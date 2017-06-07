«Из грязи в князи»: нищета американской демократии

Высокое качество жизни граждан США оказалось очередным мыльным пузырем. Слухи сильно преувеличены: почти половина американцев оказались неспособны наскрести даже 400 баксов в случае житейских неурядиц. Пришлось бы срочно что-то продавать либо влезать в долги. И если американец, рожденный в начале 1940-х гг. жил лучше своих родителей, то в наше время ситуация кардинально изменилась… в худшую сторону.

Социальный лифт практически перестал функционировать: неравенство доходов начало расти, а стагнация доходов среднего класса больше не позволяет людям подняться по социально-экономической лестнице. Если в 40-х гг. прошлого века 92% американцев могли сделать отличную карьеру, то уже к 1985 году только половине из них повезло, и они смогли вести более обеспеченную жизнь, чем их родители.

И здесь речь идет только о людях, относящихся к среднему классу. Что касается детей, рожденных в бедности, их шансы чрезвычайно малы. Издание «Transforming World Atlas» от BofA опубликовало карту для иллюстрации глобальных экономических, политических и инвестиционных тенденций, с пометкой, в каких районах дети имеют больше шансов на успех.

Согласно карте, дети, рожденные в 20% самых бедных слоев населения, имеют лучшие шансы подняться к 20% самых обеспеченных слоев: «Вероятность перехода от самого дна на вершину составляет 7% в США». Дети в районе Великих равнин, в центре США, имеют больше шансов попасть «из грязи в князи», чем дети на юге США. В последнем регионе их шансы составляют всего 5%.

Стать обеспеченным человеком – мечта, наверное, любого американца. Но помимо мечты почти каждому приходилось испытывать и тайный стыд, когда приходилось упрашивать кредиторов об отсрочке долга, бояться открыть почтовый ящик, чтобы не увидеть горы счетов при наличии лишь пустых карманов. Голодать и скрывать это от всех.

Порочная практика. Америка считается самой богатой страной мира, поэтому американцы с трудом признают наличие финансовых проблем, считая это позором. Главы семейств бояться признаться в этом даже своим семьям, чтобы не чувствовать себя неполноценными. А про деньги, отложенные на «черный день», можно даже не вспоминать. Сплошные «черные недели» без денег, а, значит, без медицинской страховки, оплаты насущных повседневных нужд, жизнь на грани выживания.

Американский средний класс продолжает разоряться, исчезать, а ведь он всегда считался основой американской стабильности. Но теперь годовые доходы семей упали практически вдвое.

Большая часть населения США по причине финансовых проблем находится в состоянии постоянного стресса. По состоянию на 2015 год, 46 млн. американцев жили на обеспечении продовольственных банков, количество бездомных детей увеличилось на 60% с 2009 года, началась «эпидемия бездомных», состояние крайней бедности стало нормой для Америки.

Но имеются данные и за 2017 год. Так, президент США Дональд Трамп этой весной, в ходе выступления с обращением к Конгрессу, заявил следующее: «94 млн. американцев безработные, более 43 млн. людей живут в бедности и более 43 млн живут на талонах на питание. Один из пяти трудоспособных человек не работает».

С такими провалами в социально-экономической политике, Вашингтону стоило бы больше внимания уделять не Путину, российским хакерам и увеличению воинского контингента близ российских границ, а своим согражданам. Россия, которую критикуют так рьяно и с упоением на Западе, уделяет в разы больше внимания своим гражданам, чем т.н. «демократы».