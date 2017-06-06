Террористы и спонсоры — нужное подчеркнуть
Газета «Завтра» попросила меня прокомментировать последние теракты в Лондоне и разрыв дипломатических отношений арабских стран с Катаром.
Источник: Газета «ЗАВТРА»
«Лондонский теракт: Мэй и Трамп задумались о конце эпохи «политкорректности»
Поджигатели — те, кто совершил поджог; зачинщики, подстрекатели. Поджигатели скандала, беспорядков. Поджигатели войны (политики, стремящиеся к развязыванию войны, агрессии). Поджигательская политика (политика поджигателей войны).
В минувшую субботу в столице Великобритании произошел теракт, жертвами которого стали 7 человек, несколько десятков пострадали. Около 22:00 по местному времени на Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов. После направился к рынку Боро. Там трое мужчин вышли из фургона и начали наносить ножевые ранения случайным людям. Трое подозреваемых в нападении были застрелены полицией. На их телах были закреплены муляжи взрывных устройств. Ответственность за теракт взяло на себя так называемое «Исламское государство» (запрещено в РФ).
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в воскресенье, что в связи с изменением характера угроз для британского общества нужно проверить антитеррористическую стратегию служб безопасности на предмет её эффективности. «Поскольку характер угроз, с которыми мы сталкиваемся, становится более сложным, более фрагментарным, более скрытным, особенно в интернете, стратегия должна поспевать», — сказала она. «В свете того, что мы знаем об изменяющейся угрозе, мы должны пересмотреть британскую антитеррористическую стратегию, чтобы убедиться: у полиции и служб безопасности есть все полномочия, которые нужны», — продолжила Мэй. При этом она допустила возможность ужесточения сроков заключения за преступления, связанные с терроризмом. Кроме того, Мэй заявила о необходимости «работы с союзными демократическими правительствами, чтобы достичь международного соглашения о регулировании киберпространства» в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом. Также премьер упомянула необходимость разгрома группировки ИГ в Ираке и Сирии. По мнению премьера, в настоящий момент в Великобритании существует «слишком много терпимости к экстремизму».
Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова мэра Лондона Садика Хана о том, что у жителей столицы нет причин беспокоиться, поскольку количество полицейских на улицах города увеличат в связи с терактом прошлой ночью. Об этом Трамп написал в своем Twitter. «По меньшей мере семь погибших и 48 раненых в результате террористической атаки, а мэр Лондона говорит «нет причин беспокоиться», — написал президент США. В предыдущем твите он также заявил, что «необходимо прекратить быть политкорректными» и обеспечить безопасность людям. «Если мы не поумнеем, это только ухудшится».
Экспертные оценки
Николай Стариков
Источник: nstarikov.ru
За лондонскими терактами и реакцией на них стоят геополитические и политические интересы Запада. Ключевые слова прозвучало в выступлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая прямым текстом сказала, что «ценности свободного западного мира не совместимы с исламом». Фактически это означает, что Запад устами руководителя Великобритании объявил исламу войну. И всё это происходит на фоне постоянных попыток Запада разжечь войну в самых разных регионах и по любому поводу в мире. Видимо, западные руководители выбрали искусственно создаваемые противоречия между исламом и христианским миром как некий столбовой сценарий развития глобального конфликта в мире. Этот сценарий поджигатели пытались разыгрывать и на территории России. После контртеррористической операции на Кавказе вопрос о вовлечении России в этот сценарий был закрыт. Теперь перед нами вторая попытка разжигания конфликта, уже за пределами РФ.
Перспективы пока сложно просматриваемы, но очевидно, что и дальше будут совершаться террористические акты, которые Запад очень быстро будет трактовать в рамках своего сценария. И продолжит использовать их для подтверждения якобы существующих фундаментальных противоречий между людьми, которые исповедуют ислам и людьми, которые ислам не исповедуют. Запад намерен следовать старой и не очень доброй римской поговорке: «Разделяй и властвуй». Сегодня в большинстве стран мира мирно уживаются люди, исповедующие ислам и люди, принадлежащие к христианской и другим конфессиям. Но для сохранения мирового доминирования Западу нужна война. Это значит, что нужно ссорить между собой людей и сеять военные конфликты.
