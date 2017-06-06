Внутри живого тела (National Geographic)

... очень важна. Если вы внутри себя думаете негативно, вы ... оставаться ими порабощёнными. Вообразите внутри, в каком мире вы...энергию света, окружающую вас, внутрь вашего тела. Когда вы выдыхаете, наблюдайте... своё сознание на два тела. Живу в то же самое ...