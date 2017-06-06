Сколько стоит репутация Роснефти? Ведь Роснефть - это не просто нефтяная компания, это компания с государственным участием, которую контролирует, ну или должно контролировать, правительство. Это значит, что по действиям Роснефти судят не только о самой компании, но и том, как мыслит и как себя ведет российское государство, причем судят не только иностранные инвесторы, но и граждане России, и даже, страшно сказать, избиратели той самой власти, которая эту компании должна наставлять на путь истинный. Интересно, а можно подсчитать какой ущерб репутации Роснефти нанесли икорницы по 83 тысячи рублей? Специалисты по брэндингу, возможно, смогут произвести точный расчет, но я, как медийщик, могу сказать, что удар получился сильным и репутация компании пострадала серьезным образом.