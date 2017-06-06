Немецкий историк об эксклюзивном праве на Киевскую Русь

В интервью DW известный немецкий историк рассуждает об "изобретении традиций" на постсоветском пространстве, о Киевской Руси и ее правопреемниках.

Поводом для беседы с доктором исторических наук, профессором Франком Гольчевским (Prof. Dr. Frank Golczewski) стали споры вокруг Анны Ярославны - киевской княжны, ставшей королевой Франции в XI веке.

DW: Кто прав, а кто не прав в данном споре - скорее политическом, нежели историческом?

Франк Гольчевский: Мы здесь имеем дело с феноменом, который британский историк Эрик Хобсбаум назвал "изобретением традиций". Национальные государства стараются, так сказать, "пустить корни" в далекой истории. Россия и Украина априори совершают ошибку, выискивая "традиции" в том историческом периоде, когда ни о России, ни об Украине и речи быть не могло. Киевская Русь много-много лет спустя стала опорой для становления как России, так и Украины. Львовский историк Михаил Грушевский, считавший, что Россия никакого отношения к Киевской Руси не имела, был не прав, потому что российская государственность базировалась на традициях, восходивших к Киевской Руси. А Россия не права, когда присваивает себе право быть единственной правопреемницей Киевской Руси.

Были ли аналогичные случаи в истории других европейских государств?

- Возьмите, например, Карла Великого. Он не был ни немцем, ни французом. Он был франком! Мы сегодня оперируем иными определениями, понятиями, названиями. Анна Ярославна не была ни украинкой, ни русской, как и Киев не был тогда ни украинской, ни российской столицей. И Россия, и Украина имеют право причислять Анну Киевскую к своей национальной истории, но скажем так: эксклюзивного права на нее нет ни у одной из сторон. История Киевской Руси - эта та история, на которую могут ссылаться и опираться как Украина, так и Россия. Это их общая традиция.

- А как быть с недавней общей историей, с советским периодом?

- Украина в данный момент переживает период декоммунизации - с уничтожением памятников, с переименованиями... Имеет место желание полностью отмежеваться от советского прошлого, считающегося российским, русским. Но ведь совместная история бывших советских республик, то есть не только России и Украины, началась не в XX веке, а гораздо раньше. В данном случае мы фактически имеем дело с "сотворением" истории Украины, так сказать, с белого листа, отдельной от истории других стран. На мой взгляд, этот путь ошибочен. Потому что делается вид, будто история Советского Союза никакого отношения к истории Украины не имела. Но это не так. Украина оказывала не меньшее влияние на то, что происходило в СССР, чем Россия. Страной руководили не только русские. Сталин, к примеру, был грузином, а Хрущев и Брежнев приехали в Москву с Украины. Это была многонациональная империя.

При "сотворении" собственной национальной истории довольно сложно избавиться от общей истории многонационального государства, после распада которого возникло несколько независимых стран. Исключение собственной истории из некоего общего исторического контекста неизбежно приводит к враждебности по отношению к другим странам, к возникновению новых конфликтных ситуаций и к фальсификации исторических фактов.