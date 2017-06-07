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Коржаков: Для Наины Ельциной 90-ые действительно были «святыми»

14:50. 7 июня 2017 Просмотров - 55 Один комментарий Опубликовал:

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Экс-начальник охраны Бориса Ельцина в беседе с НСН обвинил вдову первого президента РФ в лицемерии. 
 
Наина Ельцина в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» представила книгу мемуаров «Личная жизнь». Также в ходе презентации вдова первого президента России заявила, что не читала мемуары Александра Коржакова. Однако, по словам Ельциной, относится к ним плохо, поскольку их автор многое «напридумывал». Кроме того, Наина Ельцина, отвечая на вопросы журналистов, назвала 1990-е годы «святыми».
 
В беседе с НСН бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Государственной думы (1997—2011) Александр Коржаков заявил, что его восприятие 90-ых годов в корне отличается от того, о котором говорит Наина Ельцина:
 
«Это для неё святые, потому что она ничего не знает и жила всё время в раю. Вы возьмите и прочитайте мою книгу «Бесы 2.0. А цари-то — ненастоящие!». Я давно и очень много про Наину написал. Вот журнал «Огонек» до выхода её книги опубликовал одну из глав. Там нет ни одного слова правды про меня. И я ответил ей, потому что мне надоело смотреть на это лицемерие. Там полностью ответы на все её вопросы. Какие же 90-ые святые?», - заявил собеседник НСН.  
 
По словам Александра Коржакова, Наина Ельцина забыла про октябрь 1993 года. «Там всё было 50/50. Дрались не на жизнь, а на смерть. А она отсиживалась на даче у себя. Она была защищена, пила, ела, везде её возили и защищали. Поэтому у нас совершенно разные понятия об этих годах. Она хорошо жила, да.  Я её знаю очень хорошо – она чемпион мира по лицемерию», - резюмировал Коржаков.
 
Напомним, в книге  Александра Коржакова «Бесы 2.0» с подзаголовком «А цари-то — ненастоящие!» приводятся неизвестные ранее подробности жизни Бориса Ельцина и его окружения. Кроме того, мемуары содержат ряд сенсационных признаний начальника охраны президента и некоторые эпизоды из жизни ельцинского Кремля. Коржаков также является автором произведений «Борис Ельцин: от рассвета до заката» и «Борис Ельцин: от заката до рассвета. Послесловие», которые разошлись огромными тиражами. 
 

 

http://nsn.fm/society/korzhakov-dlya-nainy-elcinoy-90-ye-deystvitelno-byli-svyatymi.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Метки: ельцин, ельцинизм
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Один комментарий»

  • 501 306
    Михаил 7 июня 2017 в 15:17 Ссылка Пометить
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    Баба совсем сбрендила!Как у неё хватает наглости врать,да ещё в три короба?!Создаётся такое впечатление,что она сидит на окладе у враждебных нам сил и отрабатывает свой “кусок хлеба!”Ельцин был потенциальным алкоголиком,мастерски просравшим Величайшую страну! Не сомневаюсь,в гробу он не переворачивается,а крутится как пропеллер!Та же участь ждёт второго соучастника этой трагедии,также мастерски просравшего страну как этому алкоголику,так и тем силам,у которых он сидел на дотациях!Которые в последствии тихонько его бросили,чтобы самим не утонуть в том ******,которое они совместно наворотили!

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