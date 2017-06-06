Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 июня 2017

ВСУ обстреляли Коминтерново на юге ДНР

Вооруженные силы Украины вчера вечером обстреляли село Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР, в результате обстрела загорелась крыша жилого дома.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на администрацию района.

«Вчера вечером, приблизительно в 21:00, с украинских позиций было обстреляно село Коминтерново. В результате обстрела загорелась крыша жилого дома по улице Кирова. На данный момент пожар ликвидирован», – говорится в сообщении.

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Коалиция во глава с США расстреляла беженцев в Сирии

Свыше тридцати беженцев из Ракки погибли при ударе ВВС коалиции во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство»* в окрестностях города.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Маядин».

По данным канала, беженцы были обстреляны с воздуха, когда пытались на лодках по Евфрату покинуть контролируемые террористами территории.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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ВАЖНО: Армия Сирии при поддержке ВКС России вернула 5000 кв км на пути к границе с Ираком (+ФОТО, ВИДЕО)

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Сирийская Арабская Армия при поддержке ВКС России успешно продвигается вглубь сирийской пустыни, приближаясь к стратегическому пограничному переходу Ат-Танф. «При поддержке ВКС России, Сирийская Арабская Армия и ее союзники, за последние 24 часа продвинулись на 1400 квадратных километров (по фронту, – прим. РВ) вглубь района Аль-Бадия (Сирийской пустыни) к востоку от Пальмиры», — сообщает Миноброны САР. Правительственные войска продолжили отвоевывать новые территории от н. п. Мохи Аль-Шахмих и достигли перекрестка Джаликам, который связывает район Аль-Танф и иорданскую границу. На первом этапе военной операции, подразделениям САА удалось отбить у «игиловцев» обширные территории в сирийской пустыни общей площадью более 5000 квадратных километров, а также нанести тяжелый ущерб террористам, уничтожив множество боевиков и их военную технику. По словам военных, основная цель первого этапа операции «Большой рассвет», это защита маршрута поставок Дамаск — Пальмира, а также фосфатных шахт и фабрики Хнейфиса. ВКС России оказали большую поддержку с воздуха продвигающимся сирийским войскам и недавно нанесли серьезный удар по путям сообщения боевиков, уничтожив ряд конвоев. Читай подробнее: ВКС РФ уничтожили 200 боевиков ИГИЛ, прорывавшихся из Ракки к Пальмире (+ВИДЕО) Одновременно с быстрыми продвижением правительственных войск в направлении пограничной перехода Аль-Танф, коалиция возглавляемая США сбросила тысячи листовок на контролируемую Сирийской Арабской Армии территорию, с призывом отступить из Южной Сирии. Тем временем, войска САА укрепили свои позиции в сирийской Бадии, с целью подготовки к началу следующего этапа своих военных операций против террористов ИГИЛ* и закрытия границы с Ираком. С целью освобождения стратегического пограничного перехода Аль-Танф, бойцы «Хашд аль-Шааби» (Иракские Силы народной мобилизации) координируют совместные действия в борьбе против террористов ИГИЛ и готовы сражаться вместе с силами САА. Проведя «чистку», на недавно отбитой у «игиловцев» базе в районе Бадии, правительственным войскам удалось обнаружить несколько высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств, более известных как «Хаммер» (см. фото ниже). Автомобили были оборудованы средствами связи и некоторым количеством самодельных бомб для терактов. К тому же, правительственные войска изъяли макеты бронемашин, пушек, ракетных пусковых установок, используемых террористами в качестве обмана самолетов-разведчиков. Читайте также: Смерть с небес: Дрон снял, как залп ВКС РФ попал в толпу боевиков ИГИЛ в Алеппо (ВИДЕО) Макеты вооружения ИГИЛ для обмана воздушной разведки САА. * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Позор западной пропаганды: Семья ребенка, названного СМИ «символом страданий Сирии», поддержала Асада (ФОТО, ВИДЕО)

