Прибалтика: «поколение на экспорт»…

Отбросим в сторону громкие слова, псевдопатриотические заявления прибалтийских элит и посмотрим, а что же там, в сухом остатке? А там пустота, разочарование и вымирание. Молодежь в Латвии, Литве и в Эстонии только и мечтает, чтобы выучиться да уехать за границу.

Школьники, сидя за партой, зубрят английский язык, а студенты штудируют учебные пособия, бросая все силы на получение диплома, мечтая о трудоустройстве за рубежом. Эти мечты поддерживают и в семье, не желая, чтобы их чада прозябали на малой родине, где нет ни перспектив, ни нормальной жизни. Вот так Прибалтика растит людей на экспорт: новые поколения рождаются, учатся и социализируются для того, чтобы уехать.

Социологические опросы:

Литовская социологическая компания Sprinter tyrimai провела исследование на тему, зачем литовцы изучают английский язык:

каждый шестой литовец учит английский, планируя уехать работать за границу. Каждый четвертый отправил бы своих детей на частные курсы английского языка, чтобы они могли эмигрировать из Литвы.

При этом свалить за границу, чтобы работать, чаще всего мечтают мужчины в возрасте 18–35 лет, представители группы с большими доходами и жители крупных городов. Оно и понятно, из сельской местности вырваться труднее. Что касается школьников, хотят уехать 19% четвероклассников и 43% учащихся восьмых классов. Показатель? Конечно, для таких –то деток.

Социологическая служба Baltijos Tyrimai привела следующие данные:

«90,4% респондентов в возрасте 15–19 лет заявили, что, если откроются подходящие возможности, они из Литвы уедут».

Молодежь не желает оставаться жить и работать в Литве, значит, страну ждет безрадостное будущее, точнее, его отсутствие.

Не лучше ситуация и в Эстонии:

Минкультуры Эстонии в 2012 года провело исследование и установило, что каждый второй молодой житель страны готов эмигрировать, а каждый четвертый уже предпринимал для этого практические шаги.

Латвийский центр Providus собрал в 2010 году данные о том, что эмигрировать из страны желают 63% восьмиклассников из русских и 39% восьмиклассников из латышских школ. Прошло несколько лет и Центральное статуправление Латвии объявило, что каждый шестой молодой латвиец отказался от своей страны.

Результат вполне предсказуем: нехватка в странах Балтии дипломированных специалистов, старение населения, дефицит представителей рабочих профессий и, самое главное, эмиграция врачей. Ну, никто не желает работать за гроши, точнее, за сантимы.

Проблемы в социальной сфере и в сфере здравоохранения ничего хорошего обществу не несут. Уже сейчас за голову хватаются, наблюдая, как уменьшается число неврологов, окулистов, ЛОР-врачей, травматологов и кардиологов. Медсестры тоже в дефиците.

А промышленность? Кто работать будет? На гастарбайтеров надеяться не стоит, как и на то, что потянутся в Прибалтику «за длинным рублем» российские и белорусские специалисты, жаждущие изучить латышский или литовский язык для получения работы. Получается, все, на что способна сейчас Прибалтика – выращивать рабочую силу для скандинавских стран, Германии и Ирландии? Ах, да, еще и Великобритания «в тренде».

Недолго просуществует в таких условиях Прибалтика. Ровно до того момента, как «конвейер» по воспроизводству трудовых ресурсов накроется «медным тазом». Впрочем, накроется тогда и вся Прибалтика в сегодняшнем понимании. И, самое главное, эти проблемы на Россию и ее якобы «агрессию» никак не спихнуть.

Сами виноваты, что игнорировали нужды своего народа, не решали накопившиеся проблемы. С одной милитаризацией и НАТО в Европу не въедешь: с возу свалишься! Хотя, скоро и валиться будет некому…