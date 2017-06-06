Внутри живого тела (National Geographic)
10:30. 6 июня 2017 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Едва родившись и до самого последнего вздоха, наш организм ежесекундно подвергается безостановочному преобразованию. Национальный Географический Канал (National Geographic Channel) покажет уникальное документальное кино «Внутри живого тела» об эволюции нашего тела с момента зачатия до кончины. Съемки фильма производились эндоскопической HD камерой внутри человека – во рту, горле, сердце, желудке и иных органах. Это познавательный фильм об анатомии человеческого тела и его невероятных возможностях.
Источник: nashaplaneta.su