним: закон о деофшоризации был принят по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он обязывает российских налогоплательщиков раскрыть свои КИКи и постепенно начинать платить налог на нераспределенную прибыль этих компаний. В большинстве западных стран применяется похожая практика, но в России до 2014 года налогоплательщики могли не декларировать доли в зарубежных активах.

Как подчеркивает Reuters, обход этого закона путем отказа от налогового резидентства полностью законен. Но массовый отказ от статуса российского налогового резидента означает, что российский крупный бизнес даже не собирался исполнить патриотический долг: платить налоги и инвестировать в активы у себя дома.

Почему бизнес без раздумий меняет Родину на офшоры, что нужно, чтобы налоги оставались в России?

— Чтобы налоги платились в РФ, нам нужно воспользоваться зарубежным опытом, и прежде всего опытом США, — считает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов. — В Америке несколько лет назад приняли закон о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA). По нему гражданин США может хоть всю жизнь находиться за пределами Штатов, но это не освобождает его от уплаты налогов в американскую казну.

По экспертным оценкам, кстати сказать, за пределами США проживают около 6 млн. американцев. Но Белый дом занял по отношению к ним четкую и жесткую позицию: живите где угодно, а налоги платите в Америке.

В России ситуация прямо противоположная. Причем, закон о деофшоризации никак ее не изменил.

«СП»: — Почему вы так считаете?

— Так называемый закон о КИКах — это, на самом деле, поправки к Налоговому кодексу. И эти поправки создали для российских олигархов вполне легальные возможности не платить налоги в нашей стране.

Если вдуматься, ситуация чудовищная: оказывается, гражданин РФ может получить статус налогового нерезидента. Между тем, меня еще в институте учили, что гражданин государства — это лицо, которое имеет не только определенные права, но и обязанности, среди которых уплата налогов стоит на первом месте.

В Конституции РФ, замечу, нет отдельного раздела об обязанностях гражданина. Я долго листал нашу Конституцию, и обнаружил всего три обязанности.

Одна из них — военная служба, с оговоркой, что в случае особых политических и духовно-религиозных взглядов гражданин эту обязанность может не выполнять. Другая обязанность — охранять окружающую среду и природные ресурсы. Как вы знаете, в России природные ресурсы де-факто приватизированы, и наши олигархи, которые на них зарабатывают миллиарды долларов, плевать хотели на выполнение этого своего обязательства. Наконец, последняя в списке трех обязанностей — это как раз обязанность платить налоги.

Именно поэтому я считаю, что закон о КИКах грубейшим образом нарушает Конституцию РФ. И такая ситуация является уникальной. Возможно, в мире найдутся другие страны, где гражданин может быть налоговым нерезидентом, но их надо еще поискать.

«СП»: — Госдума не пыталась исправить эту ситуацию?

— Совсем наоборот. Как стало известно, народные избранники готовят законопроект, который позволит узкой группе лиц - прежде всего, олигархам, — получить статус налогового нерезидента в силу того, что эти лица не могут выезжать за границу, поскольку попали в санкционные списки США и ЕС.

Мол, ребята не могут выехать и подтвердить свой статус налогового нерезидента. Поэтому пусть они, родимые, сидят в Москве, а мы в порядке исключения присвоим им нужный статус.

С моей точки зрения, это напоминает театр абсурда. Люди зарабатывают в России огромные средства, постоянно проживают на территории РФ, а налоги платят в казну Швейцарии, Великобритании и других стран, некоторые из которых являются нашими откровенными геополитическими противниками.

«СП»: — К чему ведет такая ситуация?

— По экспертным оценкам, за пределами РФ, в результате утечки капиталов, уже накопились активы на сумму более $ 1 трлн. Эти активы работают и создают прибыль, но налоги от нее в российскую казну не платятся.

В такой ситуации заявления власти, что Россия будет развиваться, что наметился экономический рост — не имеют смысла. Если в российской экономике есть такая гигантская дыра, из которой все утекает, вы можете обеспечить сколь угодно высокий экономический рост — все равно его результаты не достанутся россиянам.

Результаты роста, как и раньше, уйдут в офшоры, и их бенефициарами — отчасти — станут российские чиновники-клептоманы и олигархи. А кончится дело тем, я считаю, что все эти активы будут заморожены, арестованы и конфискованы нашими геополитическими «друзьями».