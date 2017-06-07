Коржаков: Для Наины Ельциной 90-ые действительно были «святыми»

Экс-начальник охраны Бориса Ельцина в беседе с НСН обвинил вдову первого президента РФ в лицемерии.

Наина Ельцина в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» представила книгу мемуаров «Личная жизнь». Также в ходе презентации вдова первого президента России заявила, что не читала мемуары Александра Коржакова. Однако, по словам Ельциной, относится к ним плохо, поскольку их автор многое «напридумывал». Кроме того, Наина Ельцина, отвечая на вопросы журналистов, назвала 1990-е годы «святыми».

В беседе с НСН бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Государственной думы (1997—2011) Александр Коржаков заявил, что его восприятие 90-ых годов в корне отличается от того, о котором говорит Наина Ельцина:

«Это для неё святые, потому что она ничего не знает и жила всё время в раю. Вы возьмите и прочитайте мою книгу «Бесы 2.0. А цари-то — ненастоящие!». Я давно и очень много про Наину написал. Вот журнал «Огонек» до выхода её книги опубликовал одну из глав. Там нет ни одного слова правды про меня. И я ответил ей, потому что мне надоело смотреть на это лицемерие. Там полностью ответы на все её вопросы. Какие же 90-ые святые?», - заявил собеседник НСН.

По словам Александра Коржакова, Наина Ельцина забыла про октябрь 1993 года. «Там всё было 50/50. Дрались не на жизнь, а на смерть. А она отсиживалась на даче у себя. Она была защищена, пила, ела, везде её возили и защищали. Поэтому у нас совершенно разные понятия об этих годах. Она хорошо жила, да. Я её знаю очень хорошо – она чемпион мира по лицемерию», - резюмировал Коржаков.

Напомним, в книге Александра Коржакова «Бесы 2.0» с подзаголовком «А цари-то — ненастоящие!» приводятся неизвестные ранее подробности жизни Бориса Ельцина и его окружения. Кроме того, мемуары содержат ряд сенсационных признаний начальника охраны президента и некоторые эпизоды из жизни ельцинского Кремля. Коржаков также является автором произведений «Борис Ельцин: от рассвета до заката» и «Борис Ельцин: от заката до рассвета. Послесловие», которые разошлись огромными тиражами.

http://nsn.fm/society/korzhakov-dlya-nainy-elcinoy-90-ye-deystvitelno-byli-svyatymi.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com