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Сколько стоит репутация Роснефти?

08:31. 6 июня 2017 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:

Сколько стоит репутация Роснефти? Ведь Роснефть - это не просто нефтяная компания, это компания с государственным участием, которую контролирует, ну или должно контролировать, правительство. Это значит, что по действиям Роснефти судят не только о самой компании, но и том, как мыслит и как себя ведет российское государство, причем судят не только иностранные инвесторы, но и граждане России, и даже, страшно сказать, избиратели той самой власти, которая эту компании должна наставлять на путь истинный. Интересно, а можно подсчитать какой ущерб репутации Роснефти нанесли икорницы по 83 тысячи рублей? Специалисты по брэндингу, возможно, смогут произвести точный расчет, но я, как медийщик, могу сказать, что удар получился сильным и репутация компании пострадала серьезным образом.

Метки: политика, Роснефть, экономика
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