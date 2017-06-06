Русские всё предусмотрели: США проиграют войну России

Если две-три недели назад в американских СМИ аналитики и эксперты писали о поражении России в предполагаемой войне с США, то теперь пластинка сменилась. К микрофону вышел американский генерал и дал понять: в этой войне проиграют США.

Напомним, о «поражении» России в гипотетической войне с США ранее писал Роберт Бекхузен на портале «War is Boring» . По мнению аналитика, при «прямой конфронтации» с Западом Россия, вероятно, проиграет.



Причина: грядущее промышленное банкротство. Российские военные расходуют взрывчатые вещества в Сирии, и эта война «истощила военные запасы» страны. Для воздушных кампаний требуется сложная и сложная цепочка поставок, а создание ракет и бомб требует крупных инвестиций в материалы и химикаты. И наступает момент, когда цепочка поставок ощутит напряжение. Россия воюет в Сирии уже двадцать месяцев, и напряжение начинает сказываться. По некоторым оценкам, российские арсеналы опустели «почти на сорок процентов». Такую информацию автор привёл со ссылкой на российское издание — газету «Военно-промышленный курьер».

Приводим ссылку на материал О. Фаличева «Время беречь патроны». Цитата из оригинала: «Залпы по террористам в Сирии обескровили наши арсеналы, по некоторым оценкам, почти на 40 процентов. И нет возможности быстро их пополнить».

«После распада СССР в декабре 1991 года научно-исследовательские институты и производственные предприятия обанкротились, — указывается далее в американской статье. — Они потеряли ценные рабочие кадры и утратили техническую документацию. Станки превратились в металлолом. Обанкротился Бийский химический завод, один из самых важных заводов Советского Союза, производивший некогда баллиститный порох и смесевое твёрдое ракетное топливо». Нынешние же российские заводы, изготавливающие взрывчатые вещества и их ингредиенты, имеют «плохую репутацию в области безопасности». Кроме того, Россия страдает «от нехватки квалифицированных инженеров». Всего одна компания в стране производит ныне перхлорат аммония — важнейшее вещество, используемое в ракетном топливе, и у этой фирмы нынче — «финансовая неопределённость». «Если не принять меры, российская армия уже в ближайшее время останется без боеприпасов, танки, корабли, самолёты и вертолёты превратятся в обычное средство передвижения», — цитирует американец Фаличева.

Посыл американского аналитика ясен: русские могут проиграть крупномасштабную войну с США по простой причине — из-за банкротства промышленности, в том числе оборонной, которую сами же и разорили.

Другой материал, в котором воспевается военная мощь США в сравнении с военными силами России (а также Китая), обнародовал в сети Логан Най. Его статья вышла в мае в «The Business Insider» . По его мнению, Соединённые Штаты являются самыми могущественными в военном отношении на планете.

Автор проанализировал возможности и количество: 1) истребителей-невидимок; 2) танков; 3) надводных кораблей; 4) подводных лодок, а затем сделал четыре вывода.

По первому пункту (истребители-невидимки) лидирует американский F-22. Причина ясна: F-35 пока имеет проблемы, а китайские и российский небесные соперники F-22 скорее абстракция, нежели реальность.

По танкам, пожалуй, «ничья». Но такая ничья, которая смахивает на преимущество США. У Америки больше танков и «лучшая история подготовки экипажей», отмечает автор. И боевых навыков у США больше, чем у их соперников, уверен эксперт.

Пункт 3-й у эксперта сомнений не вызывает никаких. Вероятный победитель здесь — ВМС США. Американские силы по-прежнему «бесспорный мировой чемпион». Однако этот чемпион «понесёт большие потери, если надумает воевать с Китаем или Россией на их территории».

По четвёртому пункту выигрывает подводный флот США. Правда, разрыв с противниками со временем сужается.

Подробнее о сравнении экспертом военной мощи трёх стран (США, РФ и КНР) читайте на «Военном обозрении» .

Итак, мнение Логана Ная понятно каждому читателю: рулят и числом, и умением американцы, а посему о победе можно объявлять уже сейчас.

Резко контрастирует с посылами Логана Ная и Роберта Бекхузена третий американский материал: пресса публикует заявление командующего Транспортным командованием США (TRANSCOM) генерала Даррена Мак-Дью. Выступая перед сенаторами, высокопоставленный военный чиновник сообщил, что в его распоряжении не имеется достаточного количества транспортных самолётов, воздушных заправщиков и кораблей для переброски в случае войны большого количества техники и живой силы к театру военных действий. Генерал дал понять, что Соединённые Штаты — вовсе не сильная в военном отношении страна, а относительно слабое государство, которому войны не выдержать.

Командующий Транспортным командованием США (TRANSCOM) генерал Даррен Мак-Дью в своём выступлении перед комитетом сената по вооружённым силам сообщил, что его ведомство не имеет достаточного количества кораблей, транспортных самолётов и воздушных заправщиков, чтобы в случае войны перебрасывать живую силу и большое количество техники к театру военных действий. Транспорта нет не только для переброски, но и для обслуживания армии в зоне боевых действий. Как отмечает Илья Плеханов на сайте РИА «Новости» , генерал заявил, что воздушное подразделение его командования способно максимально на переброску бригады (например, в Корею) на С-5 и С-17. Да ведь одной-то бригады для большого театра военных действий не хватит.

