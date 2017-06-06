Сводки от ополчения Новороссии 06 июня 2017

В ДНР ранены шесть человек из-за обстрела боевиков «АТО»

Шесть мирных жителей ранены при обстреле поселка Крутая Балка в пригороде Ясиноватой со стороны украинских силовиков.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ВС ДНР

«В результате обстрела с позиций ВСУ населенного пункта Крутая Балка ранение получили шесть мирных жителей», — сказал журналистам представитель ВС ДНР.

Он уточнил, что обстрел продолжался с двух часов дня понедельника.

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ВСУ восемь раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий, Калиново и Фрунзе, поселков Голубовское и Красный Яр, сел Логвиново и Красный Лиман.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

В результате обстрелов в пгт Донецкий повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

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ОБСЕ отказывается говорить правду об обстрелах ВСУ

В ночь на 5 июня украинские каратели обстреляли поселок Трудовские. В результате чего зафиксировано попадание в крышу жилого дома. ОБСЕ отказывается говорить правду.

«Сейчас мы находимся в поселке Трудовские. С 4 на 5 июня укронацисты обстреляли поселок. Пострадал дом, два прямых попадания. Здесь присутствует ОБСЕ. Сейчас мы спросим об обстреле», — сказал автор видео.

На вопрос «Откуда это прилетело?» представитель ОБСЕ ответила:

«Это то, чем мы занимаемся сейчас. К сожалению, у меня больше нет информации»

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Ожесточенный бой в ДНР 05.06.2017

Сегодня в 16:00 в прифронтовой зоне Донецкой Народной Республики вспыхнул ожесточенный бой с применением минометов, артиллерии и бронетехники. Украинская сторона открыла огонь по жителям Донбасса.

На видео зафиксированы поднимающиеся в небо клубы дыма, которые свидетельствуют о мощности боеприпасов ВСУ. Также, слышны звуки прилетов от тяжёлых вооружений.

«Взорвалось что-то химическое. Стоит белый дым столбом. Это 71 км. Сейчас мы зажаты, не можем проехать. Вся линия фронта дымит, идет страшный бой», — сказал очевидец.

Ранее сегодня сообщалось, что за минувшие сутки украинские силовики 44 раза нарушили режим прекращения огня. В результате минометного обстрела поселка шахты Трудовская Петровского района Донецка погибла мирная жительница 1980 года рождения, ее сын в тяжелом состоянии

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