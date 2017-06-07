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Бюджет РФ недополучит 54 млрд рублей из-за долга Венесуэлы

11:27. 7 июня 2017 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал:

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Соглашение о выдаче кредита было заключено с Каракасом в конце 2011 года
 
Боливарианская Республика Венесуэла не выплатила Российской Федерации почти $1 млрд по кредиту. Об этом говорится в заключении Счётной палаты на проект правительственных поправок в федеральный бюджет 2017 года.
 
В документе отмечено, что власти Венесуэлы не выполнили условия реструктуризации долга страны перед РФ. В результате в российский бюджет не поступит почти $950 млн или 53,9 млрд рублей.
 
Указано также, что правительством предусмотрены поправки, уменьшающие объем возвратов по государственным финансовым и экспортным кредитам. Мера обусловлена неисполнением венесуэльской стороной условий межправительственного протокола, который был составлен в сентябре 2016 года к соглашению между Москвой и Каракасом. Договор предусматривал предоставление Венесуэле государственного кредита.
 
Напомним, предоставление Венесуэле кредита стало итогом визита в республику в 2011 году вице-премьера РФ Игоря Сечина. В сентябре 2016 года правительство России одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение о выдаче кредита Венесуэле от 8 декабря 2011 года. Поправки предполагают, что долг Каракаса консолидируется и гасится равными траншами каждые полгода в течение трех лет, выплаты стартуют в марте 2019 года.
 
Как сообщало ИА REGNUM, обрушение цен на нефть во второй половине 2014 года привело к экономическому кризису в Венесуэле, который перерос в кризис политический. Его итогом стало противостояние между главой государства Николасом Мадуро и его правительством с одной стороны и оппозиционным парламентом и проамериканской оппозицией с другой стороны.
 
 https://regnum.ru/news/economy/2285113.html

 

 
Метки: венесуэла, долги, Россия, экономика
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