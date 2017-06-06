Главная » История, Наследие Славян, Славянская Культура, Славянские традиции

Славянская интимная лексика

19:38. 6 июня 2017 Просмотров - 242 Нет комментариев Опубликовал:

11-3

Не было никаких табу и в отношении лексики. Наши предки называли всё своими именами, да еще и проявляли в этом деле большую выдумку. Помимо широко известных матерных слов и их производных славяне употребляли и более иносказательные выражения для называния мужских и женских половых органов и самого соития.

«Заниматься любовью» у славян означало: «еться», «пежиться», «тетериться». В Московских диалектах была версия «тараканиться». Производить над кем-то действия полового характера – «ярить» (от имени Ярило), «дрюкать», «еть».

Мужской половой орган назывался тоже по-разному: «елдак» (варианты – «елдык», «елда»), «конец», «хрен», «уд» (от слова «уд» произошло понятие «удовольствие»). Также в старинных славянских лечебниках (своеобразные «методички» для практикующих знахарей) член назывался «лихарь», «фирс», «мехирь».

Головку полового органа русичи называли «плешью» или «плюшкой», пах – «стегном», мужские яички – «шулятами» или «ядрами».

Семенная жидкость в тех же славянских лечебниках именовалась «плотом». Столь же колоритные названия существовали и для женских половых органов.

Наружные половые органы женщины носили давно забытое название «луно» (или «луна»). Его можно встретить в древних славянских заговорах. Половые губы назывались «затворами», а влагалище – «мясными вратами». 

О внутреннем устройстве женщин простые русичи не особо задумывались. Знахари же и повитухи были в курсе, что женщина вынашивает ребенка в некоем особом месте, которое они называли «матица», «золотник», «нутро» или «дна» (матка).

И общим для обоих полов было название еще одной части тела, которая привлекала немало внимания, - это «гузно» или «гузнышко» (то же, что и ягодицы). Так что помимо обсценной лексики у наших предков был целый пласт более скромных, но не менее колоритных выражений.

 

http://russian7.ru/post/slavyanskaya-intimnaya-leksika-nikakog-2/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Метки: интимная лексика, культура речи, русская семерка, славянские традиции
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Славянская свадьба
... может представлять тот факт, что славянские предсвадебные действа, в частности, знакомство..., но остаются рядом «караулить» молодых. Интимная близость в ритуале не обязательна... недопустимое ныне вмешательство мамы в интимную жизнь молодожёнов. III.5. «...
Образ мужчины глазами славянской женщины
... образы конкретного действия, даже об интимных сексуальных отношениях говорят, например, «он...; — когда она чувствует его стремление интимной близости, желание обладать ею, заботиться...
Славянский гороскоп восстановлен по обрывочным сведениям из древних источников
...это для нее святое. В славянской мифологии Мокошь покровительствует: плодородию, деторождению.... Не рекомендуется вступать в интимные связи с людьми Сварожича всем.... Иногда, согласно сведениям из славянской мифологии, оборачивается священным крылатым псом...
Славянские обряды родового круга. Древняя сила предков
... в руках уникальную энциклопедию практической славянской магии, в которой собраны проверенные... удачу? Как быть счастливым в интимных отношениях и семейной жизни? В... материала современниками. OZON.ru - Книги | Славянские обряды родового круга. Древняя сила...
Славянский гороскоп (древний русский языческий гороскоп)
... Этот период считался первым месяцем славянского календаря. Люди, рождённые под покровительством... семейного очага, посевов и семян, интимных чувств между женщиной и мужчиной...
И Боги возлюбили секс (про индийских "богов")
... сталкивающихся с трудностями в интимных отношениях. Между тем, ... пребывать разом в интимном контакте с сотнями ... страстью бог вступал в интимный контакт с зачарованным животным... существа женского пола наподобие славянских ведьм. Самой известной из...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>