На море дела у США обстоят тоже не гладко. Об этом рассказал другой видный эксперт — глава комитета по вооружённым силам Джон Маккейн. По его словам, у США не хватает десяти кораблей, чтобы в любое время морем транспортировать две готовые к боевым действиям бригады (именно такое количество живой силы прописано в военных планах США). Как уточнил сенатор, средний возраст американских транспортных кораблей составляет тридцать девять лет. Мало того, за последние пять месяцев к учениям могли быть привлечены менее 60% от этих кораблей: остальные сломаны. США располагают только 27 транспортными кораблями, причём девять из них будут списаны в ближайшие шесть лет.

В текущем году при проведении первых штабных учений по отработке конфликта с технологически развитым государством (Россия, Китай) стало ясно, что транспортные средства США могут быть уничтожены или выведены из строя, что «станет катастрофой». Но не только эту проблему озвучил генерал Даррен Мак-Дью. Также он остановился на вопросе кибербезопасности.

По его словам, которые приводит агентство, почти 90% данных, которые использует TRANSCOM, находятся на серверах коммерческих фирм, и о безопасности данных Транспортное командование не имеет понятия. Следует печальный для США прогноз: при войне с противником, обладающим высокоточным оружием дальнего действия, транспортные конвои, склады, скопления техники и живой силы становятся целью.

Остро стоит и вопрос топлива. Те самые американские танки, о которых писал Логан Най, жрут много топлива. Речь о M1 «Abrams»: эти машины сжигают три галлона топлива на каждую милю. В случае войны эти танки потребуют огромных запасов топлива. В Пентагоне проблему понимают и хотят заменить M1 «Abrams», M2 «Bradley» и M109 «Paladin» на машины с меньшим потреблением горючего. Однако денег нет: финансирование проектов едва ли поступит ранее 2030 года.

Есть некоторые варианты решения проблем.

Одно из решений — использование грузовых воздушных беспилотников, которым не требуется искусственный интеллект. Но даже при успехе этих проектов работа РЭБ противника по каналам связи и управления станет «главной головной болью» для американцев.

Другое решение — 3D-печать всего необходимого на передовой. Однако в таком случае нужно сырье, а следовательно, его поставки. Получается, что это не решение, а констатация новой проблемы.

Откуда этот американский военный пессимизм?

Мотивы «пораженческих настроений» совершенно прозрачны, утверждает вашингтонский журналист Рустем Сафронов. «Подобную шарманку там крутят непрерывно с единственной целью: показать конгрессменам и общественности США, что их страна проигрывает русским (китайцам, микронезийцам), а значит, надо выделять денег — больше, больше, больше! — на перевооружение, на догнать и перегнать», — отметил он в интервью «Ридусу» .

Остановить инерцию мышления периода холодной войны не получится, соглашается с журналистом Юрий Малев, профессор Дипломатической академии МИД РФ. «Военачальники НАТО в каком-то смысле боятся собственного страха. Они стали жертвами пропаганды своих же СМИ, которые никогда не были дружелюбны к России, а в последние годы и вовсе реагируют истерично на любой шаг Москвы», — цитирует его агентство.

О «впечатляющем» росте военной машины России, добавим, заявлял и Кертис Скапаротти, возглавляющий Объединённое командование вооружённых сил США в Европе.

Генерал Скапаротти назвал Москву наиболее серьёзной проблемой в мире и отметил, что Россия стремится вернуть себе статус мировой державы. «Россия ищет возможности разрушить существующую систему международных отношений и пытается дискредитировать страны Запада, которые её создали», — сообщил военный чиновник.

Ранее Скапаротти говорил, что он впечатлён военной доктриной России и её военными возможностями. «Видно, что они учатся, — заявил генерал, выступая на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо. — Несмотря на то, что значительная часть их доктрины базируется на старой советской доктрине, [они] очень гибки в мышлении, если вы посмотрите на то, что пишут их офицеры. Они смотрят на мир вокруг себя, каким они его видят, и приспосабливают свою доктрину на этой основе. Это впечатляет».

Также Скапаротти указал на «очевидную модернизацию» вооружённых сил России. Он был впечатлён возможностями, продемонстрированными российскими военными в Сирии.

Американские эксперты, таким образом, приходят к диаметрально противоположным выводам. Одна часть считает, что военная машина США на планете лидирует, несмотря на то, что русские с китайцами наступают ей на пятки. Другие же специалисты убеждены, что Россия представляет из себя опасного и агрессивного врага, мощь которого «впечатляет». Иные генералы даже уверяют сенаторов, что для войны с русскими у США не хватит ни кораблей, ни транспортных самолётов, ни воздушных заправщиков. С кибербезопасностью дела обстоят совсем ахово. А все решения, которые предлагаются для устранения слабых мест в оборонной доктрине, натыкаются либо на новые проблемы, либо на противодействие всё предусмотревших русских.



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

https://topwar.ru/117062-russkie-vse-predusmotreli-ssha-proigrayut-voynu-rossii.html