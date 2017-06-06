Главная » Новости Украины и Новороссии

Недееспособные, или Достучаться до «кастрюль»

20:40. 6 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

2

Корни украинского кризиса сосредоточены в небезызвестном «евромайдане». Именно там была заложена и обстряпана благоприятная почва для цепной реакции разрухи и распри, которые охватили страну.

Но отнюдь не «майдан» и не всё, что за ним последовало, самая большая беда Украины. Куда хуже, что преступники и соучастники «евромайдана» не желают признавать его источником всех проблем, не желают признавать свои ошибки и заблуждения, не говоря уж о нежелании раскаяться и искренне посыпать голову пеплом. А пока проблема не будет честно озвучена, пока не будут сделаны правильные выводы, она не будет решена никогда.

Перспективы же эффективной работы над ошибками у Украины крайне туманны. Люди, которые поддержали «майдан» - недееспособны. На это обратил внимание харьковский журналист Алексей Романов, о чем написал в социальной сети.

«Уже второй год как встречаю вопли и сопли разочаровавшихся майдановцев. Мол, мы стояли не за это, мы не виноватые в окружающем п.деце и тому подобное.

Каждый раз при виде таких публичных оправданий брезгливо морщусь. Мне физически неприятны эти лживые самооправдания.
Люди, которые не понимают последствий своих поступков, являются недееспособными. Их слушать - себя не уважать.

Если понял, что ошибся - признай ошибку и постарайся исправить. А не "лепи горбатого". Иначе твой скулеж просто омерзителен.

До тех пор, пока эти люди будут искать себе оправдания, - о серьезных вещах с ними говорить бессмысленно. У них в голове не выстраивается логическая связь между их участием в госперевороте и ухудшением их жизни. О чем с ними говорить? Разве что о погоде.

 

Или я не прав? Стоить ли тратить время на переубеждение майдановцев, или ждать пока жизнь рассудит?», - отметил Романов.

http://antifashist.com/item/nedeesposobnye-ili-dostuchatsya-do-kastryul.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Метки: майдан, Украина
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Выбор здоровой пищи теперь называется психическим расстройством
... в контакт с пестицидами, гербицидами или содержат искусственные добавки тоже не...
Приговор Путину и Медведеву
Данное видео не понравится тем кто уважает Путина и Медведева. К сожалению автор видео ролика "Приговор Путину и Медведеву" неизвестен... Источник http://via-midgard.info/
Гигантские НЛО у Солнца
Дата выпуска: 2011Страна: РоссияЖанр: фильм-расследованиеПродолжительность: 00:13:13Перевод: Не требуетсяРежиссер: People Ask NASAКачество: HDTVRipФормат: MP4Видео кодек: H.264Аудио кодек: M4AВидео: H.264, 1280 x 720 (16:9), 2490 kb/s, 24 fpsАудио (...
Власов
... пальца деспота может быть низвергнут или вознесен. «Все рабы и в...
Возвращение СветоРусской ВсеяСветной Буквицы.
С захватом власти Петром , на Руси началась глобальная мистификация исторических событий. Параллельно шло уничтожение древних православных книг, путём поджёга хранилищ, ввоз и распространение наркотиков, приучение с детства к табаку и алкоголю с целью ...
Отлечились: у Минздрава кончились деньги на лечение
У государства заканчиваются деньги на лечение собственных граждан. Годовые квоты на получение высокотехнологичной медицинской помощи — под это определение попадают 20 важнейших областей медицины — были исчерпаны на 80% уже к середине августа. В больницах ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>