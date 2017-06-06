Володин: получение гражданства через присягу

Люди рождаются и в большинстве случаев «автоматом» получают гражданство той страны, где появились на свет. Вырастая, иногда изъявляют желание покинуть пределы своей родины не только в географическом плане, но и в правовом поле. Получение второго гражданства или полный переход в гражданство другой страны давно уже никого не удивляет.

Говорят же, что рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше! Тут уж, главное, принимающей стороне не ошибиться, привечая нового гражданина. Приезжают и в Россию, как любители заработать, так и желающие стать гражданином Российской Федерации со всеми правами, забывая, зачастую, про обязанности. О многом забывая, в первую очередь, о чести и совести.

И вот с такими «кадрами» работать нужно не только ФМС и полиции, но и законодателям. Закон о гражданстве требует внесения изменений согласно духу времени. Об этом упомянули в ходе встречи в Кремле президент России Владимир Путин и Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Рабочая встреча, во время которой не обошли вниманием правотворчество в России.

В Госдуме идет к завершению весенняя сессия, пора подбивать промежуточные итоги. К ним можно отнести и успешное рассмотрение законодательных «завалов», когда законопроекты, утратившие актуальность, будут отменены или отозваны заксобраниями регионов. Но среди них встречаются довольно интересные законодательные инициативы, как, например, предложение о внесении поправок в закон о гражданстве РФ.

Интересно, что думские фракции оказались в кои-то веки едины во мнении, что пора пересмотреть норму по отмене решения о предоставлении гражданства. Нужно внести поправки в Закон, согласно которым при оформлении иностранцем или лицом без гражданства заявления о предоставлении ему гражданства РФ, он примет на себя определенные обязательства, при нарушении которых он лишится гражданства.

«В случае приёма меня в гражданство Российской Федерации обязуюсь быть верным России и добросовестно выполнять свой гражданский долг в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации».

Совершил теракт в России, был осужден? Все, решение отменяется. Стоит отметить, что Путину данная инициатива пришлась по душе, главное, с Конституционным судом проконсультироваться и сделать все в рамках закона. Имеется и другой вариант – присяга (или клятва) при вступлении в гражданство РФ. Хочешь стать россиянином, тогда клянись, что будешь любить и защищать Россию, уважать ее законы и традиции, историю и культуру. Не хочешь, тогда оставайся гостем.

Присягают же военнослужащие своей стране, так чем отличается присяга гражданского человека? Честно говоря, мало чем. В случае начала военных действий все граждане могут быть поставлены под ружье и мобилизованы. Володин, в свою очередь, заверил президента, что вместе с депутатами подготовит текст клятвы для будущих граждан Российской Федерации с учетом международного опыта и российских традиций.

Принять гражданство Российской Федерации, значит, стать частью нашей страны. А террористы и прочие преступники нам здесь не нужны. При внесении же подобных поправок, каждый осознает, что его решение будет иметь определенные юридические последствия: навредишь России – лишишься и гражданства.

Сколько раз в социальных сетях говорили о том, что отъявленных русофобов пора лишить гражданства и выслать из страны, чтобы они Россию не проклинали, не унижали, а пресмыкались перед Западом на Западе. Конечно, Вячеслав Володин не подразумевал, что такую мелкую шушеру начнут лишать гражданства, но пособники террористов и экстремисты от расплаты не уйдут: ждут их и суд, и нары, а в будущем – изгнание.