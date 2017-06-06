Сводки от ополчения Новороссии 06 июня 2017
- 08:05 В ДНР ранены шесть человек из-за обстрела боевиков «АТО».
- 07:30 ВСУ восемь раз нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- 00:02 ОБСЕ отказывается говорить правду об обстрелах ВСУ.
- Вчера 23:07 Ожесточенный бой в ДНР 05.06.2017.
В ДНР ранены шесть человек из-за обстрела боевиков «АТО»
Шесть мирных жителей ранены при обстреле поселка Крутая Балка в пригороде Ясиноватой со стороны украинских силовиков.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ВС ДНР
«В результате обстрела с позиций ВСУ населенного пункта Крутая Балка ранение получили шесть мирных жителей», — сказал журналистам представитель ВС ДНР.
Он уточнил, что обстрел продолжался с двух часов дня понедельника.
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ВСУ восемь раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий, Калиново и Фрунзе, поселков Голубовское и Красный Яр, сел Логвиново и Красный Лиман.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.
В результате обстрелов в пгт Донецкий повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.
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ОБСЕ отказывается говорить правду об обстрелах ВСУ
В ночь на 5 июня украинские каратели обстреляли поселок Трудовские. В результате чего зафиксировано попадание в крышу жилого дома. ОБСЕ отказывается говорить правду.
«Сейчас мы находимся в поселке Трудовские. С 4 на 5 июня укронацисты обстреляли поселок. Пострадал дом, два прямых попадания. Здесь присутствует ОБСЕ. Сейчас мы спросим об обстреле», — сказал автор видео.
На вопрос «Откуда это прилетело?» представитель ОБСЕ ответила:
«Это то, чем мы занимаемся сейчас. К сожалению, у меня больше нет информации»
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Ожесточенный бой в ДНР 05.06.2017
Сегодня в 16:00 в прифронтовой зоне Донецкой Народной Республики вспыхнул ожесточенный бой с применением минометов, артиллерии и бронетехники. Украинская сторона открыла огонь по жителям Донбасса.
На видео зафиксированы поднимающиеся в небо клубы дыма, которые свидетельствуют о мощности боеприпасов ВСУ. Также, слышны звуки прилетов от тяжёлых вооружений.
«Взорвалось что-то химическое. Стоит белый дым столбом. Это 71 км. Сейчас мы зажаты, не можем проехать. Вся линия фронта дымит, идет страшный бой», — сказал очевидец.
Ранее сегодня сообщалось, что за минувшие сутки украинские силовики 44 раза нарушили режим прекращения огня. В результате минометного обстрела поселка шахты Трудовская Петровского района Донецка погибла мирная жительница 1980 года рождения, ее сын в тяжелом состоянии
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