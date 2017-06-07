Александр Росляков. Великий почин: русские люди скинулись в помощь шоферу, спасшему ребенка

Сегодняшние политические, культурные и криминальные новости часто вгоняют в ступор. То пьяный мужик убил за здорово живешь девятерых собутыльников; то артисты прогрессивного театра вышли на сцену с голыми писями и помочились в зал; то политики договорились сократить пенсионеров… Но еще больше удручает парящий над всем этим официоз: «Жить стало лучше, веселее; кризис пройден; олигарх Усманов – лучший друг народа; Путин в пух разбил Европу и Америку; веселится и ликует весь народ!..»

И на этом фоне меня пронзила новость от новочерскасского издания DonDay – о необыкновенной акции солидарности с простым водителем Скорой. Он спас 4-летнего малыша, за что был наказан штрафом от начальства – и вознагражден простыми гражданами, собравшими ему по крохам компенсацию в 26 600 рублей.

Как было дело. В Новочеркасске на подстанцию скорой помощи поступил вызов: у 4-летнего ребенка приступ удушья. Дежурная бригада тут же выехала по адресу. Малыш едва дышал, у него начался отек дыхательных путей, и его надо было срочно доставить в реанимацию.

Но на обратном пути «Газель» медиков попала в пробку. Ее водитель Петр Иванович Студеникин включил сирену, мигалки и выехал на встречку. Все уступали ему дорогу – но на перекрестке дурная «Лада-Приора», желая проскочить перед носом Скорой, врезалась в нее.

– Своей вины водитель «Приоры» не отрицал и не имел ко мне претензий, – рассказал корреспонденту DonDay Петр Студеникин. – Я ему говорю: нужно, конечно, ГИБДД вызывать, оформлять ДТП, но у меня там ребенок задыхается…

После того, как медики убедились, что никто в «Приоре» не пострадал, Студеникин решил уехать с места аварии. Ребенок в машине был слишком плох, и нельзя было терять ни минуты. Мальчика привезли вовремя. Реаниматологи сняли отек и спасли его жизнь.

Но эта история получила самое поганое продолжение. Из-за того, что ДТП не было оформлено должным образом, водителя Скорой лишили премии в размере 3000 рублей за нарушение должностной инструкции. Эта паршивая инструкция была поставлена бездушными чиновниками выше жизни маленького, умирающего человека! Мораль: водитель Скорой должен был, блюдя инструкцию, дать сдохнуть малышу – и получить в итоге свою премию!

Рассказ обо всем этом породил среди читателей DonDay народную инициативу: собрать для Петра Ивановича всем миром 3000 рублей – на оплату его штрафа. Правда, тогда матерые чиновники, дабы показать, что не глухи к мнению народа, уменьшили этот штраф до 1800 рублей.

В итоге «народная премия» для Петра Студеникина составила 26 600 рублей – и народная копейка в адрес благородного нарушителя инструкции пришла из самых разных мест. Редактор DonDay Иван Коваль рассказал:

– Суммы были самые разные. Кто-то прислал 10 рублей, кто-то – 30, кто-то – 300. Три человека – по 1000 рублей. Студенты Новочеркасска слали остатки со своих банковских карт и писали об этом в соцсетях. Это были и 3 рубля, и 10, и 30. Был перевод в 300 рублей даже с Камчатки!

Герою этой истории привезли его «народную премию» прямо домой – в станицу Заплавскую, где он с семьей живет в своем скромном домишке.

Ему сейчас 59 лет, 36 из них он возит медиков. Национальный работяга. Соль и гордость земли русской – что, видимо, почувствовали в нем все те, кто не поскупились послать ему свои последние копейки.

«Народную премию» он решил в первую очередь потратить на родную Скорую. Купить кулер в комнату отдыха – чтобы на подстанции, где работают девять человек, была горячая и холодная вода. И еще – на инструменты, которых не хватает для ремонта его старенькой «Газели». Ну, и что-то из этих немалых для него средств – в тысячи раз меньших, чем расточают на их барские прихоти писатели дрянных инструкций – на мелкий ремонт своего дома.

Вся эта история трогает до слез. Вот только что закрылся либеральный журнал «Новое время» – его хозяйка Евгения Альбац тоже обратилась к своим либералам через рупоры с аудиторией, в тысячи раз превышающей аудиторию скромного DonDay. И ничего в ответ не собрала. Ну, или собрала такие крохи, которые не дали дальше выпускать этот журнальчик, исполненный проклятий в адрес русского народа.

А русский народ явил в этой новочерскасской капле то, что обязан являть во всем русском море – тогда оно возьмет свое. Старт дан: возникло то, чего нам страшно не хватало все эти годы, когда издатели всякой русофобии процветали в силу их солидарности – а русские жалко топтались поврозь в чужой прихожей. Причем под русскими я разумею не некий генетический оплот или оскал – а тех, кому дорог свой дом, сплоченный некогда великой русской силой.

Нам в первую голову недостает национальной солидарности, без которой все вопли против людоедских инструкций, выписанных нам Кудриным, Усмановым, Фридманом и Авеным – пустой звук. Состоявшаяся помощь шоферу Студеникину – это не только копейки, превратившиеся в крупный взнос для обобранного жизнью труженика. Это – и напряженная струна, заставившая дрогнуть нелюдей-чиновников, впаявших ему подлый штраф.

И лишь игра на этой струне может вывести нас к свету из того нынешнего мрака, где у чиновников и олигархов рука руку моет, намывая на этом миллиарды – а беднота мечтает о каком-то кулере, дабы испить простой воды.

Как только мы научимся протягивать друг другу руки – а не фиги, что сквозят сегодня из безумной свары в соцсетях – тут же власть паразитов и падет.

Водитель Студеникин явил свою готовность действовать против убийственных инструкций – и получил за это высший балл почтения от тех, кто оказался в курсе его дела. И да будет это точкой той кристаллизации, откуда вырастет наш пробивной кулак, который заставит снизить наложенные на весь наш народ штрафы в пользу Усмановых и прочих Фридманов.

И ничего нереального в этом нет: достаточно почувствовать себя единым целым, напрячь всем миром свои плечи – и паразиты тотчас съежатся, боясь народной воли, заставившей сократить тот же штраф Студеникину.

Как это все произойдет на деле – уже дело техники. Но главное тут – сам почин.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/6/18968/-