Посмотрите, кто был фактическим создателем исламского фундаментализма в том виде, в котором мы его сегодня знаем – спецслужбы США. А идеологом всего этого был Збигнев Бжезинский. Фактически исламский фундаментализм был рождён не раньше середины 70-х годов для противодействия Советскому Союзу, для создания напряжённости вокруг границ Советского Союза. Сегодня этот порождённый Западом терроризм подпитывается Западом не в меньшей степени, чем это происходило во времена Советского Союза. То есть одной рукой Запад и марионеточные режимы стран, которые он поддерживает, подпитывают терроризм, а другой рукой якобы будет с этим терроризмом бороться, используя это как повод для вторжения в независимые государства.
Может быть, кто-нибудь уже и забыл, но в 2001 году без какого-либо следствия США немедленно обвинили Афганистан в попустительстве терроризму и вторглись туда, Никакие доказательства не были предоставлены, никаких судов над террористами не было, а американские военные базы до сих пор находятся на территории Афганистана и уходить оттуда не собираются. При этом в качестве последствий мы можем назвать резкий рост ввоза наркотиков американскими военными самолётами в США и в самый центр Европы через базу «Кэмп-Бондстил», которая находится в Косове. Таким образом, Запад обеспечивает постоянно воспроизводящуюся провокацию для объяснения своих действий общественности. Перед нами ситуация, когда негативный вывод о многих сотнях миллионов людей делается на основании нескольких мерзавцев, которые убивают людей. Подонки есть всегда – в любой конфессии в любом народе. Далее – дело за СМИ. Кстати, Запад в сегодняшней пропаганде говорит не о том, что христианство противостоит исламу. Он говорит о том, что ислам противоречит ценностям так называемого «свободного мира». То есть он уходит в сторону от религиозной составляющей, потому что, действительно, очень сложно назвать христианским сегодняшнее западное общество с регистрациями гей-браков и прочими смертными грехами, выдаваемыми за общечеловеческие ценности.
Западу нужен конфликт. Западу нужно объяснение для своих солдат, для своих обывателей, почему армия Запада вновь возвращается, например, на Ближний Восток, откуда она совсем недавно вроде бы собралась уходить. Может быть, молодые читатели не знаю, но Сирия как государство в новейшей истории появилась сразу после окончания Второй мировой войны – а до этого она была французской колонией. Существовали французские Государство Алавитов, Великий Ливан и т.д. Англичане также имели в том регионе подконтрольные территории. Сегодня они вновь возвращаются в Сирию и Ирак, используя терроризм как некий предлог. Ведь теперь, после случившегося в Лондоне, каждому британскому солдату и каждому британскому обывателю будет понятно: зачем британские солдаты должны присутствовать в Сирии и Ираке? А то, что всего бы этого могло бы не быть, если бы в этих государствах не было гражданской войны и Западом не были бы уничтожены независимые государства – этот вопрос уже не поднимается. То есть меняется местами следствие и причина.
Если Запад на словах говорит о борьбе с терроризмом, я думаю, что вряд ли он реально начнём бороться с этим терроризмом – просто потому, что это его инструмент осуществления международной политики. Мэй грозила усилить борьбу с террориствми. Может быть, кого и посадят. Может быть, кого-то и ликвидируют, кого-то и побомбят. Но терроризм как средство международной политики за последние десятилетия не то, что не был уничтожен – он, наоборот, усилился. Когда-то нам американские президенты говорили, что уничтожение Аль-Каиды – это главная задача американской политики. С тех прошло почти семнадцать лет. Победили Аль-Каиду? Нет. Победили ли терроризм? Нет. Можно говорить о неэффективности США как государства, ставящего перед собой определённые цели либо констатировать, что они имитируют борьбу с терроризмом. Потому что «борьба» идёт, а терроризм процветает, и конца и края этому злу не видно. Поэтому Запад как всегда лицемерен: говоря о борьбе с терроризмом, на самом деле он будет создавать поводы для террора, продолжит его поддерживать финансово, экономически и дипломатически.
Мэй говорит о том, что в Великобритании существует слишком много терпимости к экстремизму и призывает ужесточить позицию по этому вопросу. Внешне это дрейф в сторону позиции Трампа. А с другой стороны, Трамп вступил в полемику с мэром Лондона мусульманином Ханом и посмеялся над его действиями и суждениями. Сто мы видим в этой истории: разделение внутри Запада или наоборот сближение? Или играется спектакль для профанов?
