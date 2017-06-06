Недееспособные, или Достучаться до «кастрюль»

Корни украинского кризиса сосредоточены в небезызвестном «евромайдане». Именно там была заложена и обстряпана благоприятная почва для цепной реакции разрухи и распри, которые охватили страну.

Но отнюдь не «майдан» и не всё, что за ним последовало, самая большая беда Украины. Куда хуже, что преступники и соучастники «евромайдана» не желают признавать его источником всех проблем, не желают признавать свои ошибки и заблуждения, не говоря уж о нежелании раскаяться и искренне посыпать голову пеплом. А пока проблема не будет честно озвучена, пока не будут сделаны правильные выводы, она не будет решена никогда.

Перспективы же эффективной работы над ошибками у Украины крайне туманны. Люди, которые поддержали «майдан» - недееспособны. На это обратил внимание харьковский журналист Алексей Романов, о чем написал в социальной сети.

«Уже второй год как встречаю вопли и сопли разочаровавшихся майдановцев. Мол, мы стояли не за это, мы не виноватые в окружающем п.деце и тому подобное.

Каждый раз при виде таких публичных оправданий брезгливо морщусь. Мне физически неприятны эти лживые самооправдания.

Люди, которые не понимают последствий своих поступков, являются недееспособными. Их слушать - себя не уважать.

Если понял, что ошибся - признай ошибку и постарайся исправить. А не "лепи горбатого". Иначе твой скулеж просто омерзителен.

До тех пор, пока эти люди будут искать себе оправдания, - о серьезных вещах с ними говорить бессмысленно. У них в голове не выстраивается логическая связь между их участием в госперевороте и ухудшением их жизни. О чем с ними говорить? Разве что о погоде.

Или я не прав? Стоить ли тратить время на переубеждение майдановцев, или ждать пока жизнь рассудит?», - отметил Романов.

http://antifashist.com/item/nedeesposobnye-ili-dostuchatsya-do-kastryul.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com