Семья трехлетнего Омрана, чья фотография в 2016-м году широко разошлась по всему миру, став «лицом сирийской войны» и «символом страдания мирных сирийцев», осталась жить в Алеппо после освобождения города от боевиков, так как поддерживает правительство Башара Асада. Напомним, 17 августа 2016 года видеокадры с окровавленным ребенком, который, судя по всему, находился в шоковом состоянии, неподвижно сидел в автомобиле «скорой помощи», а затем рефлекторно поднес руку к голове, вытирая кровь, показали практически по всем телеканалам мира. Мальчика назвали «жертвой режима Асада», разбомбившего его дом. Родители Омрана Дакниша, его брат и сестра живут в Алеппо. Оказывается, они остались на подконтрольной правительству территории, отказавшись эвакуироваться к боевикам и в Турцию. Целый год эта семья отказывалась от общения с репортерами. Ребенок, ставший звездой благодаря лживой пропаганде Запада, и его отец вчера оказались в эфире сирийского телевидения, журналист Кинана Аллуш взяла интервью у папы Омрана. Как сказал его отец, мальчика и его кровь использовали на продажу для СМИ, как удачный кадр, «известное дело». Он подчеркнул, что ангажированные журналисты хотели «продать страдания» его сына и использовать мальчика для нападок на Башара Асада и на официальный Дамаск. Как сообщала «Русская Весна», фотография спасенного из-под обломков Омрана Дакниша облетела все мировые СМИ в августе 2016 года. Читайте подробнее: Кто сфотографировал мальчика, ставшего «символом сирийской войны», и при чем здесь головорезы из «умеренной оппозиции» — расследование РВ (ФОТО, ВИДЕО 18+) Издания Запада и антисирийские СМИ Востока сразу же обвинили в атаке дома, где проживала семья Омрана, Россию и Сирию. Москва и Дамаск тогда отвергли обвинения. О том, что семья Омрана лояльна государству, ранее писал и известный сирийский журналист Хосейн Мортада. Читайте также: «Вежливые люди» в Алеппо: Солдаты России и дети Сирии — трогательные кадры (ФОТО)

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В пригороде Ракки из-за ударов коалиции США погибли свыше 30 беженцев

Свыше тридцати беженцев из Ракки погибли при ударе ВВС коалиции во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в окрестностях города, об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин«.

По данным корреспондента канала, беженцы были обстреляны с воздуха, когда пытались на лодках по Евфрату покинуть контролируемые террористами территории.

В минувшую субботу сирийские государственные СМИ сообщили со ссылкой на источники в Ракке о гибели не менее 43 мирных жителей при ударе ВВС коалиции по жилому дому.

МИД Сирии после этого случая в двух письмах генсеку и Совбезу ООН сравнил действия международной коалиции во главе с США с преступлениями террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) и призвал СБ ООН выступить с осуждением действий коалиции, приведших к гибели мирных граждан.

По словам сирийского ведомства, действия коалиции противоречат заявленным целям борьбы с терроризмом, международному праву, правам человека и уставу ООН.

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Путин и Эрдоган обсудили ход восстановления экономических связей

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили успешный ход работы по полному восстановлению экономических связей Москвы и Анкары, а также реализацию «Турецкого потока», сообщает пресс-служба Кремля.

«Затрагивались также отдельные вопросы двустороннего сотрудничества. Отмечен, в частности, успешный ход работы по полному восстановлению российско-турецких торгово-экономических связей и реализации проекта газопровода «Турецкий поток», — говорится в сообщении.

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Судьба символического мальчика

Помните вот этого мальчика Омрана Дакнеша, фото которого было растиражировано западными СМИ как один из символов жестокости режима Асада и российских военных.Ну так вот…Мальчик поправился и сейчас живет в освобожденном от террористов Алеппо. Есть мнение, в нынешнем своем состоянии западной прессе он резко перестанет быть интересным. Улыбающиеся дети, сирийский флаг, это ведь ересь, не может такого быть. Более того, отец мальчика рассказал, что ему предлагали деньги, чтобы он выступил против сирийского правительства, став еще одной "девочкой Баной".За простое интервью против режима Асада ему предлагали 5000 долларов. Но отец деньги не взял, чем застопорил использование сына в качестве пропагандистского инструмента.По ссылке https://twitter.com/LinaArabii/status/87 1780744267538436 есть видео с английскими субтитрами, где отец мальчика рассказывает, как их хотели использовать для пропагандистской кампании.А вот куда как менее счастливая история про мальчика с Донбасса. Вчера, в ходе обстрела окраин Донецка погибла 37-летняя женщина и был ранен ее сын (тяжелое ранение брюшной полости)Отец мальчика погиб ранее в боях с украинской армией на Донбассе, ввиду чего ребенок остался сиротой.Еще одна жертва "перемирия".

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СРОЧНО: Первое видео с места падения сбитого боевиками США истребителя МиГ-23 ВВС Сирии (ВИДЕО 18+)

Как сообщала «Русская Весна», днем 5 июня проамериканские боевики сбили истребитель ВВС Сирии в пустыне в 60 км от Дамаска. Поддерживаемая США исламистская группировка «Джейш Усуд Аль-Шаркия» обнародовала фотографии и видео сбитого истребителя МиГ-23 (ранее боевики заявили, что ими сбит Су-22, а потом уточнили, что якобы МиГ-21) сирийских ВВС в районе Даква, расположенном в 60 км к востоку от столицы САР и примерно в 38 км к востоку от международного аэропорта Дамаска. Пилот военного самолёта погиб при крушении, судя по кадрам, он неудачно катапультировался. Напомним, что при поддержке ВКС России Сирийская Арабская Армия и союзные формирования добились значительного успеха в боях за контроль над сирийской пустыней против поддерживаемых США бандформирований, оккупировавших часть границ САР с Иорданией и Ираком. Читайте также: Су-35 открыл огонь из пушки, заставляя боевиков США покинуть сирийско-иракскую границу (ВИДЕО)

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