Мне кажется, большой ошибкой было бы путать тактику и стратегию. У каждого западного лидера есть задача сохранить своё политическое лицо, завоевать симпатии избирателей и при этом продолжить ту стратегическую линию, которая передаётся на Западе из правительства в правительство, от президента к президенту. Поэтому стратегическая линия – сеять войну, хаос, объяснять это всё какими-то красивыми словами, прикрывающими животную жажду доминирования на планете. А тактически лидеры могут спорить друг с другом, улыбаться или хмуриться, делать какие-то заявления, которые помогут набрать избирательные очки. Поэтому мне кажется, что надо поменьше следить за полемикой западных лидеров на уровне тактическом и побольше заниматься анализом западной стратегии. Западные лидеры не выдумывают никаких новых политических методов. Всё это старо как мир. Когда Гитлеру нужно было напасть на Польшу, он совершил провокацию в Гляйвице и под этим предлогом осуществил нападение на Польшу, стараясь выставить себя жертвой агрессии, но никак не агрессором. Когда Западу нужно вторгаться в независимые государства, отбросив в сторону международное право как институт, Запад помогает террористам, финансирует их, их руками совершает террористические акты в своих собственных столицах. И дальше под предлогом борьбы с этими самым террористами он, уже как бы жертва, вторгается в Афганистан, Ирак, Сирию и так далее. Это очень удобно. Сегодняшний терроризм даёт Западу некий мандат в СМИ (потому что международное прав всё равно нарушается) для вторжения в любое государство. Завтра Великобритания заявит, что террористы, причастные к теракту в Лондоне, находятся в таком-то государстве, и поэтому мы летим, бомбим и вторгаемся в их государство. Очень удобный инструмент. Запад никогда не будет от него отказываться.
О ситуации вокруг Катара, которая тоже описывается мировыми СМИ как «борьба с терроризмом». Информация и оценки российских специалистов о том, что крошечное государство Катар является источником передачи денежных средств террористам, в наших СМИ публикуются уже много лет. Эта информация Западом никак не замечалась до тех пор, пока на Петербургском экономическом форуме один из серьёзных катарских фондов не подписал договор об инвестировании очень серьёзных финансовых сумм в экономику России. Вот после этого Запад через несколько дней вдруг заметил то, что именно Катар занимается финансированием терроризма. Мне кажется, что здесь был произведён определённый манёвр, когда на ходу назначили виновного, а потом продемонстрировали всем: если вы будете налаживать отношения с Россией, то в итоге вы окажетесь виноватыми во всех смертных грехах. Так что и здесь стратегическая линия Запада никоим образом не изменилась. Нужно посмотреть за дальнейшими действиями. Потому что если Запад действительно всерьёз обвиняет Катар, если действительно хочет наказать спонсоров терроризма, то ему никто не мешает высадить там воздушно-десантную дивизию, которой с лихвой хватит для оккупации этого государства, всё население которого может собраться на одном футбольном стадионе. Вот и посмотрим, какие действия будут предприняты против Катара. Обратите внимание: разрыв дипломатических отношений с ним последовал со стороны арабских государств – но никак не самой Великобритании или США. Так что скорее всего перед нами просто некая показательная порка, которая имеет целью вовсе не борьбу с терроризмом, а предотвращение улучшения отношений арабских государств, как и вообще всех государств мира – с Россией.
Запад сам себе противоречит. С одной стороны, он нам рассказывает о том, что выследил русских хакеров, которые где-то в компьютерах что-то сделали. С другой стороны, он никак не может предотвратить финансирование терроризма. Но банки-то все – западные! Финансовая система контролируется Западом. Все транзакции идут исключительно через эту систему, потому что никакой другой просто не существует. В рамках этот системы сверхдержава десятилетиями никак не может поймать чёрную кошку в чёрной комнате. Значит, дело не в том, что там этой кошки нет. Кошка там есть, просто эту кошку никто не ловит. Это главный вывод, который мы можем сделать, анализируя те события, которые разворачиваются вокруг так называемой борьбы Запада с терроризмом.»