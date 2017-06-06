Террористы и спонсоры — нужное подчеркнуть

Газета «Завтра» попросила меня прокомментировать последние теракты в Лондоне и разрыв дипломатических отношений арабских стран с Катаром.



Источник: Газета «ЗАВТРА»

«Лондонский теракт: Мэй и Трамп задумались о конце эпохи «политкорректности»

Поджигатели — те, кто совершил поджог; зачинщики, подстрекатели. Поджигатели скандала, беспорядков. Поджигатели войны (политики, стремящиеся к развязыванию войны, агрессии). Поджигательская политика (политика поджигателей войны). С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка.



В минувшую субботу в столице Великобритании произошел теракт, жертвами которого стали 7 человек, несколько десятков пострадали. Около 22:00 по местному времени на Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов. После направился к рынку Боро. Там трое мужчин вышли из фургона и начали наносить ножевые ранения случайным людям. Трое подозреваемых в нападении были застрелены полицией. На их телах были закреплены муляжи взрывных устройств. Ответственность за теракт взяло на себя так называемое «Исламское государство» (запрещено в РФ).

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в воскресенье, что в связи с изменением характера угроз для британского общества нужно проверить антитеррористическую стратегию служб безопасности на предмет её эффективности. «Поскольку характер угроз, с которыми мы сталкиваемся, становится более сложным, более фрагментарным, более скрытным, особенно в интернете, стратегия должна поспевать», — сказала она. «В свете того, что мы знаем об изменяющейся угрозе, мы должны пересмотреть британскую антитеррористическую стратегию, чтобы убедиться: у полиции и служб безопасности есть все полномочия, которые нужны», — продолжила Мэй. При этом она допустила возможность ужесточения сроков заключения за преступления, связанные с терроризмом. Кроме того, Мэй заявила о необходимости «работы с союзными демократическими правительствами, чтобы достичь международного соглашения о регулировании киберпространства» в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом. Также премьер упомянула необходимость разгрома группировки ИГ в Ираке и Сирии. По мнению премьера, в настоящий момент в Великобритании существует «слишком много терпимости к экстремизму».

Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова мэра Лондона Садика Хана о том, что у жителей столицы нет причин беспокоиться, поскольку количество полицейских на улицах города увеличат в связи с терактом прошлой ночью. Об этом Трамп написал в своем Twitter. «По меньшей мере семь погибших и 48 раненых в результате террористической атаки, а мэр Лондона говорит «нет причин беспокоиться», — написал президент США. В предыдущем твите он также заявил, что «необходимо прекратить быть политкорректными» и обеспечить безопасность людям. «Если мы не поумнеем, это только ухудшится».

Экспертные оценки Николай Стариков

Источник: nstarikov.ru